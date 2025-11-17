Martín Llaryora recibió a Adrián Ecker, vicepresidente de Mercado Libre Argentina

La empresa fundada por Marcos Galperín ampliará su red logística e instalará dos centros de distribución en Villa María y Río Cuarto

El gobernador Martín Llaryora recibió en la mañana de hoy a Vicepresidente de Mercado Libre Argentina, Adrían Ecker

La empresa argentina multinacional, Mercado Libre, anunció una ampliación logística en territorio provincial. La empresa instalará dos nuevos centros de distribución en las localidades de Villa María y Río Cuarto.

En este contexto, desde Provincia anunciaron que el Gobernador Martín Llaryora recibió este lunes a Adrián Ecker, vicepresidente de Mercado Libre Argentina. El encuentro también se da luego de una intensa polémica el pasado Julio, cuando la empresa tuvo que cerrar sus oficinas en Capital.

"Ubicados en Villa María y Río Cuarto, los nuevos centros tienen como objetivo mejorar la experiencia de los usuarios de la provincia, con envíos el mismo día en localidades clave", asegura el comunicado de la Provincia. En ese sentido, se aseguró que se generarán 850 puestos de trabajo directos e indirectos.

