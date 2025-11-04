Morteros se prepara para vivir la 2ª edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

Más de 200 artesanos y emprendedores confirmados

Provincial04 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
04-11-(1)-morteros

A pocos días de su segunda edición, crece la expectativa en Morteros por la Fiesta de la Tierra y la Tradición, un evento que reunirá música, cultura, gastronomía y comercio del 7 al 9 de noviembre, convirtiéndose en un punto de encuentro para toda la región.

Más de 200 artesanos y emprendedores confirmados

El festival contará con más de 200 expositores, entre artesanos y emprendedores, superando ampliamente la primera edición. Según Mauricio Teiler, director de Industria y Comercio: “Tenemos una importante participación, superando los 110 artesanos y cerca de 100 emprendedores de todo el país, desde San Luis, Catamarca, La Rioja, Córdoba capital, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Carlos Paz, Salsipuedes y Santiago del Estero. Morteros se ha posicionado a nivel nacional con este paseo de artesanos y emprendedores”.

El Paseo de Artesanos y Emprendedores ocupará 430 metros lineales y se organizará estratégicamente para facilitar la circulación del público, recorriendo el anfiteatro del Lago Norte, el puente sobre el lago, la calle Illia y la Fuente de Malvinas.

El Paseo Gastronómico se desarrollará sobre la calle Marconi, con propuestas locales y de todo el país, mientras que la feria comercial ofrecerá espacios para marcas locales, provinciales y nacionales, generando un recorrido completo para todos los visitantes.

04-11-(2)-morteros

Grilla artística y espectáculos

El viernes 7 de noviembre, la apertura artística estará a cargo de Artistas del Semillero, la Banda Juvenil Municipal, En Blanco, Ansenuza Samba y Carnaval, junto a las batucadas Samai Yasi (Suardi) y Reyes de Samba (Morteros) y las comparsas Arayé (Porteña) y Oberá (Brinkmann). Esta jornada dará inicio a tres días de música, color y tradición, acompañada por la circulación del Paseo de Artesanos y Emprendedores y la zona gastronómica.

El sábado 8, desde las 18:30, subirán al escenario Sacha Causay, Alma de Monte, Los Sin Nombre, Franco Teves y Nuevas Raíces, con apertura de la Academia La Huella. Luego se presentarán Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, y el grupo Herederas, para brindar un espectáculo de alto nivel y emoción.

El domingo 9, desde las 18 horas, los artistas locales Luci Farías, Cuarta Generación, Ariel Rivadero, Daiana Castro y La Banda del Ángel abrirán la jornada, mientras que el gran cierre estará a cargo de Ulises Bueno, que promete hacer bailar y cantar a toda la multitud.

Plateas para disfrutar los shows

Para quienes deseen disfrutar los espectáculos con mayor comodidad, se dispondrán plateas:

- Sábado 8: Francisco Benítez y Herederas.

- Domingo 9: Ulises Bueno junto a artistas locales.

El valor de las plateas será de $12.000 por día y $20.000 por los dos días, ofreciendo un lugar privilegiado frente al escenario principal. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3562 547855.

Un evento que potencia la economía y la tradición local

La Fiesta de la Tierra y la Tradición no solo celebrará la música y la cultura, sino que también impulsará la economía local y regional. La participación de artesanos, emprendedores y productores permitirá visibilizar el talento y la creatividad de los vecinos, generando un espacio de intercambio y oportunidades para todos.

Con esta segunda edición, Morteros se prepara para vivir tres días de música, color, gastronomía y tradición, consolidando el festival como un evento emblemático para la ciudad y la región.

Te puede interesar
Lo más visto
enroque-francos

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto03 de noviembre de 2025

La salida de Francos: mal, pero no tan mal | Avanza la causa de Luz y Fuerza | Brindis mestrista  | Ruido legislativo

tribunales-I

El llaryorismo jugó en elecciones para Magistratura y perdió lista de Tarditti

Bettina Marengo
03 de noviembre de 2025

Por primera vez no se eligió por asamblea sino por voto secreto el representante del fuero penal en el estamento de los jueces y magistrados en el organismo constitucional. Ganó la fiscal Batistelli, y perdió la lista donde estaba Gavier. El entorno chico de Llaryora miró de cerca el proceso. Una mujer para presidir el TSJ en 2026.