Caras y caretas cordobesas

Por Víctor Ramés

Recuerdos de un profesor converso (Primera parte)

El colegio Monserrat, durante siglos de existencia, tuvo la característica de ser un foco de reunión de jóvenes estudiantes venidos a formarse en Córdoba desde diversas provincias argentinas. La experiencia de cada uno de esos jóvenes, entre los que siempre hubo, en cada cohorte, promisorios representantes de las letras, representa un hilo de la trama de la cultura argentina. Estudiantes recordados por sus condiscípulos, o que luego alcanzaron la altura de los mayores cargos en la política, la educación y las profesiones “respetables” de la sociedad abundan en la historia, y no faltan algunas figuras notables de otros países que se formaron en el Colegio Monserrat. Baste un solo ejemplo: Gaspar Rodríguez de Francia, llegado del Paraguay con quince años recién cumplidos aquel primer mes de 1781, más tarde ejercería el poder otorgado por el Congreso en 1816: Dictador Supremo de la República.

Santiagueños, mendocinos, catamarqueños, riojanos e incluso porteños, entre nativos de otras provincias, ocuparon los bancos del Monserrat durante períodos inherentes a su generación. Esto se proyectó como un rasgo distintivo los vínculos con Córdoba y los cordobeses que formaron de manera definitiva muchos ex estudiantes luego destacados a nivel nacional. También los propios estudiantes cordobeses forjaron relaciones valiosas con sus congéneres provincianos.

En este caso, el Monserrat aparece en la memoria de un notable riojano, Joaquín V. González, entrañablemente ligado a sus días monserratenses. En más de una ocasión González memoró esos tiempos, desde la crónica de sus vivencias en su etapa fuera del hogar materno, por ejemplo, al evocar a su maestro cordobés Javier Lazcano Colodrero, fallecido en 1920. El mismo año, el educador, escritor y político riojano publicaba en Caras y Caretas sus recuerdos de otro maestro suyo en los años de formación cordobesa, la década de 1880: Jorge Poulson, su profesor de inglés.

En el semanario porteño del 25 de diciembre de 1920, Joaquín V. González daba a conocer su texto La última rosa del verano, donde revelaba una traducción hecha por él del poema de Thomas Moore The last rose of summer, luego convertido en una tradicional canción irlandesa. Un trémulo y tenaz joven Joaquín Víctor, la hizo para sus clases con Jorge Poulson.

Este profesor había nacido en Dinamarca, y llegó a Córdoba a fines del siglo XIX, donde se dedicó a la enseñanza. Era protestante de formación, pero se convirtió al catolicismo para contraer matrimonio con Estaurófila Ladrón de Guevara, una mujer super católica y dueña de una gran fortuna. Ambos decidieron donar al Padre Reginaldo Toro un gran terreno para la Casa Madre de las Hermanas Dominicas de San José, fundada en el año 1891, cuya piedra fundamental se colocó en 1888. Ya viudo, Poulson se afanó por traer a Córdoba a la orden saleciana, algo que recién se concretó tras su muerte. Su entrega al catolicismo fue tal que, en 1896, murió mientras oía misa en el templo de Santo Domingo, de Vélez Sarsfield y Deán Funes.

Compartimos partes del recuerdo que le dedicaba Joaquín Víctor González a Poulson y, en no menor medida, a su propio mérito en la traducción de un poema del inglés al castellano, cuando era estudiante del Monserrat. González abre su texto reflexionando sobre el hecho de recordar.

“Un síntoma infalible de la aproximación o anuncio efectivo de la llegada de la vejez, es este afán incontenible que me domina de contar cosas de mi primera edad. Debe pasar con el ciclo de la vida humana como con la revolución diaria de nuestro planeta en relación a la luz del sol: los crepúsculos se parecen, y hasta un astro de amor los consagra con la misma luz. Además, hay belleza, una belleza dulce, suave, melancólica, en estos relatos que se impregnan de esa unción deliciosa de la inmortal copla, que todo tiempo pasado fue mejor.

Los que enseñan y escriben de pedagogía dogmática o libre, dan con razón mucho valor a la

influencia de los primeros maestros. ¡Oh, si la tienen! Buena o mala, feliz o funesta, plácida o

dolorosa. No hay casi hombre de alguna acción en la vida, que no se sienta inclinado a confiar a la posteridad sus impresiones sobre los que lo condujeron, o abrieron su espíritu a las primeras revelaciones de la ciencia.”

Valorizando así el ejercicio de memoria referido a su profesor de la adolescencia, comenzaba el autor a describir el escenario:

“El episodio que ahora voy a referir tiene por protagonista principal a mi maestro de inglés, Mr. George Poulson, Don Jorge, como popular y cariñosamente todos le llamaban, no sólo en el

colegio, donde gozaba de respeto unánime, sino en la cultísima sociedad de afuera de los claustros, en la cual había conquistado con su conducta, su piedad y su ejemplo, justa reputación de hombre irreprochable. Y lo era en todo sentido: en su proceder como en el cuidado de su persona.

De grande estatura, de color blanco transparente, de ojos celestes y expresión severa en fondo

de bondad; tenía unas manos enormes que entregaba plenamente al saludar, como si dijese — «ahí voy todo entero, sin reservas, ni condiciones».

Profesaba al llegar a Córdoba, según mis recuerdos, uno de los credos protestantes, pero al decidirse a contraer enlace con una señorita de gran distinción y acendrada devoción- católica, abrazó esta religión, y fué tan puro, y tan correcto y tan fervoroso practicante en ésta como había sido en la de su origen. Ganó así los corazones de un pueblo, después de ofrendar el suyo al de su prometida.”

Recuerda González la impresión de conocer a Poulson:

“Don Jorge, a quien conocí a los pocos días, y a cuya vista pensé:

— «¿Cuándo me tocará estudiar inglés para ser su discípulo?» —”