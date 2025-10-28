Artes para disfrutar y reflexionar

El martes es un continente abierto al cine, a la reflexión y al aprendizaje de los secretos expresivos entre los que nos movemos.

Cultura28 de octubre de 2025Gabriel ÁbalosGabriel Ábalos
Ilustración Ábalos Martes 28 de Octubre
"Dogville", "Espejo N° 3" y obras de Rosa Mercedes González y Natalia Nasif.

Por Gabriel Abalos
[email protected]

 

Un pueblo dibujado en el suelo

Continúa el ciclo Cine en el Palacio, ofreciendo este martes en el Museo Evita - Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511) una nueva función gratuita como siempre, a las 18. El título de esta tarde es Dogville (Dinamarca, 2003) dirigida por Lars von Triers, con Nicole Kidman, Harriet Andersson, Lauren Bacall, Paul Bettany. Lo distintivo de esta película del siempre problemático Lars von Triers es su borramiento de toda identidad local y temporal del pueblo donde ocurre la historia, mediante una ambientación apenas delineada por un dibujo desplegado como un plano sobre el piso, en un espacio cerrado, teatral. Allí se desarrolla la vida diaria de ese pueblo de perros (Dogville) al cual llega una joven desconocida (Kidman) de quien lo único que se sabe es que ha venido a refugiarse bajo una amenaza de muerte. Allí, Grace, la protagonista, irá estableciendo una relación con los habitantes, al principio tensa, luego amable, hasta establecer una forma de colaboración con ellos. Y, por último, acaba convertida en víctima propiciatoria de una mentalidad pueblerina abusiva y violenta. Dogville es un esquema de pueblo, de vínculos, de miseria humana. Logra contar su historia aun prescindiendo de especificaciones, gracias a la respuesta dramática de un gran elenco. Un filme que puede gustar o no gustar, pero que ocupa, inamovible, su lugar de clásico. 

Por orden de llegada, hay cupo para noventa espectadores. 

Situaciones y extrañas respuestas 

En Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) la programación de hoy y mañana comienza a las 17 con la proyección de Espejo N° 3 (Alemania, 2025) dirigida por Christian Petzold. Una joven mujer, estudiante de música, sufre un accidente automovilístico en el que fallece su pareja, tras lo cual, como en un estado de shock, se queda en la casa de una familia desconocida, que la acoge con una afabilidad que parece de siempre. Gracias a esa recepción transcurre su período de duelo como si no sufriera respecto a lo acontecido. Pese al cotidiano de la vida con esa gente extraña, al paso del tiempo van emergiendo dudas, señales y situaciones que incomodan progresivamente su estadía en la casa.

A las 19 y las 21, se proyecta en la sala Locamente (Italia, 2025) dirigida por Paolo Genovese. Este título termina el año como la segunda película más taquillera de 2025 en Italia. La historia narra cómo Piero y Lara se conocen en una primera cita, en la que se manifiestan las personalidades de ambos, complejas, como cuatro personajes por cada uno de ellos, los que toman cuerpo y participan con sus diversas características en el encuentro que podría concluir en la cama para ambos, esa misma noche. Las otras versiones de Piero y de Lara pelean por tomar el control y conducir la situación.

Entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500, disponible en boletería.

Exploración en torno a la materia

Esta tarde a las 17.30 hay una actividad en el Museo Evita – Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511), la charla al pie de obra de la muestra Tramas de la materia, con los y las artistas: Laura Egea, Rosa Mercedes González, Natalia Nasif, Agustín Zavala. El retorno de la manufactura y la apertura de nuevos límites materiales en el arte contemporáneo es la temática que se abordará este martes, una actividad educativa con las artistas invitadas, en la Sala D del museo. Se apunta a explorar cómo la materia se convierte en un territorio de creación y de significados. Se asiste en la actualidad a un momento en el que las técnicas manuales y artesanales, lejos de ser un gesto nostálgico, reaparecen como espacios de experimentación y resistencia frente a la homogeneización industrial. Esto abre posibilidades al diálogo entre tradición y contemporaneidad, entre lo manual y lo tecnológico. La entrada es libre y gratuita.

Prolongar la riqueza de un diálogo

Hoy a las 18, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) se hará una presentación de la edición especial N° 17 de la Revista Scholé, publicación digital del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP), destinada a docentes en formación y en ejercicio, como a la comunidad en general. Con la participación de Adriana Fontana (directora del ISEP) y Matías Rodeiro (coordinador de gestión cultural de la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional), habrá un conversatorio. Esta edición especial está dedicada a Javier Trímboli: El diálogo continúa, en el que varios investigadores e investigadoras conversan con las ideas de Trímboli, historiador especializado en políticas públicas, que falleció en enero de este año. 

De la experiencia personal a la escritura

Prosigue hoy de 18 a 19.30, vía Meet, la clínica de escritura La narrativa del yo - Cómo transformar un relato personal y/o familiar en un texto literario, a cargo de la escritora, periodista y docente Fernanda Pérez, que continuará el próximo 4 de noviembre. Esta actividad es la última clínica de escritura de este año desarrollada por la plataforma Babilonia Literaria, fundada por la autora.  “Muchas personas quieren contar alguna experiencia personal o historias familiares, pero no saben cómo trasladar todo eso a un texto literario que pueda ser atractivo para un lector. Para lograrlo vamos a abordar aspectos vinculados a la planificación y objetivos de trabajo, voces y búsquedas narrativas, documentación, la memoria como materia prima, el valor universal de un relato, etc.», afirma la escritora. 

Los cupos son limitados y los interesados podrán consultar a inscribirse al mail [email protected] o al Whatsapp 351 6265565. 

El costo es de $30 mil. Quienes hayan participado de otras clínicas, talleres, masterclass o club de lectura de Babilonia, podrán participar gozando de un descuento por el que abonarán $25 mil (consultar datos para la transferencia). 

Te puede interesar
ilustra 27 noches

Divertirse hasta el final

J.C. Maraddón
Cultura28 de octubre de 2025

Cerca de esa comedia negra que tanto se frecuenta en estos días, el largometraje “27 noches”, entre los más vistos en Netflix, narra la historia real de una octogenaria internada contra su voluntad por sus hijas en una clínica psiquiátrica. Dirige y actúa Daniel Hendler, en tanto que la protagonista es Marilú Marini.

ilustra mardel ahora y ayer

La felicidad en imágenes

J.C. Maraddón
Cultura27 de octubre de 2025

La costumbre de enviar postales con fotos tomadas junto al mar, que se mantuvo vigente durante varias décadas, pone de manifiesto la trascendencia de ese ritual familiar que tenía a Mar del Plata como escenario. Una muestra de esos souvenirs se expone en la Galería Fotográfica que funciona en Independencia 180.

Joaquín V. González recuerda su paso por el Monserrat

Caras y caretas cordobesas

Gabriel Ábalos
Cultura27 de octubre de 2025

Un antiguo estudiante del Colegio Monserrat, Joaquín V. González, recuerda con cariño a su profesor de inglés, el danés Jorge Poulson, un protestante que por amor se convirtió al catolicismo en Córdoba.

ilustra roberto galan

Volver a cantar

J.C. Maraddón
Cultura24 de octubre de 2025

El anuncio por parte de Telefé, de que en 2026 habrá una tercera temporada de “Popstars”, induce a preguntarse si aquel acierto será capaz de resistir el transcurso de 25 años desde su debut en pantalla, lapso en que el pop ha sufrido altibajos y la TV ha realizado ingentes esfuerzos para no perder su supremacía.

Ilustración Abalos Viernes 24 de Octubre def

El tango, los años y los pájaros

Gabriel Ábalos
Cultura24 de octubre de 2025

La cartelera del viernes realza el transcurrir de la cultura que sucede en estas costas. Tiene cortes y quebradas de cámara y sinfónicas, actrices al centro de los focos, bailarines para una misa por las aves, músicas por músicas.

ilustra don quijote y sancho panza

El encanto de una ceremonia

J.C. Maraddón
Cultura23 de octubre de 2025

La reciente Feria del Libro Córdoba, con sus consecutivas actividades en las que participaron miles de personas, y con sus carpas de stands atestados de curiosos, plantea el interrogante acerca de cuánto hay de cierto en esas premoniciones apocalípticas para el sector de las editoriales y las librerías.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-10-26 at 10.44.39 PM

No la vieron

Gabriel Silva
Provincial27 de octubre de 2025

La contundencia en el triunfo de La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en Córdoba obliga al oficialismo mediterráneo a un reseteo urgente del modelo. El fracaso del novel frente en Córdoba y Santa Fe desnuda la debilidad de los espacios de centro.

schiaretti-llaryora (10)

Fracasó la estrategia de Provincias Unidas y el cordobesismo no pudo con Milei

Bettina Marengo
Provincial27 de octubre de 2025

Con el mayor crédito del oficialismo al tope de la lista, el oficialismo apenas superó la última performance en elecciones de medio término. Antikirchnerismo cordobés, estrategia en discusión y un Schiaertti que demostró no ser invencible. Los popes se aferraron a la narrativa de los tres diputados logrados y el bloque de seis en el Congreso.

ilustra-milei-pone-medallas-a-bornoroni-y-roca

‘Bornoroni 2027’, el proyecto provincial que alumbraron las Legislativas

Felipe Osman
27 de octubre de 2025

La Libertad Avanza aplastó al peronismo 42 a 28. La canasta que construyó Bornoroni consiguió atrapar los votos de Milei, y el resultado del test match Roca-Schiaretti convalidó su estrategia. La marca sigue vigente en Córdoba, y si el Gobierno Nacional es exitoso, hallará tierra fértil para un proyecto provincial.