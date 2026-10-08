Quinteros mete mano en San Justo: vuelven a cambiar la cúpula policial de San Francisco

En los pagos del gobernador Martín Llaryora hay otra vez movimientos en la cúpula de la fuerza policial. Es que, en menos de diez meses, volvieron a desplazar al jefe de la Departamental San Justo, Pablo Nieto, y este jueves asumirá en la dirección de manera interina el comisario Pablo Álvarez.

Si bien desde el Ministerio de Seguridad no emitieron ningún comunicado explicando motivos de la decisión, es otro repentino cambio en la política de seguridad, debido a que Nieto había asumido a principios de este año, para reemplazar a la comisaria Analía Ludueña, quien también tuvo una cortísima gestión de algunos meses.

De esta manera, en menos de diez meses se registraron dos cambios en la dirección de la principal fuerza de seguridad del departamento San Justo.

Un hombre de San Francisco

Con esta asunción, después de muchos años San Francisco tendrá un jefe de la Departamental San Justo oriundo de la ciudad. El comisario Álvarez, tiene 51 años, y llega a este nuevo rol luego de conocerse el lunes la salida de Pablo Nieto, quien desembarca en la Departamental de Río Primero, para ocupar el cargo de subjefe.

Álvarez es un efectivo de la fuerza con más de 25 años en actividad, siendo reconocido por buena parte de la ciudad y la región. En la última etapa oficiaba como director de la Departamental de Policía de Ansenuza.

“Es un gran honor asumir este nuevo desafío, siendo oriundo de esta ciudad es un orgullo, poder tener la gran responsabilidad de manejar la policía de esta departamental”, destacó el comisario ante la noticia de su nuevo cargo.

Álvarez vivió toda su vida en barrio Sarmiento, en San Francisco. Cursó estudios primarios en la escuela General Bartolomé Mitre y secundarios en la escuela nacional Superior San Martín.

En su carrera policial estuvo a cargo del Comando de Acción Preventiva (CAP) y de la Comisaría, fue jefe de zona y también estuvo al frente de Operaciones en la Departamental San Justo. Además, pasó por las comisarías de Porteña y Arroyito, y fue regente de estudios en la escuela de suboficiales de la Policía de San Francisco.

En enero de 2026 había asumido de manera interina la jefatura de la Departamental Ansenuza, desempeñándose en este momento como jefe de la comisaría de Morteros.

Ahora le llega el desafío más importante de su carrera policial: tomar las decisiones de la seguridad de esta zona este de la Provincia de Córdoba. La tierra del gobernador Martín Llaryora.

Cambios en Ansenuza

Con la asunción de Pablo Álvarez, en la Departamental Ansenuza asumirá como jefe interino el comisario Facundo Bosco, quien hasta el momento se desempeñaba como jefe de la Zona de Inspección 1 Morteros y 2 Balnearia. Bosco cuenta con trayectoria en la región: anteriormente estuvo al frente de las comisarías de Brinkmann y Arroyito, además de haber cumplido funciones en distintas localidades del departamento. En tanto que el comisario Luis Tejeda quedará como jefe de Zona 2 Las Varillas.

Finalmente cerró el peaje de Devoto

Este miércoles se apagaron las luces del peaje de Devoto (10km de San Francisco), luego de que Vialidad Nacional resolviera levantar la casilla y la empresa Corredores Viales cortar con el vínculo de los 35 empleados que se desempeñaban, en algunos casos, desde hace más de 30 años.

“Desde el miércoles no hay más nadie cobrando en el peaje. Solo quedará personal de Vialidad Nacional para custodiar hasta que se lleven el mobiliario”, Marcelo Gastaldi, referente de la Unión del Interior (UDI).

Según indicaron, la mayoría de los trabajadores ya acordó la indemnización en cuotas y se esperaba la notificación para el cierre de la estación peaje.

Con este cierre, la incertidumbre está puesta en el futuro de los trabajadores que todavía no se acogieron a la indemnización, y también en quién se hará cargo del mantenimiento de la ruta, que está a cargo de Vialidad Nacional pero también solicita su competencia el Gobierno de Córdoba.