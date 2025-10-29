Passerini pidió licencia por salud

El intendente de la Ciudad de Córdoba se someterá a una ciurugía programada y se ausentará de su cargó hasta su recuperación.

Municipal29 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
daniel-passerini-entrevista-letra-p

El intendente Daniel Passerini fue detectado con cáncer de Próstata y será sometido a una cirugía este jueves. A raíz de lo informado por el Palacio de 6 de julio, el funcionario pidió una licencia de 10 días.

De acuerdo a lo comunicado emitido por la Municipalidad, la intervención consiste en la extracción de la próstata con fines curativos, luego de detectarse la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina.

"Según los profesionales a cargo de su salud, en 10 días Passerini podrá retomar sus tareas habituales en la intendencia. Durante ese lapso, estará a cargo del municipio el viceintendente, Javier Pretto", agrega el comunicado.

Durante ese período, el viceintendente Javier Pretto quedará a cargo del Ejecutivo municipal de manera interina, según lo establece la Carta Orgánica de la ciudad.

Te puede interesar
concejo

El RIGI de Passerini avanza en el Concejo

Felipe Osman
Municipal08 de octubre de 2025

La ordenanza que busca crear el “Programa de Promoción de Actividades Productivas”, orientado a fomentar la actividad industrial, el desarrollo urbano, el turismo y las actividades médicas, atravesó la comisión de Economía con apoyo unánime, y se votará en el recinto la próxima semana.

18-02-25-municipalidad-11x

El Palacio 6 de Julio se mueve

Felipe Osman
Municipal03 de octubre de 2025

Andrés Varizat, Asesor Letrado del municipio, ganó un concurso para integrar la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Es apenas uno de los movimientos que –inoportunamente- se rumoran en plena campaña.

municipales

Cada vecino es un zorro gris

Javier Boher
Municipal02 de octubre de 2025

Finalmente se pondrá a prueba la posibilidad de que los vecinos denuncien infracciones de tránsito. La evidencia no es prometedora.

Lo más visto
Matías-Gvozdenovich (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto29 de octubre de 2025

El reinicio de la Legislatura tendrá también el cruce por “niñeces trans” | El Colorado Rossi piensa en la UCR del 2027 | Sin filtro

ilustra-llaryora-y-passerini-mecanicos-auto-cordoba

El oficialismo entra en fase de reconfiguración

Felipe Osman
Provincial29 de octubre de 2025

Mientras sigue tamizando los resultados, el peronismo ya piensa en reajustes en sus equipos de gestión. Tras el análisis de las seccionales, se descuenta que habrá cambios en los Centros de Participación Comunal. Aunque las variantes podrían llegar bastante más arriba.