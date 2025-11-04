Morteros se prepara para vivir la 2ª edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

A pocos días de su segunda edición, crece la expectativa en Morteros por la Fiesta de la Tierra y la Tradición, un evento que reunirá música, cultura, gastronomía y comercio del 7 al 9 de noviembre, convirtiéndose en un punto de encuentro para toda la región.

Más de 200 artesanos y emprendedores confirmados

El festival contará con más de 200 expositores, entre artesanos y emprendedores, superando ampliamente la primera edición. Según Mauricio Teiler, director de Industria y Comercio: “Tenemos una importante participación, superando los 110 artesanos y cerca de 100 emprendedores de todo el país, desde San Luis, Catamarca, La Rioja, Córdoba capital, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Carlos Paz, Salsipuedes y Santiago del Estero. Morteros se ha posicionado a nivel nacional con este paseo de artesanos y emprendedores”.

El Paseo de Artesanos y Emprendedores ocupará 430 metros lineales y se organizará estratégicamente para facilitar la circulación del público, recorriendo el anfiteatro del Lago Norte, el puente sobre el lago, la calle Illia y la Fuente de Malvinas.

El Paseo Gastronómico se desarrollará sobre la calle Marconi, con propuestas locales y de todo el país, mientras que la feria comercial ofrecerá espacios para marcas locales, provinciales y nacionales, generando un recorrido completo para todos los visitantes.

Grilla artística y espectáculos

El viernes 7 de noviembre, la apertura artística estará a cargo de Artistas del Semillero, la Banda Juvenil Municipal, En Blanco, Ansenuza Samba y Carnaval, junto a las batucadas Samai Yasi (Suardi) y Reyes de Samba (Morteros) y las comparsas Arayé (Porteña) y Oberá (Brinkmann). Esta jornada dará inicio a tres días de música, color y tradición, acompañada por la circulación del Paseo de Artesanos y Emprendedores y la zona gastronómica.

El sábado 8, desde las 18:30, subirán al escenario Sacha Causay, Alma de Monte, Los Sin Nombre, Franco Teves y Nuevas Raíces, con apertura de la Academia La Huella. Luego se presentarán Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina, y el grupo Herederas, para brindar un espectáculo de alto nivel y emoción.

El domingo 9, desde las 18 horas, los artistas locales Luci Farías, Cuarta Generación, Ariel Rivadero, Daiana Castro y La Banda del Ángel abrirán la jornada, mientras que el gran cierre estará a cargo de Ulises Bueno, que promete hacer bailar y cantar a toda la multitud.

Plateas para disfrutar los shows

Para quienes deseen disfrutar los espectáculos con mayor comodidad, se dispondrán plateas:

- Sábado 8: Francisco Benítez y Herederas.

- Domingo 9: Ulises Bueno junto a artistas locales.

El valor de las plateas será de $12.000 por día y $20.000 por los dos días, ofreciendo un lugar privilegiado frente al escenario principal. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3562 547855.

Un evento que potencia la economía y la tradición local

La Fiesta de la Tierra y la Tradición no solo celebrará la música y la cultura, sino que también impulsará la economía local y regional. La participación de artesanos, emprendedores y productores permitirá visibilizar el talento y la creatividad de los vecinos, generando un espacio de intercambio y oportunidades para todos.

Con esta segunda edición, Morteros se prepara para vivir tres días de música, color, gastronomía y tradición, consolidando el festival como un evento emblemático para la ciudad y la región.