Passerini pidió licencia por salud

El intendente Daniel Passerini fue detectado con cáncer de Próstata y será sometido a una cirugía este jueves. A raíz de lo informado por el Palacio de 6 de julio, el funcionario pidió una licencia de 10 días.

De acuerdo a lo comunicado emitido por la Municipalidad, la intervención consiste en la extracción de la próstata con fines curativos, luego de detectarse la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina.

"Según los profesionales a cargo de su salud, en 10 días Passerini podrá retomar sus tareas habituales en la intendencia. Durante ese lapso, estará a cargo del municipio el viceintendente, Javier Pretto", agrega el comunicado.

Durante ese período, el viceintendente Javier Pretto quedará a cargo del Ejecutivo municipal de manera interina, según lo establece la Carta Orgánica de la ciudad.