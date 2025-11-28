Agost vs. Macri: el sello cordobés, campo de batalla eterno

Ante una medida política, una respuesta judicial. El PRO Córdoba continúa dirimiéndose entre intervenciones y estrategias legales. El diálogo ya no es una opción.

Provincial28 de noviembre de 2025Carolina BiedermannCarolina Biedermann
Agost-Macri

Por Carolina Biedermann

Este jueves, la Justicia Electoral falló a favor de Oscar Agost Carreño, dándole la derecha en la segunda intervención, en el PRO Córdoba. A pesar de esta nueva medida, el partido atraviesa una tercera intervención y, según dicen desde el PRO nacional, se agotaron las vías de diálogo.

Los cruces entre medidas política y respuestas por las vías legales, en el PRO de Córdoba, continúan profundizándose en un laberinto sin salida. La guerra entre Oscar Agost Carreño y Mauricio Macri, por el sello cordobés continua. 

Esta última expresión de la Justicia le dio la derecha al diputado nacional por el PRO, quien luego de haber logrado una cautelar en el juzgado de Servini de Cubría, le otorgó un fallo a favor, expresando que la segunda intervención fue nula. 

A pesar de esta medida, el partido atraviesa una tercera intervención, que también fue llevada a la Justicia Electoral y aguarda resolución en las dos partes. 

Desde el espacio de Agost Carreño expresaron que aún no accedieron al acta de intervención e insisten en que la medida del partido nacional es parte de una estrategia para evitar que haya elecciones en este distrito. 

“Los órganos partidarios aprobaron que haya internas entre febrero y marzo, pero no llegamos a llamar a elecciones  porque aguardábamos la resolución de la Justicia. Pero cuando aprobamos las elecciones, nos intervinieron de nuevo”, remarcaron 

Mientras tanto, desde el PRO Nacional expresaron: “Cada vez que la justicia falle a favor de Oscar, Macri lo va a volver a intervenir”.

En torno a esta declaración dijeron que el terreno de la Justicia, puede que sea del diputado, pero que ya es una decisión que el partido será intervenido las veces que sea necesario. 

Además agregaron que no va a haber charla ni diálogo, porque consideran que es un jugador que patea en contra del partido. 

Entre los dimes y diretes. Agos Carreño expresó que en Córdoba lo echaron a él, pero con Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fé, quien presidirá el bloque de Provincias Unidad, no se tomó la misma medida, y a Diego Santilli lo felicitaron por irse a La Libertad Avanza .

Con los puentes dinamitados y la rosca convertida en litigio permanente, el PRO cordobés encarará los próximos meses con un doble comando: el de los jueces y el de las intervenciones. En ese esquema, hablar de normalización parece, todavía, una expresión de deseo.

Te puede interesar
panal-4-1024x616

En la previa de la reforma laboral, avanza la CGT “llaryorista”

Felipe Osman
Provincial28 de noviembre de 2025

La reforma laboral interpela a un sindicalismo sacado de escuadra por la fractura peronista. En ese marco, un grupo de sindicatos de estrecho vínculo con el Panal avanza en la formulación de un nuevo armado, destinado a contener la pata sindical de Llaryora ante un posicionamiento ambivalente del gobernador frente a las novedades legislativas en ciernes.

pichetto (1)

Provincias Unidas confía en sumar a Pichetto y De la Sota juega sola

Bettina Marengo
Provincial28 de noviembre de 2025

El martes presentarán en sociedad el bloque con la conducción de Gisela Scaglia, pero en el cordobesismo dicen que habrá unificación. El mismo nombre se usará en el Senado, donde hay promesas de ampliación. Natalia de la Sota declinó la oferta de Pichetto y sigue con Defendamos Córdoba.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 10.16.59 AM

La Bolsa de Comercio de Córdoba entregará el premio a los 10 Jóvenes Sobresalientes del Año 2025

Redacción Alfil
Provincial27 de noviembre de 2025

La Bolsa de Comercio de Córdoba llevará a cabo el próximo viernes 28 de noviembre a las 18 hs la ceremonia de entrega del tradicional Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”, en su edición número 38. El acto se realizará en el nuevo edificio de la Bolsa, ubicado en el Parque Empresarial Aeropuerto, y contará con la participación presencial de sus socios.

Lo más visto
ilustra consalvi cristalli y castro negociacion

Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata”

Bettina Marengo
Provincial26 de noviembre de 2025

Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.

Tribunales (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto27 de noviembre de 2025

Entrega de diplomas a diputados electos | Cooperativismo agropecuario | Carlos Paz sale a relucir su “Bitácora de Oro” | Charla clave contra la reforma laboral | Temblor en SMATA: imputación y silencio incómodo en la cúpula sindical | Natalia en ATSA