Artes para disfrutar y reflexionar

Por Gabriel Abalos

[email protected]

Un pueblo dibujado en el suelo

Continúa el ciclo Cine en el Palacio, ofreciendo este martes en el Museo Evita - Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511) una nueva función gratuita como siempre, a las 18. El título de esta tarde es Dogville (Dinamarca, 2003) dirigida por Lars von Triers, con Nicole Kidman, Harriet Andersson, Lauren Bacall, Paul Bettany. Lo distintivo de esta película del siempre problemático Lars von Triers es su borramiento de toda identidad local y temporal del pueblo donde ocurre la historia, mediante una ambientación apenas delineada por un dibujo desplegado como un plano sobre el piso, en un espacio cerrado, teatral. Allí se desarrolla la vida diaria de ese pueblo de perros (Dogville) al cual llega una joven desconocida (Kidman) de quien lo único que se sabe es que ha venido a refugiarse bajo una amenaza de muerte. Allí, Grace, la protagonista, irá estableciendo una relación con los habitantes, al principio tensa, luego amable, hasta establecer una forma de colaboración con ellos. Y, por último, acaba convertida en víctima propiciatoria de una mentalidad pueblerina abusiva y violenta. Dogville es un esquema de pueblo, de vínculos, de miseria humana. Logra contar su historia aun prescindiendo de especificaciones, gracias a la respuesta dramática de un gran elenco. Un filme que puede gustar o no gustar, pero que ocupa, inamovible, su lugar de clásico.

Por orden de llegada, hay cupo para noventa espectadores.

Situaciones y extrañas respuestas

En Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) la programación de hoy y mañana comienza a las 17 con la proyección de Espejo N° 3 (Alemania, 2025) dirigida por Christian Petzold. Una joven mujer, estudiante de música, sufre un accidente automovilístico en el que fallece su pareja, tras lo cual, como en un estado de shock, se queda en la casa de una familia desconocida, que la acoge con una afabilidad que parece de siempre. Gracias a esa recepción transcurre su período de duelo como si no sufriera respecto a lo acontecido. Pese al cotidiano de la vida con esa gente extraña, al paso del tiempo van emergiendo dudas, señales y situaciones que incomodan progresivamente su estadía en la casa.

A las 19 y las 21, se proyecta en la sala Locamente (Italia, 2025) dirigida por Paolo Genovese. Este título termina el año como la segunda película más taquillera de 2025 en Italia. La historia narra cómo Piero y Lara se conocen en una primera cita, en la que se manifiestan las personalidades de ambos, complejas, como cuatro personajes por cada uno de ellos, los que toman cuerpo y participan con sus diversas características en el encuentro que podría concluir en la cama para ambos, esa misma noche. Las otras versiones de Piero y de Lara pelean por tomar el control y conducir la situación.

Entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500, disponible en boletería.

Exploración en torno a la materia

Esta tarde a las 17.30 hay una actividad en el Museo Evita – Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511), la charla al pie de obra de la muestra Tramas de la materia, con los y las artistas: Laura Egea, Rosa Mercedes González, Natalia Nasif, Agustín Zavala. El retorno de la manufactura y la apertura de nuevos límites materiales en el arte contemporáneo es la temática que se abordará este martes, una actividad educativa con las artistas invitadas, en la Sala D del museo. Se apunta a explorar cómo la materia se convierte en un territorio de creación y de significados. Se asiste en la actualidad a un momento en el que las técnicas manuales y artesanales, lejos de ser un gesto nostálgico, reaparecen como espacios de experimentación y resistencia frente a la homogeneización industrial. Esto abre posibilidades al diálogo entre tradición y contemporaneidad, entre lo manual y lo tecnológico. La entrada es libre y gratuita.

Prolongar la riqueza de un diálogo

Hoy a las 18, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) se hará una presentación de la edición especial N° 17 de la Revista Scholé, publicación digital del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP), destinada a docentes en formación y en ejercicio, como a la comunidad en general. Con la participación de Adriana Fontana (directora del ISEP) y Matías Rodeiro (coordinador de gestión cultural de la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional), habrá un conversatorio. Esta edición especial está dedicada a Javier Trímboli: El diálogo continúa, en el que varios investigadores e investigadoras conversan con las ideas de Trímboli, historiador especializado en políticas públicas, que falleció en enero de este año.

De la experiencia personal a la escritura

Prosigue hoy de 18 a 19.30, vía Meet, la clínica de escritura La narrativa del yo - Cómo transformar un relato personal y/o familiar en un texto literario, a cargo de la escritora, periodista y docente Fernanda Pérez, que continuará el próximo 4 de noviembre. Esta actividad es la última clínica de escritura de este año desarrollada por la plataforma Babilonia Literaria, fundada por la autora. “Muchas personas quieren contar alguna experiencia personal o historias familiares, pero no saben cómo trasladar todo eso a un texto literario que pueda ser atractivo para un lector. Para lograrlo vamos a abordar aspectos vinculados a la planificación y objetivos de trabajo, voces y búsquedas narrativas, documentación, la memoria como materia prima, el valor universal de un relato, etc.», afirma la escritora.

Los cupos son limitados y los interesados podrán consultar a inscribirse al mail [email protected] o al Whatsapp 351 6265565.

El costo es de $30 mil. Quienes hayan participado de otras clínicas, talleres, masterclass o club de lectura de Babilonia, podrán participar gozando de un descuento por el que abonarán $25 mil (consultar datos para la transferencia).