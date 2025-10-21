El Partido Demócrata vuelve a escena y se consolida como fuerza emergente en Córdoba

Julieta FernandezRío Cuarto21 de octubre de 2025
La UCR local unificó el mensaje y pidió “no quedarse en casa” y “votar a un radical”. Apelando al tradicional votante radical, los referentes de los distintos núcleos dieron inicio a la arenga final. Abrile, el gran ausente.
Gabriel SilvaProvincial21 de octubre de 2025
“Ya no nos extraña nada”, dijeron en el entorno del candidato a diputado de la UCR y cerca de la parlamentaria respondieron: “no podemos quedar detrás del 4% de Mestre”. La interna no cesa.
Felipe OsmanProvincial21 de octubre de 2025
En una visita relámpago, la ministra de Seguridad encadenó un raid mediático, cruces tuiteros, recorrido por el centro y partió a CABA, donde juega por su candidatura. Hoy será el turno de Milei, que también hará un vuelo rasante por la ciudad, con recorrida en el Buen Pastor, megáfono, y retirada.
Redacción AlfilEnroque Corto21 de octubre de 2025
Acto de Natalia de la Sota | ¿Bornoroni no entendió la consigna nacional? | Schiaretti hasta en la sopa | La UCR denunció “deterioro ambiental” del Canal Maestro Sur