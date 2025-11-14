Tercera intervención al hilo: Macri avanza y Agost Carreño no se baja

Redacción AlfilEnroque Corto13 de noviembre de 2025
Otro anotado para la intendencia…y van | Desmentida sindical | Concejo: presupuesto sale, presupuesto entra | Duras penas para “naranjitas” apretadores | Polémica por desalojo a la Policía | Día de la Militancia con De la Sota
Felipe OsmanMunicipal13 de noviembre de 2025
El reordenamiento de las estructuras orgánicas del partido entusiasma a los pretendientes de la sucesión municipal, que buscan mostrar capacidad territorial en el punteo previo. Un juego que se superpone con las versiones de cambios de gabinete, y las tensiones Provincia-Municipio que sobrevinieron al 26-O.
Gabriela YalangozianProvincial13 de noviembre de 2025
El debate político en la Unicameral se encendió este miércoles con una protesta de numerosos legisladores opositores, que se retiraron denunciando que el oficialismo no respeta los acuerdos y vaticinan el “fin de un ciclo” tras la derrota electoral del 26 de octubre.
Yanina SoriaProvincial13 de noviembre de 2025
Cómo se rearma Fuerza Patria Córdoba tras la magra cosecha del 26-0 y la pérdida de representatividad parlamentaria.
Carolina BiedermannProvincial13 de noviembre de 2025
Por tercera vez consecutiva, el PRO nacional volvió a intervenir el sello cordobés. Esta vez, el partido quedó en manos de Soher El Sukaria y Oscar Agost Carreño vuelve a la Justicia.