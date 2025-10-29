Passerini pidió licencia por salud

Francisco Lopez GiorcelliUniversidad29 de octubre de 2025
El gremio de docentes e investigadores universitarios enciende la alarma por DASPU. La obra social de la UNC atraviesa una crisis estructural que no es un accidente, sino la consecuencia directa del desfinanciamiento sistemático.
Redacción AlfilEnroque Corto29 de octubre de 2025
El reinicio de la Legislatura tendrá también el cruce por “niñeces trans” | El Colorado Rossi piensa en la UCR del 2027 | Sin filtro
Bettina MarengoProvincial29 de octubre de 2025
Vuelven las sesiones hoy con agenda relajada pero ganas de todos los bloques de enrostrar derrotas. El oficialismo busca nuevo presidente.
Felipe OsmanProvincial29 de octubre de 2025
Mientras sigue tamizando los resultados, el peronismo ya piensa en reajustes en sus equipos de gestión. Tras el análisis de las seccionales, se descuenta que habrá cambios en los Centros de Participación Comunal. Aunque las variantes podrían llegar bastante más arriba.
Carolina BiedermannProvincial29 de octubre de 2025
En diciembre se vence el mandato del diputado nacional Oscar Agost Carreño, y vuelve a Córdoba para ocupar su banca del PRO en la Legislatura. Niegan que el desembarco sea en el Panal.