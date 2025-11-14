Córdoba obtuvo un reconocimiento a nivel mundial

Por Redacción Alfil

Este viernes el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, anunció que la Provincia de Córdoba fue reconocida por la “Co-creación de un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública”, la distinción fue llevada a cabo en los Open Gov Challenge Awards, en el marco de la Cumbre Mundial de OGP 2025.

Cabe destacar que la Provincia es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), y al haber presentado el II Plan de Acción de Gobierno Abierto 2024-2027; junto a su agenda de transparencia, participación e innovación democrática que coordina la Secretaría de Gobierno Abierto, dependiente del Ministerio, la OGP le envió un reconocimiento.

“En conjunto con las universidades y las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando en esta co-creación de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, un reto importante para actualizar y fortalecer nuestro marco de transparencia", indicó Calvo.

Además, el ministro provincial expresó que este reconocimiento los impulsa a seguir profundizando políticas públicas que promuevan la apertura y agregó: "el gobierno abierto no es una teoría: es una herramienta que mejora la confianza entre el Estado y la sociedad. Nuestro compromiso es continuar construyendo una provincia más transparente, inclusiva y cercana”.