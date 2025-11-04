Una competencia compartida

J.C. Maraddón



Durante sus primeros veinte años como habitante del planeta de los famosos de la Argentina, Susana Giménez descolló por sus incursiones como modelo publicitaria, como vedette y como actriz y comediante, además de protagonizar aquel tórrido romance con el boxeador Carlos Monzón. Sin embargo, hacia finales de los años ochenta su carrera dio un viraje rumbo a otra dirección: con su ciclo de TV “Hola Susana” alcanzó cifras de rating inéditas desde la pantalla de ATC, lo que derivó en una rápida mudanza hacia Canal 9, que por ese entonces tenía como responsable a Alejandro Romay, alias “el zar”.

Con la privatización de las señales de la tele abierta, en 1992 Telefé convenció a Susana para que se incorporase a su grilla de programación, en un salto que resultó consagratorio para ella como conductora. Fue por esos años que empezó a ser catalogada como “la diva de los teléfonos”, porque en su programa convocaba a que la gente enviara su número telefónico y luego, al azar y en vivo, ella llamaba a sus telespectadores y si alguien atendía diciendo “hola Susana” se hacía acreedor a premios millonarios, un formato que en Italia fue impuesto con enorme suceso por Raffaella Carrá.

Pero entre las décadas del setenta y ochenta, a Susana le había aparecido una compañera de aventuras en el mundo del espectáculo, junto a la cual jugaban al estereotipo de representar a la rubia y la morocha típicas de la Argentina. Condenada a reinar para siempre en la escena del teatro de revista, Moria Casán se fogueó como partenaire de los capocómicos y así fue como de modo natural pasó a ser infaltable dentro de los elencos de las comedias picarescas de los hermanos Sofovich, donde formó una dupla imbatible con Susana Giménez, compartiendo cartel con Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

Ese vínculo entre ambas iba soportar cortocircuitos varios, sobre todo cuando Susana elevara su status como celebridad a partir de su repercusión en la TV, en tanto Moria elegía un perfil más osado y provocador, al amparo de las libertades que se habían conquistado con el regreso de las instituciones democráticas. Su propensión al escándalo se patentizó en programas como “A la cama con Moria”, que contrastaban con la imagen ahora cándida e inmaculada que pretendía mostrar Susana, cuya aspiración sin duda era transformarse en un mito de la televisión nacional, a la altura de lo que ya era Mirtha Legrand.

Mucho tiempo ha pasado desde entonces, durante el cual la relación que las une ha sufrido constantes vaivenes. Y en este momento en que otras controversias las separan, surgen nuevos motivos que son la comidilla de los chimenteros de la farándula. Porque avanza el rodaje de la serie biográfica sobre Moria (donde Sofía Gala debe componer el rol de su madre) y se aprecia como lógico que Susana figure en la historia, pero todo indica que se estarían revelando allí aspectos de la intimidad de Giménez que esta no quiere que salgan a luz, en el comienzo de una polémica que vaya a saber dónde termina.

Para colmo, se ha anunciado que Moria conducirá un magazine en las mañanas de El Trece, canal que es la competencia directa de Telefé, donde desde hace más de treinta años Susana es una estrella indiscutida. Octogenaria una y casi octogenaria la otra, estas dos mujeres llevan más de medio siglo como integrantes de ese Olimpo nacional donde revistan los nombres más populares. Y sin que las circunstancias que atraviesan hagan mella en su fama, no se olvidan de que la presencia de una retroalimenta a la otra, como en aquellos filmes que supieron reunirlas para triunfar.