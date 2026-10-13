Llaryora se prepara para el corte de cinta en la Autopista 19

Entre tantas obras viales que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Autopista 19 es la más simbólica para la gestión de Martín Llaryora por varios motivos. Uno de ellos es que esta vía, es una de las más importantes de la provincia, que une justamente su ciudad natal San Francisco, con la capital provincial. Pero, además, es un proyecto que está en deuda desde hace más de 50 años, con históricos anuncios y nunca cumplidos. Y como si esto fuese poco, también le sirve al “cordobesismo” para refutar el relato de que el Estado presente no sirve, y poder demostrar al Gobierno Nacional que el modelo “desarrollista” pueden funcionar y con obras claves.

Esto y algo más tendrá como mensaje este miércoles a la mañana el sanfrancisqueño al habilitar los primeros diez kilómetros de la autopista 19, obra que fue abandonada por la Nación, la tomó Córdoba y empieza a concretarse.

El gran acto

El cotejo será este miércoles 14 de octubre a las 10.30 de la mañana en la zona de Los Chañaritos, en el departamento Río Segundo. Justamente, días atrás el gobernador Martín Llaryora pasó por San Francisco y dejó el importante anuncio: antes que finalice este mes en curso, 10 kilómetros de la nueva autopista 19 serán inaugurados.

El tramo que se habilitará al tránsito es en el inicio de la obra en el sentido Córdoba-San Francisco, desde Santiago Temple hasta el distribuidor de acceso a Los Chañaritos. Además, se suman poco más de 3 kilómetros de carril hacia esta localidad o para usarlo de retorno.

En caso de realizar el trayecto San Francisco-Córdoba, una vez que se llega a Arroyito se retoma la traza vieja para conectar con la autopista en Los Chañaritos y ya no en Santiago Temple.

Quien lo haga desde la ciudad de Córdoba, en lugar de bajar de la autopista a la traza vieja en Santiago Temple, con esta habilitación desembocará en Los Chañaritos. Luego retomará la ruta original hasta Arroyito para volver a conectar con la autopista.

Además, desde el nuevo distribuidor se podrá acceder a la ruta provincial S-393, que tiene 26 kilómetros de extensión, está completamente asfaltada y posibilita la conexión directa con la localidad de Luque en el cruce con la ruta provincial 13.

Este tramo de 29 kilómetros que van de Santiago Temple a Arroyito muestra además un avance en la pavimentación de los casi 12 kilómetros ubicados entre Los Chañaritos y el distribuidor de acceso a Tránsito, donde comenzó el montaje de vigas. Una etapa similar está prevista para el puente sobre el río Xanaes. Asimismo, se están ejecutando tareas de movimiento de suelo y colocación del paquete granular en las calzadas ubicadas entre el puente sobre el Xanaes y el distribuidor de acceso a Arroyito.

El mensaje a 2027

Como es sabido, el proyecto del Gobierno de Córdoba avanza con la posibilidad de que antes de las elecciones 2027 se termine la gran obra que completa la Autopista 19.

En este contexto, desde el Panal ya indicaron: "Hay decisiones que no podían seguir esperando. Por eso, los cordobeses decidimos terminar la autopista de la Ruta Nacional 19"

"Para salvar vidas, para que nuestra producción llegue más rápido y más lejos, y para que Córdoba siga creciendo", agregaron desde la Provincia, en referencia al abandono de la obra por parte del Gobierno nacional.

Para Llaryora y su gabinete es clave que los trabajos de la obra estén finalizados, al menos en gran parte antes de las elecciones de 2027, que por cierto por el momento no tienen fecha confirmada.

Los trabajos retomados en 2025 por la Provincia, luego de que el Gobierno nacional paralizara la obra, se desarrollan sobre una extensión de 62,9 kilómetros, divididos en tres tramos y varios frentes de obra en simultáneo. En agosto, el Gobierno de Córdoba había informado que los trabajos presentaban un avance del 30% y que el proyecto aporta más de 600 puestos de trabajo.

La inversión total asciende a $67.760 millones y el plazo de ejecución está fijado en 18 meses, a cargo de la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A.

“La obra tendría que ser pagada por la Nación”

Así lo había dicho Llaryora en 2025 cuando inició con la obra, donde cuestionó la falta de apoyo nacional que frenó los trabajos. “Esta obra tendría que ser pagada con fondos de la Nación. No es justo que no sea así. La Provincia pone más recursos a la Nación de los que vuelven y encima tenemos que hacernos cargo de obras nacionales”, señaló en octubre de 2025.

“Esto que hacemos hoy es un segundo grito de San Justo. Hemos entendido que en este momento tan difícil de la Argentina, lo importante es estar unidos para defender a los cordobeses y a cada uno de nuestros vecinos”, agregó aquel día en medio de las críticas a la gestión de Javier Milei.