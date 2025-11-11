Testimonio de la nostalgia

J.C. Maraddón

En este devenir actual de la cultura, que insiste en volver sobre sus pasos cada vez que no sabe hacia dónde ir, no es ningún hallazgo apreciar ciertas regularidades bastante curiosas, de las que pueden sacarse conclusiones que ayuden a entender por qué ciertos artistas retroceden para avanzar. Quizás sea la música el ámbito donde con mayor evidencia se perciben estos rasgos, en función de su popularidad y de la necesidad del mercado de que haya un permanente flujo de novedades, más allá de que esos lanzamientos remitan al pasado de manera explícita y procuren ganar más simpatías mediante ese recurso.

A diez años de su separación, en 2007 Soda Stereo protagonizó un resonante regreso con la gira “Me verás volver”, que incluyó presentaciones en Buenos Aires y Córdoba, para extenderse a otros países del continente americano. A lo largo de ese tour, se calcula que vio al trío un total de un millón de personas, entre las que se contaban los antiguos fans y también una generación más reciente de seguidores que no había tenido la posibilidad de verlos en vivo. Fue un ataque de nostalgia que así produjo un doble efecto, según la edad de quienes asistieron a los shows.

Los Piojos, por su parte, no tardaron diez sino quince años en tocar juntos otra vez, después de que el grupo se disolviera en 2009. Cuando se anunció el año pasado que iban retornar para una serie de recitales masivos, la conmoción invadió a ese público fiel que colmaba cada una de sus actuaciones. Pero, además, se sumaron a esa algarabía miles de chicas y chicos que sólo los conocían por separado en las distintas formaciones que surgieron luego de su distanciamiento, y que ahora tenían la chance de ser testigos de una reunión con la que tanto habían soñado.

Estos dos ejemplos de bandas que integran el espectro rockero sin tener demasiadas coincidencias en lo estético, sirven para encontrar un denominador común en los procesos que derivaron en su vuelta a los escenarios. No representaron iniciativas destinadas a prolongar su trayectoria en una segunda etapa, sino emprendimientos centrados en dos premisas: la emocional, consistente en satisfacer las necesidades de aquellos que los admiran, y la económica, que nunca suele estar ausente en el mundo del espectáculo y que no deja de ser legítima, en tanto haya gente dispuesta a pagar una entrada para acceder a esa experiencia que se le promete.

Si bien desde el purismo del rock siempre se vio a Tan Biónica como un producto híbrido que no cumplía con los requisitos propios del género, el grupo de Chano Moreno Charpentier hizo caso omiso a esos prejuicios anacrónicos y avanzó a marcha firme en la senda del éxito, que iba a ser rotundo a partir del disco “Obsesionario” de 2010, donde se incluía el hit “Ella”. En 2016, la conducta errática de Chano y sus desavenencias con el mánager de la banda, obligaron a un impasse que se extendió por siete años, en los que el cantante incursionó como solista.

En 2023, Tan Biónica retomó la senda de los recitales y, tal como sucedió con Soda Stereo y Los Piojos, en cada una de las funciones previstas convocó multitudes, conformadas por sus fanáticos incondicionales y, por supuesto, por quienes no habían sido testigos de su periodo dorado. Hace unos días, Chano y los suyos hicieron la diferencia, al sorprender a todos con la publicación de un álbum de nuevas canciones, que dura apenas media hora, no aporta innovaciones sonoras y sale bajo un título que, de tan simple, no puede ser más revelador del testimonio que deja: “El regreso”.