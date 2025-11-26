Llaryora será operado el jueves, no requerirá una internación

Por Redacción Alfil

Este miércoles el gobernador, Martín Llaryora, comunicó en redes que será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves tras sufrir una hernia epigástrica. La operación será mas bien ambulatoria, por lo cual no permanecerá internado, y se realizará en el Hospital San Roque.

"Tras la intervención, seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico", expresó el mandatario cordobés. A su vez, Llaryora profundizó en qué consistía esta intervención, se trata de una hernioplastia epigástrica.

Quiero contarles que mañana me someteré a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque.



Los médicos detectaron una hernia epigástrica, por lo que me realizarán una hernioplastia epigástrica.



Se trata de un procedimiento ambulatorio, que no requiere…








