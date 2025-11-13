Los K se sacuden las esquirlas y piensan en un nuevo comienzo

Por Yanina Soria

El kirchnerismo cordobés figura en la columna de los perdedores que dejó la elección del 26-O. Por primera vez en años, no pudo colocar un nuevo diputado ya que los casi 100 votos que cosechó Pablo Carro con su candidatura no alcanzaron para renovar el escaño que buscaba renovar.

Fuerza Patria quedó cuarta en el tablero final, aunque muy lejos de los dos primeros (La Libertad Avanza y Provincias Unidas) y tres puntos atrás de la novena banca que fue para Natalia de la Sota.

En su debut emancipada de Hacemos Unidos, la actual diputada les arrebató parte del voto anti Milei y captó la atención de aquellos que buscaban una oferta electoral totalmente opositora al modelo libertario.

Si bien el 5 por ciento que terminó sacando el kirchnerismo cordobés no sorprendió porque, de antemano, Fuerza Patria olfateaba que habría algo de voto útil hacia la delasotista, desde adentro del espacio aseguran que se tomaron la campaña electoral de octubre para iniciar un proceso de reconstrucción, apostando a nuevas referencias territoriales.

Sin grandes autocríticas, en el kirchnerismo cordobés entienden que fueron varios los factores que llevaron a que el domingo 26 de octubre el espacio tenga uno de los resultados más magros en una elección de medio término en Córdoba.

Falta de una propuesta clara, el voto “miedo”, la confusión que en el votante simpatizante con el kirchnerismo generó la campaña de De la Sota apuntalada por referentes fuertes del campo nacional y popular y de sectores que históricamente apoyaban a Fuerza Patria… “hubo una fuerte estrategia para invisibilizarnos” dijeron.

Pese a todo ello, el kirchnerismo cordobés lejos de darse por muerto, apuesta a un nuevo rearmado para recuperar competitividad y tener representación en la palestra de la política cordobesa. Aunque suena prematuro, el proceso eleccionario del ´27 está a la vuelta de la esquina.

La delegación local de Fuerza Patria se sacudió las esquirlas y días después de las elecciones convocó a un plenario para reencontrarse y comenzar con la actividad política para trazar los próximos lineamientos.

La pérdida de representatividad legislativa tendrá impacto en el Congreso donde por el kirchnerismo cordobés quedará solo la diputada Gabriela Estévez, aunque también en la Legislatura de Córdoba.

Es que, a pocos días de las elecciones, el cordobesismo le dio la bienvenida a sus filas al peronista disidente Federico Alesandri que decidió formalizar su pase al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. El parlamentario entró a la Legislatura como resultado de su candidatura a gobernador en el 2023 precisamente por el kirchnerismo. Era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner en Córdoba, y lo acompañaba en la fórmula la camporista Estévez.

Si bien la fidelidad política a esa representación K se fue desdibujando (ya asumido, Alesandri se mostró cercano a Sergio Massa) formalmente, la banca seguía perteneciendo a Creo en Córdoba (el nombre de fantasía con el que se presentaron en las provinciales del ´23). Durante estos casi dos años de gestión parlamentaria, el ex intendente de Embalse mantuvo un tono crítico con el llaryorismo. De hecho, en la práctica, articulaba con la oposición.

Luego, en la campaña, se lo vio cercano a la diputada Natalia de la Sota y cuando todo hacía suponer que podría plegarse a ese espacio que también tiene representación en la Legislatura con Bernardo Knipscheer, operó el Partido Cordobés.

El legislador de Calamuchita anunció su pase previa reunión con el gobernador Martín Llaryora en una jugada muy funcional a un oficialismo que necesita engordar su representación legislativa para blindarse de la oposición.

En las últimas horas, Alesandri dio una explicación tras su incorporación al cordobesismo y lo hizo a través de las redes sociales. “Hoy el país enfrenta una crisis que atraviesa banderas y apellidos. Un gobierno nacional que ataca derechos que debilita al estado, que pone en riesgo el trabajo y la esperanza de millones de argentinos…y ante eso el peronismo tiene una sola obligación: reencontrarse. Acá no se trata de quién tiene la razón sino de qué modelo de gobierno queremos defender. Y en ese camino, vuelvo a dialogar con el peronismo cordobés”, dijo.