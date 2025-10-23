El Partido Demócrata vuelve a escena y se consolida como fuerza emergente en Córdoba

Con presencia territorial en toda la provincia y un mensaje centrado en la producción y el trabajo, el Partido Demócrata está recuperando protagonismo político. Pablo Martelli, su candidato a diputado nacional, se instaló como la voz del campo y del interior productivo en una campaña austera pero intensa.

El Partido Demócrata de Córdoba atraviesa uno de los momentos más activos de su historia reciente. Tras dos años de inactividad y disputas internas, la agrupación liberal logró reorganizarse bajo la intervención de Maxi Camusso que está reposicionando al Partido Demócrata como una alternativa seria y con identidad propia dentro del escenario electoral cordobés, fiel a los valores que lo hicieron grande en el pasado.

Bajo la reciente conducción de Maximiliano Camusso, designado interventor por la Justicia Federal, el PD recuperó estructura, legalidad y presencia pública. La fuerza participó de los espacios de comunicación electoral de manera profesional, realizó actos en todo el territorio y generó una red de referentes departamentales que le está devolviendo vida orgánica al partido.

Su candidato a diputado nacional, Pablo Martelli, se transformó en el rostro visible de este proceso. Productor agropecuario San Francisco y dirigente rural, Martelli recorrió los departamentos más productivos de la provincia llevando un mensaje claro: “sin producción no hay país”.

Bajo el lema “La voz del campo en el Congreso de la Nación”, la campaña del Partido Demócrata apostó a representar al sector productivo con propuestas de sentido común, equilibrio fiscal y defensa del trabajo genuino. “Soy un hombre de campo, de familia y de palabra. No vengo a hacer promesas, vengo a representar lo que somos: el interior que produce y sostiene al país”, repite Martelli en cada recorrida.

En un escenario con 18 fuerzas compitiendo, el PD logró instalarse entre las agrupaciones con mayor actividad de campaña, consolidándose dentro del grupo de los ocho espacios políticos más importantes de Córdoba. Un logro que, más allá del resultado electoral, marca el regreso del Partido Demócrata a la conversación política provincial.