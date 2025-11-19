Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto19 de noviembre de 2025
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Carta documento 

La periodista dialogaba con el dirigente opositor sobre las intimaciones del gobierno municipal a las empresas Uber y Didi para que se registren como prestadoras del servicio en la ciudad. 

Dirigente: Che, digan algo de lo de Uber. ¿Vieron que todavía no están inscriptas en la ciudad? Solo Cabify. 

Periodista: Tiene razón. Igual hemos hablado del tema en su momento porque nunca se inscribieron desde que es legal en la ciudad. Entiendo que ahora la Municipalidad les envió carta documento.

D: Así es. Y hace casi un año que tenemos ordenanza. Y ha habido contactos y demás pero siguen sin aggiornarse a todos los requisitos para prestar el servicio de manera formal.

P: Si esto sigue así, en Córdoba van a primerear con eso y allá hace nada que se habilitó la actividad.

D: En teoría, dijeron que allá se iban a inscribir. Pero yo soy muy escéptico en general. Imagínese que en ciudades grandes del primer mundo todavía reniegan con esto. No es sencillo.

 

La fachada

El dirigente radical se comunicaba con el periodista para hacerle un comentario sobre la última publicación de Alfil sobre las reuniones del radicalismo.

Dirigente: Che, tengo un reclamo para hacerle.

Periodista: Lástima que el horario de recepción de quejas es hasta las 12 del mediodía (risas). ¿Qué pasó ahora?

D: ¡Nos matan con la foto de la sede que usan en el diario! Hace bastante le cambiamos la cara al edificio.

P: Le puedo contar que es foto de archivo.  No tenía la actualización.

D: Hace mucho que no pasa, se ve. Ahora está re distinta la sede. Nada que ver con lo que era hace un tiempo.

P: ¿Qué tiene de diferente?

D: La fachada. ¿No vio la mano de pintura que le dieron? Se pusieron luces externas, se colgaron banners también. Antes tenía UCR pintado de manera muy precaria con pintura blanca. El desgano por mantener la sede era notorio…

P: ¿Qué cambió?

D: Yo creo que todos se daban cuenta de la imagen que estábamos dando y juntaron unos pesos para hacer la diferencia. Si vamos a ser un desastre en las urnas y no estamos a la altura de nuestra historia, al menos tenemos que empezar a mostrar seriedad en el mantenimiento de nuestra institución. Creo que se está dando una señal… 

P: Ya mismo actualizamos la base de datos.

D: ¡Buenísimo! Se nota la diferencia, créame.

