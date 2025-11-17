Así se vivió el Sponsor Day  2025 en el CARD Amadeo Nuccetell – Club Atlético Talleres de Córdoba

Gabriel MarcléProvincial14 de noviembre de 2025
Intendentes peronistas de toda la provincia comenzaron a dar señales de incomodidad frente a lo que perciben como una preferencia del Centro Cívico hacia sus pares radicales. El Gobierno intenta contener el malestar con llamados y gestos, mientras los jefes comunales se organizan para pedir un trato más equilibrado.
Bettina Marengo, 14 de noviembre de 2025
El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.
Felipe Osman, 14 de noviembre de 2025
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.
Redacción Alfil, 14 de noviembre de 2025
El Plan de Reducción de impuestos, dejará a los cordobeses 900.000 millones de pesos