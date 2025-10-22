Caputo disertó en la Bolsa de Comercio y criticó a Schiaretti

Por Redacción Alfil

Este miércoles, el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, estuvo presente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. A menos de una semana de las elecciones legislativas y un día después de la presentación del presidente Javier Milei en el Paseo del Buen Pastor, el ministro aprovechó para disertar y criticar a la oposición cordobesa.

"El voto a Schiaretti no es un voto perdido, es una lástima", dijo el funcionario en contra del exgobernador. Otra de las aclaraciones que hizo el ministro fue que, estas elecciones son incluso más importantes que las de 2027, es decir, las presidenciales.

Al encargado de manejar la economía a nivel nacional se le preguntó su opinión con respecto al dólar, el mismo dejó en claro que después de las elecciones va a seguir todo igual, y que la divisa norteamericana va a mantenerse en bandas. “El mercado y la gente temen que las elecciones salgan mal. Nuestro programa sigue”, expresó Caputo.

A su vez, el expresidente del Banco Central resaltó su postura en contra del comunismo: “los gobernadores deberían presentar una alternativa razonable. La alternativa no puede ser el comunismo. En ningún lugar del mundo pasa”, indicó.