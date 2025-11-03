Con la presidencia del bloque en dudas, Schiaretti toma distancia (España)

Por Yanina Soria

A una semana de las elecciones en las que el peronismo cordobés sufrió una durísima derrota en manos de la Libertad Avanza (golpe directamente proporcional a las expectativas generadas por el oficialismo provincial) el diputado electo Juan Schiaretti tomó distancia y viajó a España.

En su último discurso público, la noche del domingo 26, desde el escenario del sueño estropeado para Provincias Unidas, pero matizado con la narrativa cordobesista de representar al “bloque del interior del país”, el ex gobernador felicitó a Gonzalo Roca por la cosecha del presidente Javier Milei en Córdoba.

Dijo que le enorgullecía que Provincias Unidas (PU) se consolidara como fuerza nacional, “representando trabajo y compromiso con el interior” y que partir de diciembre, el bloque contará con seis diputados en el Congreso.

Esas fueron sus últimas palabras antes de emprender su viaje al país del Viejo Continente que, casualmente, lo tendrá por algunos días alejado de la coyuntura de la política doméstica y de las conversaciones preliminares en torno a cómo se organizará y reconfigurará el bloque de Encuentro Federal. “Falta mucho para el 10 de diciembre”, dicen desde su entorno.

Sucede que los 14 puntos de distancia que impuso la lista violeta en la provincia mediterránea, no sólo aguaron la ilusión de sumar más representantes propios en la Cámara Baja sino, sobre todo, debilitaron el proyecto nacional de Provincias Unidas.

Cinco de los seis gobernadores socios fundadores del espacio de centro, no pudieron blindar sus distritos y en el caso de Córdoba, la derrota pegó aún más fuerte por la envergadura de quien era el primer candidato. El peronismo jugó con el mejor de los suyos, puso los (inagotables) recursos con los que cuenta el oficialismo al servicio de su candidatura y aun así no pudo.

Entonces, en cuestión de horas, el armado nacional de los moderados pasó de apostar a colocar el próximo presidente de los argentinos como repitieron durante la campaña, a conformarse con un bloque inicial de 16 diputados propios. Ocho que ingresan y ocho con mandato hasta el 2027.

En la previa a las legislativas, muchos veían como lógico y por ende daban por seguro que Schiaretti, tres veces gobernador de la segunda provincia del país y ex candidato presidencial, sería el nuevo presidente de la bancada que hoy conduce Miguel Ángel Pichetto.

Sin embargo, hoy, eso no es ningún hecho. Y si bien esta semana comenzarán las conversaciones serias en torno a cómo se perfilará y organizará el bloque, en la previa, según fuentes allegadas a Pichetto, el legislador nacional de extensa trayectoria parlamentaria tendría intenciones de seguir conduciendo el espacio y no vería razones para modificar esa lógica de funcionamiento.

Algunos trascendidos indican que en las charlas que junto a Nicolás Massot mantiene el actual diputado de Encuentro Federal con el gobernador Martín Llaryora y Florencio Randazzo (quien en diciembre se queda afuera de la Cámara), no asoma claro que Schiaretti vaya a asumir ese rol. Demasiado trabajoso, dicen algunos.

Por las dudas, desde el schiarettismo ya hay quienes advierten que el liderazgo político se puede ejercer sin ocupar necesariamente la presidencia de la bancada, y que hay otros nombres que podrían asumir esa función sin esmerilar la ascendencia que tendría el cordobés sobre la bancada. Rechazan las lecturas anticipadas que atan esa posible decisión a la estruendosa derrota de Schiaretti en su provincia y un consecuente debilitamiento del poder interno.

Por otro lado, tampoco es caso cerrado que el nuevo bloque pase de ser Encuentro Federal a Provincias Unidas como pretenden los cordobesistas; otro debate de “formas” que quedará pendiente para los próximos días y en el que tallarán los gobernadores también.



Agenda institucional

Hace unos días, el propio Schiaretti comunicó que desde mañana desarrollará agenda institucional en Madrid y Barcelona. “Desarrollaré una agenda institucional en España, con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión, impulsar la cooperación internacional y posicionar a Córdoba y sus gobiernos locales en espacios globales de innovación y desarrollo. Con esta agenda, reafirmo mi compromiso con el desarrollo de políticas modernas, innovadoras y profundamente federales, así como la visión de una Argentina integrada al mundo, que promueva empleo, producción y oportunidades para todas las regiones del país”, describió.