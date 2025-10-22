La moral entre signos de pregunta

J.C. Maraddón



Así como la filosofía tomista prescribía buscar el bien y evitar el mal, la mayor parte de las películas de la etapa clásica del cine han coincidido en poner al espectador ante la disyuntiva de elegir entre lo bueno y lo malo, más allá de que se supiera de antemano cuál de estos dos extremos iba a imponerse en el final. Un personaje bondadoso se fijaba una meta loable y, en la persecución de es fin, debía enfrentarse con enemigos que, asumiéndose malvados, le oponían obstáculos, a los que el héroe debía ir superando para salirse con la suya.

Este simple esquema se repetía en un filme tras otro y, si bien podía atormentar al público con dosis de suspenso hasta que todo se resolviera, lo tranquilizaba en el epílogo, cuando aquel que obraba con corrección vencía al que se comportaba de un modo reprobable. Los relatos servían como moraleja para la gente: quien actuaba con benevolencia, obtenía una recompensa acorde a su actitud, en tanto quien tenía la vocación ruin de perjudicar al prójimo, recibía un castigo proporcional a su infamia, porque la vida en sociedad implicaba respetar a los demás y no hacerles daño a nuestros congéneres.

Por supuesto, este formato evolucionó hacia otro de mayor complejidad, a medida que los guionistas se dieron cuenta de que, si eran demasiado previsibles, corrían el riesgo de que las audiencias terminaran aburriéndose. Aparecieron entonces los matices, que redundaban en personajes ni tan buenos ni tan malos, es decir, mucho más parecidos a las personas del mundo real. Ya no era imperioso ofrecer narraciones ejemplares, sino más bien ganar verosimilitud, aunque esto implicara dejar de lado esos modelos de conducta que estaban avalados por las instituciones educativas y religiosas, más interesadas en impartir preceptos morales que en ser fidedignas.

Hacia los años setenta, la factoría de Hollywood ya había sido inoculada por el virus de la relatividad y se había lanzado a producir largometrajes en los cuales no estaba muy claro quién era el que respetaba los códigos establecidos y quién el que los ultrajaba sin piedad. La autoridad institucional era cuestionada desde todos los ángulos y la cinematografía reflejaba ese entusiasmo iconoclasta, al proponer historias que en otras épocas hubiesen sido consideradas incorrectas. También era posible simpatizar con el maldito y vulgarizar al bienintencionado, a partir de una película en la que esos roles estuvieran representados de forma ambigua.

Criado en una comunidad de inmigrantes italianos que se enorgullecían de su fe católica, el cineasta estadounidense Martin Scorsese ha desarrollado una extensa carrera en la que los tópicos vinculados a la moral reaparecen constantemente. Muchas veces sus criaturas se encuentran frente a encrucijadas éticas que las llevan a cometer actos extraordinarios, sobre los que él se explaya en sus obras. La violencia mafiosa que sacudía al barrio neoyorquino donde creció, ha inspirado una parte importante de su filmografía, donde esos matones adquieren una carnadura que los humaniza y que admite ser interpretada de manera controversial, sin blancos ni negros.

“Mr. Scorsese” se llama la docuserie de cinco episodios estrenada en Apple TV, donde se desgrana la biografía de este realizador genial, tanto en su aspecto público como en el privado. La directora Rebecca Miller nos brinda la chance de conocer detalles que explican el porqué de ciertas inclinaciones del legendario Marty, que se plasman en su producción fílmica, tan diversa como prodigiosa. Entender cada uno de sus filmes desde la perspectiva que aquí se despliega, es una manera de revisar la magnitud del aporte de un artista que brilló en el siglo veinte y que supo atravesar con hidalguía el umbral del nuevo milenio.