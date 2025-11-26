Un silencio que grita: el asesinato de Cecilia y la urgencia de un real cambio cultural

Dra. M. Griselda Lassaga

Mientras el sistema judicial argentino se ha expedido por el feminicidio de Cecilia Strzyzowski, una vez más se ha dejado en clara evidencia la falta de coherencia en nuestra sociedad.

Sin entrar en el caso en sí mismo, este nos coadyuva a recodar que hay algo más profundo que una secuencia trágica: nos muestra el modo en que la cultura —esa red de símbolos, creencias y valores que sostenemos colectivamente— puede convertirse en el escenario perfecto para que la violencia de género no sólo exista, sino que se perpetúe, se silencie, y se trate de ocultar detrás de un seudo escudo de inimputabilidad. Quimera de una política no ética, cuasi absurda, injusta y carente de valores humanos.

Cecilia desapareció en junio de 2023 y rápidamente el hecho quedó ligado a un entramado político, económico y familiar en el que lo personal y lo estructural se mezclan con la crudeza que caracteriza a las tragedias sociales. No se trató únicamente de un crimen, sino de un espejo que nos obligó a mirar la distancia entre lo que decimos defender y lo que efectivamente ocurre en los territorios que habitamos.

Por lo tanto, cabe la reflexión sobre la idea de sororidad —tan bello concepto que me intimida escribir su palabra, tan manoseado desde los discursos públicos, campañas estatales y consignas callejeras, mucho se ha dicho y escrito al respecto-. Sin embargo, la reflexión queda planteada desde la imperiosa necesidad de difundir, promulgar, diseñar

una cultura que nos represente como personas, humanos con ideas y creencias que nos dignifiquen. Pero lo cotidiano que se observa en las comunicaciones masivas siguen fortaleciendo y mostrando que: el facilismo, la viveza criolla (mal entendida), difundir historias de personas que fueron y son un pésimo ejemplo. “Ello pega”, “ello vende”… diría el marketing estereotipado, y vamos por más historias como las series de Yiya o Griselda la reina de la coca, o la película Venganza de la Bastarda.

¿Hasta cuándo permitiremos que se siga bajando la vara, al submundo de caos y escasos valores? Porque la verdad, ya estamos en él.

Experta en Cambio Cultural y Sostenibilidad. Investigadora Posdoctoral, Dra. en Sociología, Master en RSE y Liderazgo Sostenible, MBA in Business Administration. Mentora certificada Unesco/Aldesd

