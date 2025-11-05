Caras y caretas cordobesas

Por Víctor Ramés

Recuerdos de un profesor converso (Cuarta parte)

Las memorias de Joaquín V. González, en lo relativo a su maestro Jorge Poulson y asociadas a un episodio de cuando cursaba estudios en el Colegio Monserrat, a los once años, parecían intentar un conjuro: dar una versión final y sacar fuera de sí aquel hecho que aún lo atormentaba de adulto, cuando ya era un nombre de brillo nacional. Esos recuerdos fueron, hasta aquí, la fuente para acercarnos a la figura de ese profesor danés que abrazó el catolicismo, más aún, el catolicismo cordobés, que es una marca de identidad provinciana. Para cerrar estas referencias sobre Poulson, se pintan aspectos de su vida y de su muerte, a partir de diversos documentos.

De su biografía en el Libro del Cincuentenario de la Congregación de Hnas. Dominicas, tomamos el dato de que Jorge Poulson “nació en Copenhague (Dinamarca), de familia pudiente; sus padres Dn. Nicolás Poulson y Doña Inés Geórgeton, le dieron una esmerada educación científica, pero creencias protestantes.”

El diario Los Principios, el 16-1-96, por su parte, proveería otros aspectos de la historia, al publicar la noticia del fallecimiento de Poulson, en 1896:

“El Padre Olegario lo trajo a Córdoba hacia el año 65; y desde entonces, durante 20 años, desempeñó con la competencia que es proverbial las cátedras de inglés y alemán en el Colegio Nacional de esta ciudad.

También tuvo aquí un colegio particular en el que se han educado muchos de nuestros hombres públicos.”

Es discutible la fecha de venida a Córdoba, al menos la biografía que se lee en el libro de las Dominicas, afirma que “en 1886 recibe una carta del padre Correa llamándolo a Córdoba por ser voluntad de Dios. El señor Poulson no vaciló un momento contrariando la voluntad de todos y dejando todo, marchó donde, según el parecer del estimado padre Correa Dios lo llamaba”.

Fue el padre Olegario Correa quien le dio a Poulson una esmerada formación católica. Según datos también provistos por el diario Los Principios, “El señor Poulson recibió el bautismo en Buenos Aires, de manos del Padre Olegario quien poco después bendijo su unión matrimonial con la distinguida dama cordobesa que había elegido por esposa.” Se refiere a Estaurofila Ladrón de Guevara, joven católica por cuyo amor el profesor danés decidió renunciar a su religión protestante y abrazar el catolicismo.

Siguiendo dicha biografía, el matrimonio Poulson se había primeramente instalado en Buenos Aires, donde él fue nombrado jefe de la Aduana, mientras que su esposa abrió un colegio particular. De allí volvieron a Córdoba, donde “se instalaron en una casa en calle Deán Funes entre Vélez Sarsfield y Belgrano”.

Más tarde, según se lee, el matrimonio “abrió dos Colegios: uno para niñas en su propio domicilio, dirigido por la Sra. Estaurofila; y otro para varones en una casa contigua, atendido personalmente por él. Las familias que conseguían asiento para sus hijos en tales colegios se sentían felices, tal era el nombre de dichas instituciones. Fue además profesor en el Colegio Nacional y como tal se jubiló en 1886. Médico homeópata de gran fama, tanto que lo más distinguido de la sociedad recurrían siempre a él.”

Emilio A. Sánchez, en su libro Del pasado cordobés en la vida argentina, reafirmaba que “a Jorge Poulson y a su esposa Estaurofila Ladrón de Guevara, de vieja alcurnia, deben las jóvenes que ya adornan y encantan los salones, la formación moral iniciada en las virtudes del hogar…”.

Como ya se comentó, Poulson y su esposa donaron parte de su fortuna para adquirir un terreno y construir la Casa Madre de las Hermanas Dominicas de San José, fundada en el año 1891. La profunda amistad con el obispo Reginaldo Toro le dio cauce a ese fruto de la institución católica cordobesa.

El 16 de enero de 1896, el diario Los Principios informaba la muerte de Jorge Poulson:

“Víctima de un ataque repentino e imprevisto, anoche a las 8 y minutos falleció en el convento de Santo Domingo el respetable caballero cuyo nombre va al frente de estas líneas.

Su muerte ha de causar, estamos seguros, penosa impresión en esta ciudad, donde el extinto contaba grandes simpatías, sobre todo en una buena parte de la juventud, que difícilmente podrá olvidar al maestro austero y celosísimo en el cumplimiento de su deber.”

El mismo periódico, al día siguiente, daba cuenta del entierro del reconocido y muy católico profesor:

“Ayer á las 5 de la tarde verificóse el entierro del virtuoso anciano que en vida se llamó Jorge Poulson.

Formaban el acompañamiento fúnebre como dos cuadras de coches llenos de distinguidas personas. Al llegar el numeroso cortejo al Cementerio San Gerónimo, hizo los oficios religiosos en la capilla del mismo, el Iltmo. Obispo Diocesano Monseñor Toro.”

El diario daba cuenta de los nombres de la sociedad distinguida que acompañó a Poulson hasta su última morada, entre ellos muchos religiosos, como era de esperar: “Gobernador Dr. Figueroa Alcorta, canónigo Márquez, señor cura F. César, canónigo Argañarás, presbíteros Fabiani y Latella, los R. R. P. P. domínicos Varela, Pucheta, Alberto Paz y Medina, R. P. Benito Perez, R. P. Ramon Carnero”. Entre los acompañantes civiles del cortejo aparecen nombres reconocidos de la sociedad de la época, como el doctor Temístocles Castellano, Antonio Rodríguez del Busto, Osvaldo Vélez, presbítero doctor Pablo Cabrera, doctor Alfredo Doering, Luis León, Domingo Funes, Luis Capitaine Cáceres, Tomás Garzón, Moisés Achával, Rector de las Escuelas Pías de Santo Tomás de Aquino; Gorgonio Savid, Sofus Aagaard, doctor Genaro Pérez, Vigo G. Petersen, Julio Fragueiro, Wenceslao Funes, Pedro P. González, Felipe Centeno, Anfiloquio Villagra, Jacinto R. del Viso, Gerónimo del Barco, Guillermo Álvarez, Intendente Municipal señor Benigno Acosta, y muchos otros.