Más cambios en la Justicia Federal: San Francisco tiene nuevo fiscal

En el marco de un proceso de reorganización que se lleva adelante en varias dependencias de la Justicia Federal de Córdoba, se confirmó un nuevo movimiento en la Fiscalía Federal de San Francisco. Es que como ya se informó anteriormente, la ciudad cabecera del departamento San Justo tiene vacante ese cargo desde el año 2020 con el apartamiento de Luis María Viaut (Ya condenado y detenido por hechos de corrupción). Desde ese entonces la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, subrogaba la Fiscalía de San Francisco, sin embargo, el viernes pasado fue su último día. Su salida responde a otro cambio, dado a que quien era la fiscal federal de Bell Ville, Virginia Miguel Carmona, fue nombrada jueza federal de Catamarca, por lo que Schianni ocupará ahora su lugar.

De esta manera, quien asumió en el cargo de fiscal federal subrogante de San Francisco es Juan Manuel Clérico, funcionario que se desempañaba en la misma dependencia como auxiliar.

Se trata de un magistrado judicial de 41 años, pero que cuenta con una larga experiencia en el ámbito federal.

Nacido en Córdoba capital, cursó sus estudios en Buenos Aires, donde también trabajó en una fiscalía federal, hasta el año 2013 cuando fue trasladado a la fiscalía federal de San Francisco como secretario, mientras que desde el 2020 ocupaba el cargo de auxiliar de fiscal.

Su nuevo rol, estando al frente de la fiscalía local, es un interinato dispuesto por la Fiscalía de Cámara de Córdoba y la Procuraduría General de la Nación, por lo que puede que esté al mando por unos meses o varios años, hasta tanto se finalice el concurso de fiscal federal permanente.

El letrado cuenta con años de experiencia en este territorio, y entienden, su nuevo cargo se dio de manera natural, tras una buena tarea desempeñada con otro María Marta Schianni en los últimos años.

A la vez, otro punto a favor, es que se trata de una subrogancia ocupada por un funcionario que reside en San Francisco, y no requiere de viajar periódicamente a la ciudad para suplir las responsabilidades.

De perfil reservado, prefiere no hablar con los medios para enfocar la comunicación de la fiscalía en el trabajo realizado, pero así y todo destaca el periodo junto a María Marta Schianni, experiencia que sostiene, le sirvió muchísimo al equipo local para poder afrontar este nuevo desafío.

Se suma a Vaca Narvaja

Con la asunción de Clérico en la Fiscalía Federal, se completa otro cuadro en este ámbito judicial, que tiene grandes vacantes. Aunque por ahora son todas subrogancias momentáneas. Cabe recordar que en agosto pasado Miguel Hugo Vaca Narvaja fue elegido para ser el juez federal de San Francisco subrogante por un año, mientras se aguarda la definición de una autoridad permanente. Cabe recordar que quien era el juez federal titular, Pablo Montessi, falleció en agosto de 2024 de manera repentina, quedando esa vacante pendiente de ocuparse.

Vaca Narvaja actualmente es juez federal N3 de Córdoba, y ahora sumó a su tarea la subrogancia de San Francisco, tras la designación de la Cámara Federal de Córdoba. Anteriormente, en octubre de 2024 había sido desinado como subrogante el juez Sergio Aníbal Pintos, sin embargo, ese periodo finalizó.

Quiénes siguen en carrera para el Juzgado Federal

En este cierre de año se espera que avance el concurso para determinar el nuevo juez titular que remplace definitivamente a Pablo Montessi, el exmagistrado que falleció en agosto de 2024.

A principios de agosto, el Consejo de la Magistratura llevó adelante la audiencia para entrevistar a los postulantes donde habrían quedado dos ternas en competencia.

Una está integrada por Santiago Díaz Cafferata (a cargo de la Secretaría Civil del Juzgado Federal San Francisco), Agustina Felizia (responsable de la Secretaría Penal del Juzgado Federal San Francisco) y Carolina Ludueña (jefa de despacho de la Secretaría Civil del Juzgado Federal San Francisco). Mientras que la otra terna está compuesta por Santiago Díaz Cafferata, Agustina Felizia y Federico Robledo (actual secretario de Coordinación del Ministerio de Justicia de Córdoba).

Luego de la confirmación de estas dos ternas, empezaron a correr muchos trascendidos de que existirían tensiones políticas e intereses por uno u otro candidato. No obstante, ahora se aguarda por la definición que deberá darse en el plenario del Consejo de la Magistratura, integrado por 20 miembros. Si bien no hay fecha confirmada, la expectativa está puesta en que en estos meses sea la audiencia para resolver qué terna eligen. La terna que consiga los dos tercios de los votos será elevada al Poder Ejecutivo Nacional, donde posteriormente el Presidente, Javier Milei, deberá elegir a uno de los postulantes para proponerlo como juez federal.

Una vez realizada esa propuesta, el candidato deberá obtener el acuerdo del Senado de la Nación para finalmente asumir el cargo. Mientras tanto subroga el reconocido juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.