Entretenerse y reflexionar

J.C. Maraddón



Frente a la producción industrial cinematográfica, que desde hace tiempo afila sus estrategias de marketing para que no se acentúe la pérdida de espectadores en los circuitos de salas, cabe preguntarse qué posibilidades de subsistencia posee ese cine arte más interesado en la faz creativa que en la recuperación de lo invertido. Cuando este rubro del negocio del entretenimiento atravesaba su edad dorada, el asunto no aparentaba ser tan importante, pero ahora que las plataformas de streaming capturan el interés de las audiencias masivas, cuesta pensar que haya capitales interesados en financiar propuestas no necesariamente ancladas en objetivos de lucro.

De todas maneras, entre las superproducciones de acción y aventuras que apuntan a reventar la taquilla, suelen aflorar obras con otra clase de pretensiones que no duran mucho en cartel, para luego sumergirse en los cineclubes o en alguno de los servicios online. Despierta admiración la persistencia de esos realizadores que todavía conciben ideas sin fijarse en cuánto van a recaudar, en un fenómeno que podría constituir una rémora de épocas mejores, aunque en realidad se anida en el más estricto presente, utilizando herramientas de última tecnología y experimentando con las posibilidades que hoy tiene a su alcance cualquier proyecto fílmico.

Y es que son estas ideas descabelladas las que proveen de aires renovadores a un sector audiovisual que, de no ser por las audacias de esos soñadores, se hubiese enclaustrado en fórmulas de éxito ya probadas, sin entrar en variantes que puedan poner en peligro las ganancias a obtener. A la vez, los grandes estrenos comerciales engordan el financiamiento disponible, que en unas pocas y valiosas ocasiones drenará hacia esa franja independiente donde se cocinan tendencias que tardarán bastante en salir a la superficie. En el vaivén entre un extremo y el otro, el cine conserva su preponderancia dentro de los consumos culturales.

Si bien sus primeras seis películas datan de los años ochenta y noventa, es a través del filme conocido por aquí como “Con ánimo de amar”, de 2000, que el cineasta chino Wong Kar-wai emergió desde Hong Kong hacia el mundo, donde se saludó su estilo como si se tratara de una revitalización de una escuela que reconocía sus antecedentes en la década del sesenta. Este director dejó su impronta en aquellos primeros años del nuevo milenio con el cierre de la denominada “trilogía del amor”, que había dado inicio en 1991 con “Días salvajes” y que culminó en 2004 con “2046”.

A esta altura, Wong Kar-wai es reconocido a nivel internacional como uno de los mayores maestros contemporáneos del séptimo arte, cuya capacidad para elaborar largometrajes de autor no está reñida con los lineamientos del cine clásico, es especial en cuanto al abordaje de las relaciones humanas. Después de diez años de su último estreno en pantalla grande, hace unos meses sus fanáticos recibieron con alegría el anuncio de que llegaba a MUBI la serie “Blossoms Shanghai”, que el realizador pudo concluir tras las dificultades que acarreó la pandemia para que pudiera concretar su primera incursión en este formato.

Y ahora es otra plataforma, en este caso gratuita, la que hace felices a los seguidores de Wong Kar-wai al poner a disposición de sus usuarios la filmografía completa de este maestro de las imágenes en movimiento. Desde hoy y hasta el lunes 1 de diciembre, en lumiton.com.ar se podrán ver los diez títulos firmados por un artista que siempre es interesante revisitar, para comprobar cómo navega en un preciso equilibrio entre el entretenimiento y la profundidad de contenidos, y cómo logra componer una perspectiva personal fusionando lo occidental y lo asiático en relatos que conmueven y obligan a reflexionar.