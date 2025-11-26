Gvozdenovich presentó dos pedidos de informe sobre la situación de los vecinos de Santa María

Llaryora será operado el jueves, no requerirá una internación
El gobernador cordobés tendrá una intervención quirúrgica por una hernia epigástrica en el Hospital San Roque, aún así no pedirá licencia médica.
El legislador de la UCR manifestó que, los problemas de agua potable en distintos puntos del valle, ponen en peligro la salud de turistas y de los propios habitantes.Provincial26 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este miércoles desde la oficina del legislador radical, Matías Gvozdenovich, se presentaron dos pedidos de informes que involucran al Departamento Santa María, esto debido a una situación que pone en peligro la salud de habitantes de la zona y turistas.
Según lo investigado por el entorno de Gvozdenovich hay dos grandes situaciones que deben ser revisadas, la primera de ellas es la potabilidad del agua, ya que en distintos puntos del valle como Potrero de Garay, Alta Gracia o Anisacate el servicio es de mala calidad lo que ha provocado, incluso, intoxicación en menores.
En relación a esta problemática la oficina del legislador aclaró que, la falta de potabilización del agua, sucede cada vez que la temporada estival se acercala. Y además complejiza poniendo en riesgo la vida de vecinos y turistas.
Por otro lado, el segundo pedido desde el entorno del radical es con respecto a la situación contractual de la empresa “Paravachasca Salud”, la misma prestaba el servicio de ambulancia en todo el corredor del valle y ha anunciado no continuar prestando asistencia debido a las deudas que la provincia mantiene con la empresa desde 2024.
El gobernador cordobés tendrá una intervención quirúrgica por una hernia epigástrica en el Hospital San Roque, aún así no pedirá licencia médica.
La controversia en torno a las presuntas muertes de bebés por mala praxis en la Maternidad Provincial de Córdoba ha escalado a un enfrentamiento político en redes sociales, con el ex candidato a intendente Daniel Zabala acusando de oportunismo al concejal Martín Juez, quien a su vez respondió con dureza, profundizando la polarización y el debate sobre la actuación de la justicia y la responsabilidad de las autoridades.
El diputado nacional publicó un video en redes a modo de despedida de su cargo en la Cámara Baja y anticipa su futuro político en Córdoba: "necesita de las reformas que la vuelvan a poner en su lugar, institucional, productiva, pujante y moderna", afirmó.
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
Bullrich reunió a los ministros provinciales, presentó a Monteoliva y confirmó su salida del Ministerio para el próximo 2 de diciembre. El cordobés Quinteros corre con la cancha a favor con el mapa de actores ya aprendido.
Rodrigo vuelve a Córdoba | Senadora libertaria víctima de la inseguridad | 30 por ciento | Los “caminantes” del radicalismo salen a marcar la cancha
El reordenamiento del partido separaría las responsabilidades partidarias de la articulación entre territorio y gestión. En paralelo a los presidentes de seccional, se empoderaría a gestores. ¿Realidad o ultimátum?
El actual diputado no consiguió los votos suficientes para renovar en las últimas elecciones legislativas, sin embargo, el gobernador requeriría que remplace a uno de los electos. Tiempos de definiciones en el armado del peronismo cordobés.
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.