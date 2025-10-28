Divertirse hasta el final

Artes para disfrutar y reflexionar
El martes es un continente abierto al cine, a la reflexión y al aprendizaje de los secretos expresivos entre los que nos movemos.
Cerca de esa comedia negra que tanto se frecuenta en estos días, el largometraje “27 noches”, entre los más vistos en Netflix, narra la historia real de una octogenaria internada contra su voluntad por sus hijas en una clínica psiquiátrica. Dirige y actúa Daniel Hendler, en tanto que la protagonista es Marilú Marini.Cultura28 de octubre de 2025J.C. Maraddón
J.C. Maraddón
Quizás haya habido una época en que existía cierto consenso acerca lo normal y lo anormal, con toda la carga de prejuicio y de injusticia que semejantes categorías conllevaban y las consecuencias nefastas que acarreaban para quienes eran condenados a cargar con el estigma de la anormalidad. Pero lo cierto es que hubo un tiempo en que razones legales y científicas avalaban esa diferenciación, que en el caso de las patologías mentales autorizaban la práctica de tratamientos inhumanos con el supuesto propósito de enderezar a quienes se habían desviado de lo establecido, o al menos reducir los riesgos que podían representar para el resto.
Revisionismos varios cuestionaron con posterioridad esos paradigmas y revelaron equivocaciones groseras en las argumentaciones que se esgrimían para justificar lo injustificable. Se puso en serias dudas el concepto de normalidad, al advertir que la naturaleza humana gozaba de una diversidad muy amplia, y se extendieron los límites dentro de los cuales se consideraba a los individuos como dueños de sus actos. Además, ese proceso se encuentra por demás documentado en una filmografía donde la película “Atrapado sin salida” representó, allá por 1975, una dura crítica a técnicas que ya por entonces habían demostrado con creces su ineficacia.
Pero los 50 años transcurridos desde aquello han traído cambios sociales que al día de la fecha exponen un panorama desolador en referencia a la salud mental de la población. Personas sobreexigidas en lo laboral y en lo afectivo, que pugnan por alcanzar un éxito que va más allá de sus posibilidades, que duermen mal y se alimentan peor, viven al borde del colapso y requieren de una ayuda terapéutica que a veces deriva en la ingesta de psicofármacos varios. Aquello que en el pasado era la excepción, ahora se ha vuelto habitual, y el porcentaje de afectados es abrumador.
Ante una humanidad enferma de ambición y egoísmo, parece natural que la gente asuma como un fracaso no plegarse a esa carrera desenfrenada por llegar cada vez más lejos. Y es así como la depresión se vuelve endémica y las farmacéuticas se frotan las manos en su función de proveedoras de las pócimas que permitirán disimular la infelicidad aunque más no sea por un rato. Desde la perspectiva de aquella vetusta normalidad, podría hablarse de un presente de locura generalizada, con seres que subsisten al límite, obsesionados por ganar más dinero o, si lo tienen, por conservar su posición de poder.
Es desde ese lugar que Daniel Hendler ha resuelto rescatar un caso real que data de 2005, acerca de una escritora y mecenas mendocina, que a los 88 años fue internada por sus hijas en una clínica psiquiátrica contra su voluntad. La mujer se resistió a esa medida y finalmente obtuvo su liberación ante la justicia, con lo que se constituyó en una referencia para aquellos a los que se les diagnostica un cuadro que no se ajusta a la realidad. Inspirándose en esa historia, Natalia Zito publicó en 2021 una novela, que ha servido de base para el abordaje cinematográfico de Hendler.
Cerca de esa comedia negra que tanto se frecuenta en estos días, el largometraje “27 noches”, entre los más vistos en Netflix, intercala la instancia de la internación de esa benefactora que en la ficción se llama Martha, con las acciones posteriores cuando traba relación con un perito interpretado por el propio Daniel Hendler. Junto al conmovedor protagónico de Marilú Marini, y a pesar de ciertos clichés evitables, subyace en el filme el interrogante sobre por qué debería ser más lucida la avaricia de las herederas que la desmesura de una bon vivant dispuesta a divertirse hasta el final.
El martes es un continente abierto al cine, a la reflexión y al aprendizaje de los secretos expresivos entre los que nos movemos.
La costumbre de enviar postales con fotos tomadas junto al mar, que se mantuvo vigente durante varias décadas, pone de manifiesto la trascendencia de ese ritual familiar que tenía a Mar del Plata como escenario. Una muestra de esos souvenirs se expone en la Galería Fotográfica que funciona en Independencia 180.
Un antiguo estudiante del Colegio Monserrat, Joaquín V. González, recuerda con cariño a su profesor de inglés, el danés Jorge Poulson, un protestante que por amor se convirtió al catolicismo en Córdoba.
El anuncio por parte de Telefé, de que en 2026 habrá una tercera temporada de “Popstars”, induce a preguntarse si aquel acierto será capaz de resistir el transcurso de 25 años desde su debut en pantalla, lapso en que el pop ha sufrido altibajos y la TV ha realizado ingentes esfuerzos para no perder su supremacía.
La cartelera del viernes realza el transcurrir de la cultura que sucede en estas costas. Tiene cortes y quebradas de cámara y sinfónicas, actrices al centro de los focos, bailarines para una misa por las aves, músicas por músicas.
La reciente Feria del Libro Córdoba, con sus consecutivas actividades en las que participaron miles de personas, y con sus carpas de stands atestados de curiosos, plantea el interrogante acerca de cuánto hay de cierto en esas premoniciones apocalípticas para el sector de las editoriales y las librerías.
La contundencia en el triunfo de La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en Córdoba obliga al oficialismo mediterráneo a un reseteo urgente del modelo. El fracaso del novel frente en Córdoba y Santa Fe desnuda la debilidad de los espacios de centro.
La Lista 3 le sacó el maquillaje de las alianzas a la UCR de Córdoba y expuso la crisis institucional que atraviesa el partido. Fracaso: por primera vez desde el regreso de la democracia, el radicalismo se quedó sin representación nacional por Córdoba en Diputados.
Con el mayor crédito del oficialismo al tope de la lista, el oficialismo apenas superó la última performance en elecciones de medio término. Antikirchnerismo cordobés, estrategia en discusión y un Schiaertti que demostró no ser invencible. Los popes se aferraron a la narrativa de los tres diputados logrados y el bloque de seis en el Congreso.
La Libertad Avanza aplastó al peronismo 42 a 28. La canasta que construyó Bornoroni consiguió atrapar los votos de Milei, y el resultado del test match Roca-Schiaretti convalidó su estrategia. La marca sigue vigente en Córdoba, y si el Gobierno Nacional es exitoso, hallará tierra fértil para un proyecto provincial.
La diputada logró retener su banca y se coló en el podio. Mensaje hacia la interna del peronismo y un aviso de que habrá Defendamos Córdoba para rato. El proceso de introspección que se viene y una ambulancia que ya está encendida.