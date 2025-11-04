Desde la Municipalidad abrirán el registro para las apps de viaje

Passerini fue operado por su enfermedad y fue todo un éxito
Tras ser diagnosticado con cáncer de próstata, el intendente fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Allende y permanecerá internado hasta el fin de semana.
A partir del lunes, las empresas destinadas a viajes urbanos en la ciudad podrán inscribirse, los conductores tendrán que esperar.Municipal04 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Luego de tantas idas y vueltas con respecto a la legalización de apps de viajes en la Ciudad de Córdoba, desde la Municipalidad abrirán una inscripción obligatoria para que, tanto las empresas como sus trabajadores puedan operar en la capital.
El registro municipal será virtual y comenzará el día lunes 10 de noviembre únicamente para las empresas, mientras que los conductores recién podrán inscribirse el martes 25 del mismo mes.
“Deben tener número de CUIL y estar habilitados por el municipio; esos serán los requisitos para las empresas”, indicó el secretario de Modernización, Ignacio Gei.
Según las declaraciones desde la Municipalidad, este registro permitirá poner orden en un sistema que ya existe, "esperamos que sea un ecosistema que le sirva a todos los vecinos”, indicó Gei.
Otras de las aclaraciones que hizo el funcionario municipal fueron que, la ordenanza no fija un límite de vehículos y que tanto taxistas como remiseros también estarán habilitados para inscribirse.
Tras ser diagnosticado con cáncer de próstata, el intendente fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Allende y permanecerá internado hasta el fin de semana.
El intendente atravesará hoy una cirugía programada y se reintegrará en diez días a sus funciones. Mientras tanto, el viceintendente asumirá el cargo. La ciudad, bajo la mirada atenta de la Provincia.
El intendente de la Ciudad de Córdoba se someterá a una ciurugía programada y se ausentará de su cargó hasta su recuperación.
La ordenanza que busca crear el “Programa de Promoción de Actividades Productivas”, orientado a fomentar la actividad industrial, el desarrollo urbano, el turismo y las actividades médicas, atravesó la comisión de Economía con apoyo unánime, y se votará en el recinto la próxima semana.
Andrés Varizat, Asesor Letrado del municipio, ganó un concurso para integrar la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Es apenas uno de los movimientos que –inoportunamente- se rumoran en plena campaña.
Concejales del bloque radical le reclamaron al Municipio que cumpla con la Carta Orgánica, para que las apps puedan funcionar con el nuevo reglamento.
Por primera vez no se eligió por asamblea sino por voto secreto el representante del fuero penal en el estamento de los jueces y magistrados en el organismo constitucional. Ganó la fiscal Batistelli, y perdió la lista donde estaba Gavier. El entorno chico de Llaryora miró de cerca el proceso. Una mujer para presidir el TSJ en 2026.
Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores
Dicen que no han hablado de la banca de Bernardo Knipscheer, que si deja el bloque de Hacemos Unidos podría poner en jaque los ajustados números del llaryorismo, sobre todo si Agost Carreño no cumple las expectativas de alineación. La diputada dijo que todo está “en evaluación” tras convertirse en tercera fuerza provincial.
El líder de Cita con la Vida y suegro de la excandidata libertaria estuvo en la Rosada. El voto evangelico tira.
La derrota electoral no desalentó la lógica de construcción política del cordobesismo que quire nuevos aliados. El gobernador participó junto al intendente radical del acto homenaje a las víctimas del atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero. Luego, recorrieron obras.