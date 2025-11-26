Llaryora será operado el jueves, no requerirá una internación

El gobernador cordobés tendrá una intervención quirúrgica por una hernia epigástrica en el Hospital San Roque, aún así no pedirá licencia médica.

Provincial26 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
llaryora

Por Redacción Alfil

Este miércoles el gobernador, Martín Llaryora, comunicó en redes que será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves tras sufrir una hernia epigástrica. La operación será mas bien ambulatoria, por lo cual no permanecerá internado, y se realizará en el Hospital San Roque. 

"Tras la intervención, seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico", expresó el mandatario cordobés. A su vez, Llaryora profundizó en qué consistía esta intervención, se trata de una hernioplastia epigástrica.


 
 
 

