Gvozdenovich presentó dos pedidos de informe sobre la situación de los vecinos de Santa María

Por Redacción Alfil

Este miércoles desde la oficina del legislador radical, Matías Gvozdenovich, se presentaron dos pedidos de informes que involucran al Departamento Santa María, esto debido a una situación que pone en peligro la salud de habitantes de la zona y turistas.

Según lo investigado por el entorno de Gvozdenovich hay dos grandes situaciones que deben ser revisadas, la primera de ellas es la potabilidad del agua, ya que en distintos puntos del valle como Potrero de Garay, Alta Gracia o Anisacate el servicio es de mala calidad lo que ha provocado, incluso, intoxicación en menores.

En relación a esta problemática la oficina del legislador aclaró que, la falta de potabilización del agua, sucede cada vez que la temporada estival se acercala. Y además complejiza poniendo en riesgo la vida de vecinos y turistas.

Por otro lado, el segundo pedido desde el entorno del radical es con respecto a la situación contractual de la empresa “Paravachasca Salud”, la misma prestaba el servicio de ambulancia en todo el corredor del valle y ha anunciado no continuar prestando asistencia debido a las deudas que la provincia mantiene con la empresa desde 2024.