Cosquín reafirmó su rumbo

El intendente Cardinali marcó el triunfo en su ciudad y se posiciona en Punilla.

Provincial29 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
29-10-COSQUIN

En las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, la ciudad de Cosquín volvió a marcar tendencia dentro del mapa político del Valle de Punilla. La lista respaldada por el gobernador Martín Llaryora obtuvo un triunfo contundente en la localidad, consolidando la presencia del peronismo provincial y confirmando el acompañamiento popular a la gestión del intendente Raúl Cardinali.

Lejos de ser un resultado aislado, el triunfo en Cosquín expresa un proceso político más profundo: una gestión municipal que, en menos de un año, logró reordenar el Estado local, recuperar servicios esenciales, devolverle vida al hospital municipal, y proyectar a la ciudad al plano nacional e internacional a través de la cultura y el trabajo articulado con otras ciudades.

Pero el dato político más destacado no fue solo el acompañamiento a la lista provincial, sino el arrastre que generó la figura de Cardinali, quien se consolidó como uno de los intendentes con mayor nivel de aprobación dentro del espacio. Su liderazgo, cercano y de gestión constante, logró amalgamar a la militancia y despertar nuevamente el espíritu del peronismo coscoíno, históricamente movilizador y protagonista en la vida política de la región.

Durante la campaña, se vio una militancia unida, organizada y con identidad, que recorrió los barrios, escuchó a los vecinos y defendió los logros obtenidos en estos meses de gobierno. El trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones y las bases peronistas fue clave para consolidar un resultado que trasciende la coyuntura electoral y fortalece un proyecto político con proyección.

“Este resultado es un reconocimiento al esfuerzo de toda la comunidad y un compromiso para seguir trabajando con más fuerza.”, expresó el intendente Raúl Cardinali tras conocerse los resultados.

El mensaje de las urnas fue claro: Cosquín eligió respaldar una manera de gobernar que combina la impronta del peronismo cordobés, la capacidad de gestión y la sensibilidad social. En sintonía con la conducción de Llaryora a nivel provincial, Cardinali se consolida como una figura clave del nuevo mapa político del interior, con un liderazgo que se apoya en hechos concretos y una militancia que volvió a creer que la política puede transformar la realidad.

