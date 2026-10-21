Con bandera de largada de campaña, el PJ San Francisco tuvo su acto la nueva sede

El fin de semana pasado fue movido políticamente para la ciudad del este cordobés. Es que luego de la visita del diputado y armador de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, que logró reunir a buena parte de la oposición de San Francisco, el PJ tuvo su propio encuentro por el Día de la Lealtad, en la nueva sede partidaria de calle Libertad y Avellaneda. Ese fue el contexto donde el intendente y presidente del partido local, Damián Bernarte, junto a los dirigentes Mauricio Vaschetto y Fabiana Palacios, dieron su discurso a la militancia para revalidar el proyecto del peronismo en la ciudad del gobernador Llaryora, y que también sirvió como una especie de línea de largada para la campaña 2027, que tiene dos objetivos primordiales: las reelecciones de Martín Llaryora y Damián Bernarte, en la Provincia y ciudad, respectivamente.

Ese escenario, también sirvió para cuestionar las intenciones de la oposición, que busca ser alternativa, y con la posibilidad de congregarse en alianza: “A pesar de la crisis y el desastre que estamos viviendo por el Gobierno Nacional, San Francisco es una ciudad que sigue creciendo, que sigue avanzando. Y si creemos en este proyecto político, si estamos convencidos de lo que venimos construyendo, es el momento de que todos nosotros pasemos a la acción”, sostuvo Mauricio Vaschetto, actual secretario de Políticas Sociales y además presidente del subcircuito oeste del PJ.

En esta línea, el dirigente les pidió a los compañeros que salgan a las calles como en aquel 17 de octubre a acompañar a Martín y Damián, a defender este proyecto y a contarles los vecinos se ha logrado en estos años de peronismo.

Ya pensando en la campaña electoral, apuntó fuertemente a la oposición: “Ya estamos cerca de las elecciones, y nosotros nos dedicamos a gobernar, pero a partir de ahora No podemos permitir más que esos improvisados de la oposición, que la única idea que tienen de gestión es la experiencia de sus padres, que fueron los que destruyeron nuestra ciudad antes del 2007, se paseen con mentiras queriendo engañar a los vecinos para ver si sacan un voto”.

Por su parte, el intendente Damián Bernarte, quien desde este año es también presidente del PJ local, remarcó ante los “compañeros” la importancia de seguir confiando en la política como herramienta de transformación, y puso como ejemplo el “progreso conseguido por el Peronismo en San Francisco”.

“Hoy el antiperonismo gobierna Argentina. Hoy instalaron la antipolítica, y el debate de ideas se volvió cada vez más agresivo y además, otra vez, lograron instalar la idea de que cada uno tiene que arreglarse solo, que cada uno se salve como pueda”, indicó el presidente del PJ local. A lo cual agregó: “Pero a nosotros jamás nos van a encontrar de ese lado. Frente a ese individualismo, decimos comunidad. Frente a la distancia, decidimos estar cerca. Y frente al abandono, nosotros acompañamos”.

A la vez destacó que el progreso se construye entre todos y el Estado tiene que hacer su parte. “Tiene que acompañar, generar condiciones y estar donde la comunidad lo necesita. Esa forma de gobernar es la que venimos llevando adelante en San Francisco. Estando al lado de quienes producen, invierten. Haciendo obras, mejorando los servicios, pero también extendiendo una mano a quienes más lo necesitan”.

El “Peta” también llamó a resaltar lo conseguido hasta el momento. “Una ciudad donde podemos gritar con orgullo que se piensa y se trabaja con todos adentro. San Francisco sigue creciendo y tenemos nuevos desafíos por delante”, enfatizó en su discurso.

También, sostuvo que resta mucho por hacer por lo que el año que viene van a ganar las elecciones para gobernar hasta 2031.

A la vez remarcó la tarea de Llaryora para transformar la ciudad, y cuestionó a la oposición: “Acá el Peronismo fue el que trajo el progreso a San Francisco. Fuimos nosotros, con Martín, los que refundamos San Francisco y fueron ellos los que hoy ladran a los “Sancho” los que la refundieron”, apuntó.

El Frente Renovador tuvo su acto

En la misma fecha simbólica para el Peronismo, el Frente Renovador tuvo su propio acto en la sede partidaria de valle Belgrano.

Durante la actividad, el referente Andrés Romero destacó la importancia de recuperar el espíritu de unidad que representa esta fecha y llamó a dejar de lado las diferencias para construir una propuesta política capaz de dar respuestas a las necesidades de la sociedad.

“El 17 de Octubre nos recuerda que las grandes transformaciones nunca se construyeron desde el individualismo, sino desde la organización, la solidaridad y la capacidad de caminar juntos detrás de un objetivo común. Hoy más que nunca necesitamos recuperar ese espíritu”, expresó Romero.

En ese sentido, sostuvo que la unidad del peronismo debe ser una construcción basada en el diálogo, el respeto y la voluntad de encontrar puntos de encuentro.

“Tenemos que entender que la unidad no significa que todos pensemos exactamente lo mismo. Significa que somos capaces de reconocer nuestras diferencias, poner por delante lo que nos une y comprender que hay una responsabilidad colectiva mucho más importante que cualquier interés individual”, afirmó.