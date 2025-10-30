Nuevo encuentro de Novedades Económicas

Francisco Lopez GiorcelliUniversidad29 de octubre de 2025
El gremio de docentes e investigadores universitarios enciende la alarma por DASPU. La obra social de la UNC atraviesa una crisis estructural que no es un accidente, sino la consecuencia directa del desfinanciamiento sistemático.
Felipe OsmanProvincial29 de octubre de 2025
Mientras sigue tamizando los resultados, el peronismo ya piensa en reajustes en sus equipos de gestión. Tras el análisis de las seccionales, se descuenta que habrá cambios en los Centros de Participación Comunal. Aunque las variantes podrían llegar bastante más arriba.
Redacción AlfilNacional29 de octubre de 2025
El exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner había sido condenado por las amenazas en una asamblea de Papel Prensa y por el uso de fondos públicos para financiar materiales con consignas contra el Grupo Clarín.
Redacción AlfilProvincial29 de octubre de 2025
El gobernador estableció, bajo un decreto, que algunos de los organismos de la Provincia sean autárquicos y otros sean unificados.
Yanina SoriaProvincial30 de octubre de 2025
Los enroques que se barajan para reemplazar al presidente de la bancada de legisladores oficialistas. ¿Ruptura delasotista en puerta?