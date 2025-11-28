Celebración de las representaciones

Por Gabriel Abalos

Por la noche florece el teatro

Este viernes y el siguiente (ya diciembre), salas independientes y oficiales se inscriben en el juego dramático, inocente, cómico o físico de las artes escénicas, para celebrar la Noche de los Teatros, formato que regresa en su 9ª edición y despliega su actividad en la capital y en veinticinco localidades provinciales. La Agencia Córdoba Cultura junto a la Red de Salas de Teatro Independiente descorre el telón para que muchos y muchas artistas salgan a escena. En la ciudad de Córdoba, esta noche teatral florecerá en espacios como Fresca Viruta, La Casa del Títere, Medida x Medida, Platz, Orilleros de la Cañada, Sindicato de Maravillas, Teatro La Cochera, La Bastarda, Espacio Tres51, El Cuenco, Quinto Deva. La grilla es extensa, se puede apreciar en: https://cultura.cba.gov.ar/llega-la-9-edicion-de-la-noche-de-los-teatros-dos-noches-para-celebrar-la-escena-cordobesa/

Pulso de la ciudad que danza

Presenta su décima edición Pulso Urbano, el Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos y Naturales, cuya programación se desarrolla de hoy al domingo en diversos espacios de la ciudad: Teatro del Libertador, Espacio Cultural Museo de las Mujeres, Teatro Real y Plaza San Martín, a los que se suma el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia. Las intervenciones dancísticas fueron fijadas en no más de 15 minutos por número y dará comienzo hoy a las 9.30. Participan, esta primera jornada, el Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova, Grupo La Pendiente, Grupo Manada, Grupo de Dança Inclusiva Expressar (Brasil).

Un momento especial de la programación se dará a las 20, en el Teatro del Libertador, con un ensayo abierto de la puesta coreográfica de El Mesías de Georg Friedrich Haëndel, que concentra al Ballet Oficial de la Provincia, la Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de Córdoba. La coreografía es de Mauricio Wainrot, la dirección musical de JongWhi Vakh.

Grilla de actividades de los tres días de Pulso Urbano en: https://cultura.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2025/11/GRILLA_PulsoUrbano2025.pdf

Última del año en el Dionisi

Hoy a las 19 tendrá lugar en el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622) la última inauguración de muestras del año, que reúne fotos documentales históricas, experimentales y testimoniales contemporáneas.

Se podrá apreciar Cotidianas, fotografías periodísticas inéditas de la Colección Antonio Novello, que muestran los espacios de actuación de las mujeres en Córdoba entre 1927 y 1955. Es un aporte del Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA) de la UNC.

El colectivo de artistas Imagen Total exhibe Operación gabinete, que alude a los antiguos gabinetes de curiosidades, en versión experimental y contemporánea. Natalia Colazo expone La voz del espíritu: La vida de Juana, muestra dedicada a Juana Manuela López, mujer indígena transgénero, Casqui Curaca de la Comunidad Hijos del Sol Comechingón.

También se exponen Convocatoria estenopeica 2025, obras de 97 fotógrafos y fotógrafas de distintas partes del mundo. Y Punto de Inicio, dedicado a artistas emergentes, reúne los proyectos: Aquel paisaje donde vivo, de Charlie Rojas; Derecho a una piel, de Ludovico Navarro Vega y Contener el colapso, de Azucena Miranda.

Las muestras permanecerán accesibles a visitantes hasta el 8 de marzo de 2026.

Libros recién editados

•En el Museo Evita - Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Irigoyen 511) se presenta a las 18 el libro Toda obra no construida es una ruina, de Marcos Goymil, editado por Desierto Rosa. Es uno de los tres proyectos seleccionados en el premio publicación 2024 de la editorial. Conversarán con el autor dos referentes, Carina Cagnolo y Lucas Di Pascuale, con coordinación a cargo de Sofía Sartori. Entrada libre y gratuita.

•En la Capilla del Paseo del Buen Pastor se presenta esta tarde a las 19 el nuevo poemario de Francisco D’Intino, Vestigios, editado por Buena Vista y con dibujos de Fernando Oliva. El autor es cineasta, director y guionista, ha publicado relatos y poemas en Brindis (1999) y el libro de poemas Ni siquiera el olvido (2022). Habrá música en vivo a cargo de Ricardo Curtet, guitarrista de la primera formación de Sumo. Entrada libre y gratuita.

Músicas, poemas y performance

•En el Centro Cultural Cordoba (Av. Poeta Lugones 401) hay concierto de jazz de nivel hoy a las 20, con Lewin/Dellavedova Jazz Project. Luis Lewin en piano y Martín Dellavedova en saxos, presentan composiciones propias y obras de grosos, entre ellos Egberto Gismonti, Michel Petrucciani, Bill Evans. Acompañan al dúo, para volverlo cuarteto, dos referentes como son Fernando Bobarini (bajo) y Luis Barzola (batería). Entrada genera $10000, por autoentrada o en boletería.

•En el auditorio del Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314) se presenta a las 21.30 el espectáculo musical y poético Sábana y Mantel, con canciones y poemas de María Elena Walsh, y un eje en las luchas feministas de los años cincuenta en adelante. Dirección general y relatos por Patricia Coppola, músicos Aldo Cerino (piano), María Eugenia Acotto (voz) y Claudio González (voz y percusión). Artistas invitados: Eli Fernández, Chato Díaz y Coral Surcanta. Anticipadas $8000 en Rubén Libros (Deán Funes 163, Pje. Sta. Catalina, Loc. 1 y 2); en puerta: $10000.

•En barrio San Martín, a las 20.30, hoy y mañana hay un “concierto performático”, espectáculo coproducido por Catapulta y Maquinaria Escénica, que combina la música en vivo con instalación y teatro físico. Su título es Tengo menos libertad y ocupa el Espacio Cultural San Martín (Amado Nervo 601). En escena: Daniel Patiño, Ignacio Blejer, Tadeo Sosa Vincent, Lucas Nottaris y Joaquín Alfonso. Trabajo Final de Producción Artística del Profesorado de Teatro, UPC.







