Caras y caretas cordobesas

Construyendo a Leopoldo Lugones (Tercera parte)

Lugones había adherido a la masonería, en la Logia Libertad Rivadavia N° 51, en noviembre de 1899, en medio de sus escarceos socialistas. Entre sus contradicciones por explorar, se contaría su interés literario por lo esotérico, y su enrolamiento conservador. Su respaldo a Julio A. Roca, a comienzos del nuevo siglo, sumó desfases al arco del pensamiento y de la acción de Lugones. Al año siguiente de sus intervenciones en el Teatro Solís de Montevideo, durante el Congreso Científico de 1901, y del homenaje a Émile Zola, en Buenos Aires en 1902, en el Teatro Victoria, el escritor ya aparecía moviéndose del lugar del referente cultural, al embanderamiento político. Mostraba un equilibrio inestable en su giro ideológico veloz en tiempos de aceleración para el país, de ciudades atestadas, de una oligarquía en el poder y de un liberalismo sin verdadera participación popular, que no iba más allá que agitar el sombrero en las concentraciones y ceremonias oficiales. Eran espectadores del poder de otros.

En el año 1903, tiene lugar una nueva velada en el Teatro Victoria, con Lugones bajo la luz del foco principal. En este caso, se trataba de un acto a favor de la candidatura a la presidencia de Manuel Quintana, político de extracción mitrista a quien Julio A. Roca -siempre pulseando contra todo, en las sombras-, logró convencer de integrar una fórmula llevando como candidato a vicepresidente a José Figueroa Alcorta, un roquista. La participación de Leopoldo Lugones en el acto legitimaba el lugar de Roca en la historia y en la actualidad argentina. Entretanto, a raíz de esa presentación pública, adscripto a un partido político conservador, ese mismo año 1903 fue expulsado del socialismo, por inconsecuencia, bajo protesta del involucrado.

Caras y Caretas se ocupaba de informar sobre aquel acto en el Victoria del 6 de noviembre de 1903, en su edición del 14 de noviembre, bajo un encuadre claro en el título: “Movimiento político”. Se lee en el semanario:

“En el teatro Victoria tuvo lugar el Jueves por la noche la conferencia política que el comité constituido para sostener la candidatura Quintana, había encargado al señor Leopoldo Lugones. Algo desierto el teatro al principio, fuese llenando a medida que el principio de democracia: «para todos se fue poniendo en práctica, en vista de que las personas que habían retirado los billetes de entrada no acudían a la cita.

Poco a poco fuese caldeando la atmósfera bajo la influencia de una oratoria de alto vuelo literario, robusta de imágenes y de argumentación fácil.

Inicióse el conferenciante, después de oído el himno nacional, con un estudio sobre los caudillos diversos que figuran en las páginas de nuestra historia política, según la teoría que hizo pública, desde la organización de nuestra nacionalidad: los gobernantes a fin de poder sostenerse y no caer al otro día de encontrarse investidos de la mayor suma de poder, hubieron de apelar a tan perniciosos resortes de política como la cooperación del caudillaje, cuya acción ha dejado un recuerdo imperdurable en la historia.

Estudió las causales de la actual situación política y elogió la acción del general Roca, quien, dijo, ha podido sustraerse a la regresiva influencia de los caudillos, cosa de la que no pudieron zafarse ni Sarmiento, ni Mitre, ni Avellaneda. Aludió a la eliminación del doctor Pellegrini del gobierno y colmó de elogios al general Roca.”

Aquella intervención decidida a favor de Roca, se daba en el marco de una crisis interna del autonomismo, y la referencia a la “eliminación de Pellegrini” que señalaba el semanario porteño, en boca de Lugones, tomaba claro partido. Pellegrini era el otro candidato en juego para las elecciones, impulsada por una importante fracción del partido, en especial Roque Sáenz Peña. Lugones respondía acusaciones de Sáenz Peña a Roca, a quien había llamado “un vestigio del pasado”, “el caudillo anacrónico que sobrevive a su tiempo y a la evolución política y social de la República”. Lugones argumentó desde la idea de las personas políticas como accidentes, minimizando el personalismo de algunos líderes, en particular, naturalmente, el de Julio A. Roca. De pronto, el pragmatismo político aparecía como una cualidad.

Caras y Caretas se ocupaba, el 25 de junio de 1904, de la Intervención enviada por el gobierno nacional a la provincia de San Luis, y Lugones tuvo parte en esa novedad política. Tras el movimiento revolucionario de unas semanas antes, que había depuesto al gobernador Gerónimo Mendoza en la ciudad puntana y asumido como junta revolucionaria, la nación designó como interventor federal al Dr. Francisco J. Beazley, a quien acompañaba, entre otros, Leopoldo Lugones, en el área de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. La publicación dominical anunciaba esparcimientos en la capital provinciana.

“La intervención a San Luis

El P. E. ha confiado la delicada misión de intervenir en la provincia de San Luis al Dr. Francisco Beazley, persona altamente considerada y de cuya actuación en la jefatura de policía no puede hacerse sino elogios.

Le acompañan: el ingeniero Carlos Aubone y señor Leopoldo Lugones, secretarios; señor Campos prosecretario; y coronel Eduardo Munilla jefe de las fuerzas nacionales.

Forman pues, un grupo de selectos, con el presidente del Jockey Club a la cabeza y cuya acción indudablemente, no ha de parar en eso de arreglar la situación tan maltrecha en lo político, de San Luis, sino que irá más lejos, llegará a lo social y el paso de la intervención por aquella provincia, ha de señalarse por más de una iniciativa feliz encaminada A estrechar los vínculos de amistad de la familia íntimamente dividida por odios de partido. Desde ahora se anuncia la realización de varias tertulias y saraos en la capital puntana.”