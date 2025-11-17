Enroque Corto

Ruidos en el bloque oficialista}

La última sesión terminó en escándalo, con la oposición retirándose del recinto. Pero ¿qué pasó hacia adentro del bloque de Hacemos Unidos?

Informante: La atención estuvo centrada en el enojo de la oposición que terminó levantándose acusando al PJ de cambiar las reglas de juego interno a su antojo.

Periodista: ¿Y fue así?

I.: Sí, se había acordado votar por sistema y en plena sesión el oficialismo, uno de ellos fue Miguel Siciliano (titular del bloque), se pidió e insistió con que sea a mano alzada. Pero el tema es qué pasó adentro del bloque llaryorista.

P.: ¿Qué pasó?

I.: (Facundo) Torres terminó embolado porque junto a (Myrian) Prunotto habían estado en Labor donde efectivamente se acordó la modalidad de votación que luego exigió la oposición. Resulta que Siciliano no había participado por lo que al insistir en el recinto terminó exponiendo a sus propios compañeros. Encima en una sesión que no era riesgosa para el oficialismo …La cosa es que Torres se fue y presidió entonces Nadia Fernández. Ahí fue cuando se levantaron todos y se retiraron.

Piden expulsiones en la UCR y sube la temperatura interna

Un sector del radicalismo presentó ante el Tribunal de Conducta los pedidos de expulsión de Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Marcelo Cossar y varios intendentes por haber trabajado —y en algunos casos fiscalizado— para listas ajenas al partido.

Periodista: Me llegó que hubo movimiento en el Comité Provincia. ¿Qué hicieron?

Informante: Presentamos formalmente los pedidos de expulsión de De Loredo, Carrizo, Cossar y varios intendentes que jugaron con Schiaretti.

Periodista: ¿Expulsión por…?

Informante: Algunos hasta fiscalizaron para la lista de Schiaretti. Y en el caso de Cossar, peor: terminó de funcionario en Defensa con el mileísmo. Fiscalizó y pidió el voto para La Libertad Avanza.

Periodista: ¿Y De Loredo?

Informante: Dijo que no votó a la UCR porque era una lista “hecha con el peronismo”. Pero mientras tanto, sus acólitos militaban para LLA. Una actitud falaz y cobarde —así lo planteamos.

Periodista: ¿Y Carrizo?

Informante: Bancó abiertamente a los libertarios. Hasta dijo que sería “muy grato” que la UCR se sumara al gobierno de Milei.

Monzó y las PASO ¿inviables?

El diputado Emilio Monzó, integrante del bloque Encuentro Federal, lanzó una propuesta para el 2027 que difícilmente caiga bien en el PJ cordobés, al menos en el ala schiarettista.

Informante: Está todo muy raro con la avanzada libertaria sobre gobernadores y potenciales amigables en Diputados.

Alfil: Me imagino que a los opositores duros eso los asusta.

Informante: Duros y no duros. Emilio Monzó, que viene del peronismo pero luego fue macrista, no es un duro duro. Y mire lo que dijo el otro día, como si tal cosa.

Alfil: ¿Qué dijo?

Informante: Dijo que en 2027 hay que pensar en una "gran PASO de la oposición, con Schiaretti, Kicillof y algún gobernador", y que eso "permitiría una unidad de toda la oposición, o de gran parte de ella. Seguramente, va a surgir algo muy transversal”. Chan.

Alfil: ¿Schiaretti y Kicillof en una PASO? Recontrachan.

17-N a la De La Sota

El informante peronista, que siempre tiene al periodista al tanto de todo lo que llega a su celular, le contó lo siguiente.

Informante Peronista: ¡Compañero! ¿Cómo anda?

Periodista: Estimado, todo bien, ¿usted? Se viene su día…

I.P.: ¡Justamente de eso quería hablarle!

P.: A ver, lo escucho.

I.P.: Mire, Natalia de la Sota ha convocado a la militancia a celebrar su día este lunes a las 19, en la sede de la UOM, en Lima 967. Y la única oradora va a ser Natalia.

P.: Mantienen encendida la llama.

I.P.: La llama va a seguir encendida, de eso despreocúpese. ¿Usted sabe adónde va a celebrar el día del militante el oficialismo?

P.: No, ¿usted?

I.P.: Tampoco.