Así se vivió el Sponsor Day  2025 en el CARD Amadeo Nuccetell – Club Atlético Talleres de Córdoba

Con la presencia de todos los aliados estratégicos, este jueves próximo pasado por la tarde se realizó una nueva edición del Sponsor Day.

Jornada de agradecimiento y reconocimiento por todo lo vivido este 2025.

El encuentro contó con la participación del Presidente Andrés Fassi, nuestro director técnico Carlos Tevez, jugadores del plantel superior y el primer equipo de Las Matadoras.

Desde temprano, las marcas fueron recibidas en la rotonda principal del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, con una ambientación especial: alfombra tipo Hollywood, una gran estrella de neón que dio marco al ingreso, y la frase insignia de la noche, “La estrella sos vos”, como símbolo del valor que cada marca aporta al proyecto Talleres.

En un clima distendido, los invitados disfrutaron de activaciones, música, catering y brindis, con una postal general del edificio principal del CARD y fuegos artificiales que coronaron el encuentro.

Un repaso del año y la mirada al futuro

La parte institucional del evento contó con la participación del presidente Andrés Fassi y el vicepresidente electo Miguel Cavatorta, quienes realizaron un repaso de lo logrado durante el año y compartieron los principales lineamientos del proyecto 2026.

Ambos destacaron el trabajo conjunto con los aliados estratégicos del Club y el papel que las alianzas tienen en el desarrollo integral del Club .

Reconocimientos a las mejores acciones del año

Como cada año, el Sponsor Day también fue un espacio para destacar las acciones más creativas, solidarias y con mayor impacto social y deportivo.

Estos fueron los reconocimientos entregados:

Mejor acción en cancha: Orange – “Patear por 1 millón”

Mejor acción solidaria: Circularis, Kazaro y Vaso – “Acción conjunta solidaria”

Mejor experiencia al socio: Quilmes – “Bar en la previa”

Idea más creativa: Riiing – “Ringo y el gualicho en el arco

Acción con Fútbol Femenino: Tadicor – “MasterChef con las chicas.

Acción en Formativas: Holcim – “Construyendo sueños”

Los que nos cuidan: HP – “Contenido de refuerzos”

Sentido de pertenencia: Riiing – “Reloj

Acompañamiento de obra: Holcim, Vial Urbano, Tempograss, Contigiani, Orange, Peusso y SQL

Estrella de Oro: Le Coq Sportif – “Con Los Pumas

Un cierre a la altura del crecimiento

El Sponsor Day 2025 reafirmó el vínculo entre Talleres y su comunidad de aliados estratégicos. Una noche que combinó reconocimiento, emoción y proyección, en el marco del crecimiento integral que atraviesa la institución.

Porque cada marca, cada acción y cada alianza, forman parte de un mismo objetivo ¡seguir construyendo el futuro de Talleres