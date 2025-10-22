Caputo disertó en la Bolsa de Comercio y criticó a Schiaretti

Mestre se reunió con jóvenes de la FUC en plena campaña y se comprometió
El ministro de Economía apuntó contra el exgobernador y ahora candidato de Provincias Unidas a cuatro días de las elecciones, que según él son más importantes que las de 2027.Provincial22 de octubre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este miércoles, el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, estuvo presente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. A menos de una semana de las elecciones legislativas y un día después de la presentación del presidente Javier Milei en el Paseo del Buen Pastor, el ministro aprovechó para disertar y criticar a la oposición cordobesa.
"El voto a Schiaretti no es un voto perdido, es una lástima", dijo el funcionario en contra del exgobernador. Otra de las aclaraciones que hizo el ministro fue que, estas elecciones son incluso más importantes que las de 2027, es decir, las presidenciales.
Al encargado de manejar la economía a nivel nacional se le preguntó su opinión con respecto al dólar, el mismo dejó en claro que después de las elecciones va a seguir todo igual, y que la divisa norteamericana va a mantenerse en bandas. “El mercado y la gente temen que las elecciones salgan mal. Nuestro programa sigue”, expresó Caputo.
A su vez, el expresidente del Banco Central resaltó su postura en contra del comunismo: “los gobernadores deberían presentar una alternativa razonable. La alternativa no puede ser el comunismo. En ningún lugar del mundo pasa”, indicó.
En su último acto popular, la candidata de Defendamos Córdoba apeló a la memoria de su padre para reafirmar su identidad peronista y diferenciarse del modelo Milei. Su discurso apuntó a los jóvenes y al sector desencantado del schiarettismo, y acusó al exgobernador de ser parte del “pacto de gobernabilidad” con el presidente libertario.
El presidente pasó por Córdoba, levantó la mano de Roca, arengó a la muchedumbre y emprendió el regreso a CABA. Su visita duró apenas algunas horas, y su recorrida, minutos. La campaña libertaria se condensará ahora en las redes sociales, mientras Provincias Unidas prepara el remate de la propia.
El espacio que lleva a Juan Schiaretti como primer candidato cierra el jueves en la Plaza de la Música. Expectativa por intendentes e inicio del call center para captar indecisos.
Con múltiples líneas internas, alianzas cruzadas y la intervención judicial aún vigente, el partido de Mauricio Macri enfrenta una de sus peores crisis desde su desembarco en la provincia. La conducción nacional emitió un comunicado light, supuestamente para favorecer a La Libertad Avanza. Un sector de los amarillos agradece la aclaración.
El gobernador brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti y convocó a expresar en las urnas el federalismo cordobés.
