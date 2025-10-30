En la mente de un asesino

Sacar a pasear los sentidos
El jueves cumple a la perfección su rol de anfitrión, surcado por inauguraciones, estrenos, músicas, y performance.
Con Jeremy Allen White en el rol principal, "Deliver Me From Nowhere", el recientemente estrenado en salas filme de Scott Cooper, recrea el proceso de elaboración en 1982 del disco "Nebraska" por parte de Bruce Springsteen, quien en la canción homónima evoca a una pareja de criminales famosos.
Por J.C. Maraddón
De diciembre de 1957 a enero de 1958, una pareja de adolescentes protagonizó una serie de asesinatos que dejaron un saldo de 11 personas muertas en el trayecto que va desde Nebraska a Wyoming, en los Estados Unidos, hasta que finalmente fueron capturados por la policía. Entre las víctimas fatales de ese raid delictivo de Charles Raymond Starkweather, de 19 años, y Caril Ann Fugate, de 14, figuraban la madre y el padrastro de ella, quienes perdieron la vida a manos de Charles cuando quisieron impedirle que viera a su novia. Una hermana de Caril Ann, de apenas 2 años de edad, murió estrangulada.
El caso fue seguido al detalle en los medios estadounidenses, porque despertaba los instintos morbosos de la población, que se horrorizaba con las matanzas llevadas adelante por estos jóvenes criminales, pero a la vez se sentía estimulada a escudriñar las alternativas de su sangrienta aventura. Tras ser detenido, Starkweather fue a juicio y recibió una condena a la pena capital, que se ejecutó el jueves 25 de junio de 1959, día en que falleció en la silla eléctrica cuando contaba con apenas 20 años. Su compinche, en tanto, fue sentenciada a prisión perpetua, aunque salió en libertad condicional en 1976.
Semejante historia iba a ser llevada a la pantalla grande como ficción por Terrence Malick en 1973, con actuaciones de Martin Sheen y Sissy Spacek, en el largometraje que marcó el debut del renombrado director y que fue conocido en Argentina como “Malas tierras”. Malick le hace reflexionar al homicida: “No negaré que nos hemos divertido... y eso es más de lo que muchos pueden decir”. La frase levantó gran polémica, pero más que regodearse con la masacre, el filme se enfoca en el costado existencial de esos personajes envueltos en un contexto opresivo.
Distinto iba a ser el tono con el que abordó el asunto Oliver Stone en 1994, cuando metió mano a un guion escrito por Quentin Tarantino para narrar en modo de comedia (muy) negra las desventuras de Mickey y Mallory en la película “Asesinos por naturaleza”. En esta remake, como novedad de un argumento ambientado en los años noventa, aflora la inclusión de Wayne Gayle, a cargo de Robert Downey Jr., un periodista enviado a cubrir los acontecimientos, que le permite al realizador imprimirle una estética televisiva a su producción y dotarla de la dinámica propia de los videoclips.
Sin embargo, no sólo el cine iba a perpetuar las andanzas de Charles Raymond Starkweather y Caril Ann Fugate. El cantautor Bruce Springsteen, que allá por 1982 se hallaba en un hiato de su carrera, después de haber alcanzado un éxito superlativo con su disco doble “The River”, se recluyó en su Nueva Jersey natal para componer nuevo material. Con su proverbial habilidad como narrador, elaboró letras sobre esos oscuros habitantes de la América profunda que se la pasaban trabajando se sol a sol o que aparecían en los diarios sólo cuando cometían hechos policiales.
En “Nebraska”, la canción que da nombre a ese álbum minimalista grabado por él mismo en su casa en una portaestudio en 1982, habla en primera persona como si fuese Starkweather y cuenta lo que pasó desde esa perspectiva. “Deliver Me From Nowhere”, el recientemente estrenado en salas filme de Scott Cooper, recrea el proceso de elaboración de ese álbum por parte de Springsteen, con Jeremy Allen White en el rol principal. Allí se percibe cómo, en su trance introspectivo, el ídolo rockero vuelve a su infancia traumática y se pone en la piel del asesino al cantar: “No puedo decir que lamento las cosas que hicimos/ Al menos por un rato ella y yo nos divertimos”.
La cadena mexicana Telemundo, una de las que transmitirá el Mundial 2026, se adelantó a todos al presentar en la reciente entrega de los Premios Billboard a la Música Latina el tema “Somos más”, que fue elegido por esa empresa para acompañar la televisación de los partidos a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Joaquín V. González rememoraba un episodio de su adolescencia, en tanto estudiante del Colegio Monserrat, referido a su profesor de inglés, Jorge Poulson, nacido en Dinamarca y llegado a Córdoba en los años setenta del siglo XIX.
El martes es un continente abierto al cine, a la reflexión y al aprendizaje de los secretos expresivos entre los que nos movemos.
Cerca de esa comedia negra que tanto se frecuenta en estos días, el largometraje “27 noches”, entre los más vistos en Netflix, narra la historia real de una octogenaria internada contra su voluntad por sus hijas en una clínica psiquiátrica. Dirige y actúa Daniel Hendler, en tanto que la protagonista es Marilú Marini.
La costumbre de enviar postales con fotos tomadas junto al mar, que se mantuvo vigente durante varias décadas, pone de manifiesto la trascendencia de ese ritual familiar que tenía a Mar del Plata como escenario. Una muestra de esos souvenirs se expone en la Galería Fotográfica que funciona en Independencia 180.
El gremio de docentes e investigadores universitarios enciende la alarma por DASPU. La obra social de la UNC atraviesa una crisis estructural que no es un accidente, sino la consecuencia directa del desfinanciamiento sistemático.
Mientras sigue tamizando los resultados, el peronismo ya piensa en reajustes en sus equipos de gestión. Tras el análisis de las seccionales, se descuenta que habrá cambios en los Centros de Participación Comunal. Aunque las variantes podrían llegar bastante más arriba.
El exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner había sido condenado por las amenazas en una asamblea de Papel Prensa y por el uso de fondos públicos para financiar materiales con consignas contra el Grupo Clarín.
El gobernador estableció, bajo un decreto, que algunos de los organismos de la Provincia sean autárquicos y otros sean unificados.
Los enroques que se barajan para reemplazar al presidente de la bancada de legisladores oficialistas. ¿Ruptura delasotista en puerta?