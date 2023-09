Por Víctor Ramés

Algunos cuadros del último año del siglo diecinueve, ni más ni menos significativos que el correr de cada día en la ciudad, nos transmiten el ánimo con que los cordobeses, totalmente metidos en su hoy, en sus ceremonias y diversiones provincianas, pisaban casi el novecientos, se acercaban al tiempo de las grandes revoluciones y las guerras cada vez más globales, entre otras novedades.

El diario Los Principios, que nos descorre cortinas sobre la escena local, se mostraba escandalizado frente a la cantidad de menores en la vía pública, un tópico asiduamente visitado por la publicación. En 1897 se podía leer en sus páginas: “Los Cafés, las casas de juego y aun las casas de bailes públicos se ven frecuentadas, noche a noche por niños de doce, trece y catorce años, que con el mayor desparpajo se ejercitan en la práctica de los malos hábitos que en ellas se adquieren.” En julio de 1899 no habían cambiado ni las cosas, ni los prejuicios, ni la atribución criminal con que se juzgaba a los más jóvenes de la sociedad. Estos “…recorren las calles de la ciudad haciendo sensibles perjuicios en los árboles de nuestras plazas públicas, ensuciando con la escritura de palabras obscenas las paredes y casas de familia, o ya tomándose en los suburbios, en encarnizada batalla, a pedradas, con serio peligro de los transeúntes y vecinos cercanos al sitio elegido por los pilluelos para teatro de sus tenaces encuentros.”

Entretanto la “sociedad bien”, un tanto mixturada en clases, podía coincidir en el Parque Las Heras que no hacía tanto, se había incorporado al espacio de la sociabilidad local y para la noche ofrecía la actuación de una orquesta:

“Hoy por la noche habrá música en este hermoso paseo público, con arreglo al siguiente programa, que ejecutará la orquesta costeada por el dueño de la confitería de la Gruta:

1 parte - Valse «Luis XV» - Polka «Paseos campestres» - Pas de quatre «Moreno» - Mazurka «Anfitrites».

2 parte - Valse «Parque General Las Heras» - Polka «A ti» - Pas de Patineur «Pequín» Mazurka «La Bella».

3 parte - Valse «Lluvia de estrellas» - Polka «Recuerdos de Riveros» - Mazurka «Josefa» -Pas de quatre «Te quiero» - «Washington Posts».

Es indispensable la colocación de un foco de luz eléctrica en el centro del Parque. La Municipalidad debe tratar de que así se haga, pues en estas noches calurosas acuden allí muchas familias en busca de un ambiente más fresco que el que se aspira en nuestra plaza San Martin, y tienen que volverse antes de entrar al paseo por la oscuridad completa que reina.”

En cuanto a otro tipo de diversiones, vinculadas a la velocidad, se combinaba la tradición equina en el Hipódromo de San Vicente, con la moderna presencia de la bicicleta en el Velódromo, ambas citas repartidas en la ciudad. La concurrencia al Hipódromo se calculaba en seis mil personas. Habían llegado aficionados de otras ciudades y provincias:

“Las carreras de anteayer - Un interés extraordinario habían despertado las carreras que debían correrse el domingo entre el «Simbad», caballo conocido y de fama cimentada con repetidos tiempos en esta y otras provincias, procedente del Stud San Antonio del señor Manuel Torres Cabrera y la yegua «Favorita», traída desde San Juan expresamente para correr anteayer en el Hipódromo.

El entusiasmo por esta carrera se había transmitido hasta lejos y el sábado llegaban a esta ciudad numerosos sportmen de distintos puntos de esta provincial y aún da otras vecinas, especialmente de Santa Fe y San Juan, de los departamentos de San Justo Rio y Segundo, y de Tránsito y Villa del Rosario. (…) El domingo à las 2 de la tarde apenas si se notaba movimiento en la ciudad, pues todos los carruages particulares y de alquiler estaban en el Hipódromo y los coches de tramway que pasaban a General Paz iban llenos hasta los estribos.

El Hipódromo presentaba un cuadro de animación extraordinario, por los miles de expectadores que llenaban el local y los que se hallaban situados afuera; los numerosos carruages, carros y vehículos de todo género que trasportaban gente y más gente.

A la hora convenida aparecieron los caballos en la pista y el entusiasmo de los concurrentes rodobló y aumentaron las apuestas, aunque ya se habían hecho considerables: en sólo boletos de sport se vendieron cerca de cuatro mil pesos.

No queremos entrar en más detalles y diremos sólo que después de más de una hora de espera se largó la carrera, que fue reñida, triunfando «Simbad» cuyo Jockey fue aplaudido estrepitosamente.”

Por su parte, el mismo domingo, las carreras de bicicletas convocaron también a una gran afición. El diario incluye el relato de un duelo ciclístico que transmite muy bien la estrategia de un competidor de Pergamino en los pedales, y la vibrante final, que rompió la “monotonía” de la competencia.

“En el Velódromo - Como se esperaba acudió anteayer tarde al Velódromo una concurrencia numerosa y distinguida, ansiosa de presenciar, ante todo la carrera de competencia entre el campeón ciclista del Pergamino Sr. Bonaldi y el cordobés Sr. Ferreyra.

La carrera como se sabe era de 10 kilómetros y resultó monótona en buena parte à causa de no hacer tren en todas las vueltas el Sr. Bonaldi que sólo en la última y cuando todos creyeron seguro el triunfo de Ferreyra, con un supremo esfuerzo de velocidad llegó a adelantarlo por cincuenta centímetros al llegar a la meta.

La poca prisa que parecía demostrar Bonaldi, hizo confiarse demasiado al Sr. Ferreyra que atento à sostener la delantera de dos metros que tomóle, en las últimas vueltas, no se apuró y así pudo su competidor por medio de repentino y poderoso esfuerzo dar a la máquina el necesario impulso para ganar la carrera. Cuando advirtió Ferreyra las intenciones de Bonaldi, ya no era tiempo de recuperar el perdido pues que Ia raya estaba demasiado cerca.

Los espectadores aplaudieron con entusiasmo a ambos campeones.

El de Pergamino fue obsequiado a la noche con un banquete en el chalet del Velódromo por el Club Ciclista.”