En San Francisco, Bornoroni logró unir a toda la oposición pero sin definir candidato

El viernes pasado, por primera vez en mucho tiempo, gran parte de los dirigentes de la oposición al PJ de San Francisco se mostraron en una sola foto, proyectando una posible alianza pensando en la contienda municipal de 2027. Esa imagen política, se dio en el marco de la visita del diputado y armador de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien logró posar junto a los referentes locales del espacio, entre ellos Guillermo Quiroga y Pablo Vega, pero también aparecieron dirigentes de la UCR como Marco Puricelli, del Pro como Luciano Stoppani, Camila Sol Pérez y Pablo Terraf, como así también la concejal Cecilia Roffé, quien tiene un monobloque y que se siente identificada a la línea de Laura Rodríguez Machado y Patricia Bullrich.

Sin dudas que esa postal sirvió para dar un claro mensaje al oficialismo local, que ya tiene más que definido su candidato: Damián Bernarte irá en busca de su reelección con todo el apoyo del “Cordobesismo”.

Por ahora sin alianza

Pese a que los dirigentes opositores de San Francisco posaron con Bornoroni y se mostraron con buen vínculo, la relación en los últimos años entre algunos no fue tal, y limar esas diferencias e intereses partidarios no se logra de un momento para otro. Sin embargo, la postal al menos marcó un comienzo de esa posibilidad de una gran alianza opositora con el fin de ser alternativa al oficialismo. Y ese es un punto a favor para los dirigentes de La Libertad Avanza que lejos de mirarse el ombligo, en San Francisco eligen abrirles las puertas a otros sectores en búsqueda de mayor construcción política.

En este contexto, la cuestión de mayor importancia de aquí a los primeros meses de 2027 es determinar si la mayor parte de estos dirigentes son capaces de saber dejar de lado los intereses personales de querer ser candidato a intendente para encolumnarse detrás de uno. Al mismo tiempo, la otra clave a tener en cuenta es que logren conformar un proyecto de ciudad en conjunto, con una plataforma clara, y no unir por unir.

Es por esto que vale remarcar que la foto política se puede ver que al menos hay tres nombres que suenan para competir por ser intendente en la oposición.

Por un lado, está Marco Puricelli quien ya expresó que quiere ser candidato nuevamente, y que está dispuestos a unir el radicalismo con otros espacios para ser una alternativa potente. Sin embargo, sabe que dentro del Comité Radical hay otro sector (que lidera Cristian Canalis) que se reúsa a unirse a espacios como La Libertad Avanza.

La concejal San Francisco Cambia, Cecilia Roffé, se mantiene trabajando por su lado en el Concejo Deliberante, tras romper relación con el bloque de Juntos por el Cambio a principios de 2024. Sin embargo, desde las legislativas del año pasado se desempeñó en conjunto a La Libertad Avanza, atendiendo que sigue la corriente de Laura Rodríguez Machado y de Patricia Bullrich. Muchos la posicionan como la opositora más dura al PJ y que tendría intenciones de ser candidata, sin embargo, no lo expresa públicamente.

En La Libertad Avanza hay un armador y referente en estas tierras que es Guillermo Quiroga, a quien se le suma el médico Pablo Vega, que recorre los barrios como precandidato. El dirigente violeta viene de renunciar a la dirección de PAMI tras menos de un año en gestión, y aseguró que va a destinar más tiempos a recorrer la ciudad.

En el partido PRO, que actualmente tiene más concejales opositores (Stoppani, Terraf y Pérez), no tendrían intenciones de poner candidato propio en las municipales. Los tres han expresado abiertamente que están dispuestos a acompañar a Puricelli para el 2027, sin embargo, saben que cuentan con estructura y experiencia al momento del armado de un proyecto opositor y lo van a querer hacer valer en la mesa chica.

Párrafo aparte para el Partido Libertario que lidera Germán Cassinerio. El dirigente -que no estuvo en la foto- ya manifestó que quiere ser candidato a intendente en 2027, pero que no está dispuesto a unir fuerzas con espacios que no comulguen con sus ideales liberales, que por cierto mantiene desde la primera hora.

Así las cosas por el este cordobés donde se vivió otro fin de semana de intenso movimiento político, principalmente en la oposición con un acto que encabezó Gabriel Bornoroni y que promovió el encuentro con gran parte de la oposición en un verdadero clima de precampaña electoral. Sin embargo, en esta construcción de la gran alianza opositora, por el momento le faltan varios ladrillos que colocar para empezar a ver las paredes.