Una mujer que representa esperanza y compromiso con Córdoba

Myriam Susana Alejos, argentina, nacida en Villa del Rosario, viuda, madre de dos hijas que han formado sus propias familias, es Licenciada en Kinesiología y Fisiatría, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, y referente en el ámbito de la salud comunitaria y la gestión social.

Con una trayectoria marcada por la empatía, la vocación de servicio y el compromiso con el bienestar de las personas, Myriam ha construido su camino en contacto directo con la realidad cotidiana de los cordobeses. Su mirada humanista y su sensibilidad social la llevaron a comprometerse con las causas que transforman la vida de las comunidades desde el trabajo, la salud, la educación y la participación ciudadana.

UNA MUJER COMPROMETIDA CON SU TIERRA

Desde muy joven, Myriam Alejos entendió que la política es una herramienta para mejorar la vida de la gente. Su compromiso se expresa en la búsqueda de una Córdoba más inclusiva, más justa y con igualdad de oportunidades, donde el Estado esté presente con políticas públicas reales, efectivas y humanas.

En un contexto donde la sociedad demanda transparencia y cercanía, Myriam representa una nueva forma de entender la gestión pública: ética, sensible y resolutiva. Su visión combina la experiencia profesional en el campo de la salud con la responsabilidad social y la perspectiva de género como ejes fundamentales del cambio.

ASPIRAR AL PODER LEGISLATIVO NACIONAL

Desde su espacio político, Córdoba Te Quiero, Myriam Susana Alejos impulsa una agenda legislativa centrada en las personas, con proyectos orientados a:

- Garantizar igualdad de acceso a la salud y políticas de prevención comunitaria.

- Promover la protección de las familias y el fortalecimiento del rol del Estado en la primera infancia.

- Defender la educación pública y la capacitación laboral, como pilares del desarrollo sostenible.

- Impulsar leyes que protejan a los animales, al ambiente y a los sectores más vulnerables.

Su aspiración al Poder Legislativo Nacional responde a la convicción de que el Congreso debe volver a ser la voz de la gente, un ámbito donde las decisiones nazcan del diálogo, la empatía y el respeto.

UNA MUJER QUE REPRESENTA ESPERANZA

Myriam Alejos es parte de una nueva generación de dirigentes que creen que la política se honra con trabajo, honestidad y compromiso. Su vida y su carrera reflejan el valor del esfuerzo, el respeto por el otro y la fe en que el cambio es posible si se hace con amor y responsabilidad.

“La política debe sanar lo que la indiferencia lastimó”, dice Myriam. Y en esa frase se resume su propósito: construir una Córdoba y una Argentina más humanas, donde el bienestar sea un derech

o y no un privilegio.