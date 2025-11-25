Quinteros se reencontró con Patricia Bullrich y Monteoliva

Por Redacción Alfil

Este martes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, estuvo presente en una reunión con el Consejo de Seguridad Interior. El encuentro fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también estuvo presente la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El principal motivo de la reunión fue la presentación de los lineamientos y prioridades de la nueva estrategia federal de seguridad, en la misma se abordaron temas como el narcotráfico, las redes delictivas y el crimen organizado. Y además, se presentó a Monteoliva como reemplazante de Bullrich.

La actual ministra de Seguridad le dejará el puesto a la cordobesa, que ocupó el rol de Ministra de Seguridad de la Provincia de Córdoba en el año 2013, para poder tomar su banca en el Senado.

“Acompañar estos espacios de articulación es fundamental para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y provincias. Desde Córdoba, le deseamos éxitos en su gestión para seguir construyendo más seguridad en todo el país”, expresó Quinteros.



