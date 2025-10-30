Nuevo encuentro de Novedades Económicas

Fundación Mediterránea  junto a IERAL convocaron

Provincial30 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
30-10-Fundaciòn-Mediterranea-1

Más de 40 empresarios participaron del nuevo encuentro de Novedades Económicas En Vivo, realizado en el GET Hotel Molvento.

La presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de estos espacios de intercambio entre el sector empresario y los equipos técnicos de la institución.

Luego, el presidente del IERAL Osvaldo Giordano presentó un panorama actualizado sobre la coyuntura económica y los desafíos que enfrenta el país en materia de producción, empleo e inversión. La exposición derivó en un diálogo abierto y ameno con los participantes, quienes compartieron visiones y experiencias desde distintos sectores de la economía real y las proyecciones hacia 2026.

Agradecemos especialmente a GET Hotel Molvento por abrir sus puertas y acompañar esta nueva edición de Novedades Económicas En Vivo.

