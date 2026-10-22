En los pagos de Llaryora, De Loredo deshiela la alianza con LLA

Rodrigo De Loredo sabe que no tiene que perder terreno en el este cordobés, donde gobierna el llaryorismo desde hace muchos años. Por un lado, porque sabe que es tierra fértil del peronismo cordobés, pero además debido a que en los últimos días el que le viene “conversando” a sus dirigentes es el diputado de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien justamente la semana pasada tuvo una foto con varios dirigentes de la oposición, entre ellos Marco Puricelli, referente de la UCR en San Francisco.

Es por esto que este martes a la noche no podía faltar al acto de asunción de autoridades del departamento San Justo, donde asumió Camila Bossio, una joven pero experimentada correligionaria de Devoto que tomó las riendas del comité departamental. Este escenario sirvió para que De Loredo, quien llegó acompañado por sus espadas legislativas Matías Gvozdenovich y Alejandra Ferrero, vuelva a manifestar sus intenciones de ser candidato a gobernador, pero también para dejar en claro que las intenciones de conseguir una alianza con La Libertad Avanza y el Frente Cívico están intactas. También le fue propicio para bajar la espuma que se generó en Córdoba con la posibilidad de que Puricelli pudiera dar el salto a la bancada violeta. Algo que en comité radical estaba más que claro.

Tal es así que cuando se le preguntó a De Loredo en plena conferencia de prensa en el acto radical si sigue en pie la posibilidad de un frente opositor amplio con La Libertad Avanza, fue contundente: “Está más cerca que nunca a mi entender”, deslizó.

Componedor, argumentó que los motivos que une a la UCR con el partido de Milei son varios, principalmente la reducción del aparato estatal cordobés: “Bajar impuestos en Córdoba requiere reducir una burocracia que se fue acrecentando de una forma brutal con los 30 años del peronismo. Existen 14 ministerios y nosotros vamos a gobernar con cinco, tienen 10 agencias que las vamos a eliminar, han duplicado la cantidad de empleo público. Entonces, para sostener todo eso, te revientan con los impuestos, con las multas. Ese es el punto central de coincidencia con La Libertad Avanza y con el Frente Cívico, junto a una política seria de lucha contra el narcotráfico y la inseguridad que es otra de las grandes falencias del peronismo cordobés. Después tenemos diferencia y no soy lo mismo que Bornoroni y que Juez, y en eso tiene que haber una complementariedad y una riqueza en vez de una contradicción”, dijo.

En esta sintonía, el precandidato del radicalismo desdramatizó lo que fue la foto de dirigentes de su riñón político con el diputado libertario, y a la vez les bajó el precio al otro sector radical que cuestiona la posibilidad de una alianza con el partido de Milei.

Cruce radical

Justamente el mismo día en que se iba a realizar la asunción de autoridades departamentales, el otro sector de la UCR que responde a Cristian Canalis (Más Radicalismo), emitió un video con fuertes críticas a la facción de Generación X por tener intenciones de aliarse con La Libertad Avanza. Esto sirvió para mostrar que lejos de estar resuelta la unidad dentro del comité radical local, la situación sigue más que tensa.

Por la noche, en la misma conferencia de prensa que encabezó De Loredo, el concejal Marco Puricelli, le respondió a los jóvenes y adultos que le salieron al cruce: “Qué valoren que el radicalismo está en su mejor momento, fuerte como nunca en las últimas décadas y le devolvimos al sanfranciqueño la esperanza de crear una alternativa real a 20 años de peronismo en la ciudad”, sostuvo.

De esta manera, la UCR de San Francisco vivió otra semana cargada de declaraciones, actos y algunos cruces picantes, dentro de lo que es una campaña que está en marcha pero le restan muchas definiciones para 2027. Aunque el objetivo de Rodrigo De Loredo sigue siendo el mismo, ser el candidato a gobernador de una gran alianza opositora que integre su partido, La Libertad Avanza y el Frente Cívico.