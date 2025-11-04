Desde la Municipalidad abrirán el registro para las apps de viaje

A partir del lunes, las empresas destinadas a viajes urbanos en la ciudad podrán inscribirse, los conductores tendrán que esperar.

Luego de tantas idas y vueltas con respecto a la legalización de apps de viajes en la Ciudad de Córdoba, desde la Municipalidad abrirán una inscripción obligatoria para que, tanto las empresas como sus trabajadores puedan operar en la capital.

 El registro municipal será virtual y comenzará el día lunes 10 de noviembre únicamente para las empresas, mientras que los conductores recién podrán inscribirse el martes 25 del mismo mes.

“Deben tener número de CUIL y estar habilitados por el municipio; esos serán los requisitos para las empresas”, indicó el  secretario de Modernización, Ignacio Gei

Según las declaraciones desde la Municipalidad, este registro permitirá poner orden en un sistema que ya existe, "esperamos que sea un ecosistema que le sirva a todos los vecinos”, indicó Gei. 

Otras de las aclaraciones que hizo el funcionario municipal fueron que, la ordenanza no fija un límite de vehículos y que tanto taxistas como remiseros también estarán habilitados para inscribirse.

