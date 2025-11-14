Córdoba obtuvo un reconocimiento a nivel mundial

En detalle, como es el historico plan de reducción de Impuestos anunciado por Llaryora
La provincia fue reconocida en los Open Gov Challenge Awards, en el marco de la Cumbre Mundial de OGP 2025, por sus iniciativas de Gobierno Abierto.
Por Redacción Alfil
Este viernes el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, anunció que la Provincia de Córdoba fue reconocida por la “Co-creación de un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública”, la distinción fue llevada a cabo en los Open Gov Challenge Awards, en el marco de la Cumbre Mundial de OGP 2025.
Cabe destacar que la Provincia es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), y al haber presentado el II Plan de Acción de Gobierno Abierto 2024-2027; junto a su agenda de transparencia, participación e innovación democrática que coordina la Secretaría de Gobierno Abierto, dependiente del Ministerio, la OGP le envió un reconocimiento.
“En conjunto con las universidades y las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando en esta co-creación de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, un reto importante para actualizar y fortalecer nuestro marco de transparencia", indicó Calvo.
Además, el ministro provincial expresó que este reconocimiento los impulsa a seguir profundizando políticas públicas que promuevan la apertura y agregó: "el gobierno abierto no es una teoría: es una herramienta que mejora la confianza entre el Estado y la sociedad. Nuestro compromiso es continuar construyendo una provincia más transparente, inclusiva y cercana”.
El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.
El diputado nacional le escribió al expresidente para descomprimir la crisis interna. Es la tercera intervención del partido en dos años, y la pulseada se traslada otra vez a los tribunales.
Intendentes peronistas de toda la provincia comenzaron a dar señales de incomodidad frente a lo que perciben como una preferencia del Centro Cívico hacia sus pares radicales. El Gobierno intenta contener el malestar con llamados y gestos, mientras los jefes comunales se organizan para pedir un trato más equilibrado.
Tras la escandalosa sesión en la Unicameral, el legislador radical apuntó contra el oficialismo y los acusó de desconocer "descaradamente un acuerdo al que se había llegado en la reunión de autoridades y jefes de bloques".
El reordenamiento de las estructuras orgánicas del partido entusiasma a los pretendientes de la sucesión municipal, que buscan mostrar capacidad territorial en el punteo previo. Un juego que se superpone con las versiones de cambios de gabinete, y las tensiones Provincia-Municipio que sobrevinieron al 26-O.
Reconocimiento a Hugo Pizzi | Demorados con la ambientación | Avanza el juicio contra la cúpula de Luz y Fuerza | Detención del motochorro disparó críticas
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.