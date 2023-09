Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Desfilan los precandidatos

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo municipal sobre la aparición pública del intendente Juan Manuel Llamosas junto a los que se mencionan como los favoritos del llamosismo para competir en 2024.

Periodista: ¡Oiga! Hace unos días me adelantaron que Llamosas empezaría a mover a sus elegidos del gabinete para hacer la previa de la campaña municipal. Ahora los veo en cada acto.

Informante: Es algo que iba a pasar, mas temprano que tarde. Lo corrijo… no es la previa de la campaña, ¡es la campaña!

P: ¿Ya arrancó? Pero si todavía no hay candidato confirmado.

I: Me da la sensación de que, si fuera por el intendente, ese candidato que usted dice saldría de su gabinete. Es por eso que los ve tan seguido a Guillermo De Rivas y a Agustín Calleri. Los va a ver todo el tiempo, desde el corte de cinta de un semáforo hasta una caminata por las calles de tierra más periféricas de la ciudad. Igual, el fin de semana fue de De Rivas, estuvo con la inauguración de obras en la Costanera Norte, el Presupuesto Participativo y hasta una actividad de alfabetización. Esta semana arrancó con Agustín Calleri presentando la realización del Mundial de Tiro a la Hélice. Como verá, en tiempos así, no existe el fondo de olla.

P: ¿Y esto será cosa de todos los días?

I: Casi. Repasando, debe haber una actividad por día en las que puedan mostrar a estos dos para que desfilen por la pasarela. Por lo visto, son los más promovidos. Después están los que se mueven solos, cada uno por su lado. Adriana Nazario tiene lo suyo y su equipo le debe estar armando sus actividades propias, pero no desfila en la pasarela de Llamosas.

P: ¿Y de los otros precandidatos? Mauricio Dova y Camilo Vieyra ya se pusieron en carrera.

I: A menos que vayas a una interna, que no va a haber en el PJ, si te haces llamar precandidato, es porque no sos precandidato.

Pullaro se metió en la interna UCR

El periodista dialogaba con un militante del radicalismo local sobre los resultados de la elección provincial en Santa Fe.

Periodista: Maximiliano Pullaro es el nuevo gobernador santafesino. Ese es amigo de ustedes, ¿no?

Militante: Todos los radicales somos correligionarios, pero no compañeros (risas). Se referirá a los de Evolución, que salieron todos a celebrar la victoria de Pullaro en las redes como si fuera de ellos. Está bien, hace rato que no festejan. Perdieron todos los que ellos apoyaban.

P: Veo que está a full la interna (risas). ¿Usted no se pone contento?

M: Habla mal de nosotros como riocuartenses si nos ponemos a festejar estas cosas. Tenemos que trabajar en la ciudad.

P: Recuerdo que Gonzalo Parodi y el bloque de Juntos por Río Cuarto supo traer a Pullaro en su momento para que cuente sobre su experiencia combatiendo el crimen y el narcotráfico en su provincia. Fue casi un asesor de las políticas de seguridad que impulsa Parodi.

M: Como si fuera lo mismo Santa Fe o Rosario que Río Cuarto. No hay que sobreactuar. El problema es que ellos esperan que lo de Pullaro les de impulso en la interna y los que van a ir a votar el domingo no piensan en lo que pasa allá. ¡Quieren soluciones acá! No digo que Parodi no tenga chances de ganar la interna, porque creo que está bien armado. Lo que digo es que estamos demasiado acostumbrados a ser aplaudidores de los que están más arriba. ¡Hay que mirar para adentro!

Intendentes radicales con Schiaretti

El informante regional llegaba a la periodista con una imagen del encuentro que tuvo Martín Llaryora con intendentes que respaldan la candidatura presidencial de Juan Schiaretti.

Informante regional: Si le hace zoom a esa foto que le voy a pasar, seguro ve al menos una o dos caras conocidas de la región (envía imagen).

Periodista: Uh, pero son muchas personas. Ahorreme tiempo y dígamelo usted (risas).

I R: Vanina González, intendenta electa de Alpa Corral y Luis Poloni, intendente de Chucul. Sabíamos que Nélida Ortíz (actual intendenta de Alpa Corral) estaba con Llaryora porque incluso integró la lista de Hacemos Unidos. Pero está claro que la alianza con el PJ está más vigente que nunca porque esta actividad reunió a intendentes vecinalistas y radicales que manifestaron su apoyo a Schiaretti.

P: Interesante. Sobre todo porque hace poco estuvo en agenda todo el tema del “voto útil” y lo que planteó Patricia Bullrich.

I R: Lo cierto es que no sorprende. Desde la alianza del PJ para las provinciales que muchos ya estamos curados de espanto. Y obvio que hay muchas especulaciones de por qué algunos intendentes terminaron “acordando” con el peronismo. Pero también hay que ver la coyuntura de cada localidad. En muchos casos hubo enojo porque el propio partido le hizo difícil a varios intendentes que compitieran con el sello de la UCR. Y estas son las consecuencias.

“Despiértame cuando pase la interna”

La periodista se encontraba con el trabajador del Concejo Deliberante, quien le manifestaba su parecer sobre la agenda parlamentaria en estos días y el foco puesto en la interna radical que elegirá al próximo candidato a intendente del partido.

Periodista: ¿Todo es la interna radical en estos días o es una sensación?

Trabajador Concejo: Para la primera minoría, no tengo dudas de que sí. No hay nada más importante ahora. Es como la canción “cuando pase el temblor” pero con la interna (risas). Y eso que hay temas importantes en agenda. Uno de ellos tiene que pasar por el Concejo y es la ampliación presupuestaria pero todo indica que esta semana no se va a votar.

Periodista: Supongo que entonces se van a tomar el tiempo de analizarlo y discutirlo bien.

T C: Ojalá. A priori, todos saben que en este contexto inflacionario es sumamente necesaria. El tema es la famosa letra chica y algunas cuestiones en las que seguro van a disentir desde la opo. Con estas ampliaciones, usualmente también se actualizan los montos para que el Ejecutivo pueda hacer alguna compra o contratar un servicio sin necesidad de llamar a una licitación. Ahí seguramente va a haber una discusión fuerte.

P: Esperable. Siempre trajo muchos chispazos ese tema. Le digo que hasta yo no veo la hora de que pase la interna para que se muevan un poquito más las cosas por el Concejo. O para tener otro tema de qué hablar.

T C: No diga eso que hace poco se aprobó el aumento de la tarifa de taxis. No es que no pasa nada de nada por acá. Pero sí, por A o por B, se han visto postergadas algunas discusiones.