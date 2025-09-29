ALFIL TV | “No me interesa ser parte del Gobierno nacional, mi cabeza está en Córdoba”

Por Redacción Alfil

El senador Luis Juez fue uno de los invitados de la semana pasada en Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10). Allí, dijo que el respaldo que anunció el gobierno de los Estados Unidos la semana pasada al presidente Javier Milei se debe a cuestiones que “tienen que ver con la geopolítica”. “Estados Unidos no tiene relación con Chile, con Brasil, con Colombia y sí la tiene con la gestión de Milei porque esto es un hándicap desde el punto de vista estratégico”, dijo Juez en el arranque.

Además, sobre el aire que encontró el Gobierno nacional con este anuncio, Juez dijo que “para el 2027 no va a haber mucho más de lo que tenemos”. “Si el oficialismo acomoda algunas cuestiones va a ser una de las opciones, pero antes debe pasar el 2026. Si acomoda, este gobierno nacional tiene chances de ser reelecto”, señaló Juez.

Quien, sin embargo, además enfatizó que “el 95% de las dificultades de este Gobierno se lo generó solo”. “Se lo digo al Presidente, con lo que los pueda acompañar lo voy a hacer, con otras no, no me lo pidan. La política es un arma, la tenés que usar, pero bien construyendo diálogo. No se puede pasar de una minoría de fanáticos a otra”, señaló el senador nacional convertido en una especie de jefe de campaña de la lista libertaria en Córdoba.

En la previa de lo que fue el desembarco en Bell Villa para la exposición rural, y luego de conocerse la marcha atrás con las retenciones, el líder del Frente Cívico dijo que “desde la 125 siempre plantee que es un esquema extorsivo”, pero además sostuvo “que las que hicieron el negocio son las cerealeras que no necesitaban llegar hasta el 31 de octubre”. “Al Gobierno le sirvió porque necesitaba esos 7.000 millones de dólares. No beneficia al productor que vendió como pudo con el dólar a 1500 y el 30% de retención. Al Gobierno le sirvió porque entraron los 7.000 millones de dólares. Pero hay que dar la discusión de una reforma impositiva con un oficialismo fortalecido”, dijo.

En tanto, consultado acerca de la versión de que el exgobernador y candidato Juan Schiaretti sea el presidente de la Cámara de Diputados a partir de diciembre puso el ejemplo de lo que sucedió en el 2023 cuando desde Juntos por el Cambio respaldaban al hombre del cordobesismo. “Yo ya lo sufrí en el 2023”, dijo.

Y sostuvo que “Provincias Unidas es una pyme para el mangueo”.

Juez también dijo que “no me interesa ser parte del Gobierno nacional, mi cabeza está puesta en Córdoba” y sobre el episodio Gordo Dan afirmó que “no necesito que Milei se disculpe. Este episodio me sirvió para advertir cosas”.

Agost Carreño: “le pasaron la gorra al campo, pero negociaron con otros”

En tanto, el otro invitado fue el diputado nacional y candidato a renovar su banca por el PRO, Oscar Agost Carreño. El hombre del partido amarillo dijo que lo de Trump “fue una maniobra inteligente la del Gobierno de Milei y ahora hay que ver si ese acuerdo tiene que pasar o no por el Congreso”. “El desafío es que al regreso de Estados Unidos el presidente Milei busque el consenso”, dijo.

Mientras que, sobre las retenciones Agost Carreño sostuvo: “acordaron con las grandes compañías esta medida de las retenciones. Le están pasando la gorra al campo, pero negociaron con otros. Son funcionarios porteñocéntricos”.

Para cerrar al referirse a la medida que impulsó en contra del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.