Agost vs. Macri: el sello cordobés, campo de batalla eterno

Por Carolina Biedermann

Este jueves, la Justicia Electoral falló a favor de Oscar Agost Carreño, dándole la derecha en la segunda intervención, en el PRO Córdoba. A pesar de esta nueva medida, el partido atraviesa una tercera intervención y, según dicen desde el PRO nacional, se agotaron las vías de diálogo.

Los cruces entre medidas política y respuestas por las vías legales, en el PRO de Córdoba, continúan profundizándose en un laberinto sin salida. La guerra entre Oscar Agost Carreño y Mauricio Macri, por el sello cordobés continua.

Esta última expresión de la Justicia le dio la derecha al diputado nacional por el PRO, quien luego de haber logrado una cautelar en el juzgado de Servini de Cubría, le otorgó un fallo a favor, expresando que la segunda intervención fue nula.

A pesar de esta medida, el partido atraviesa una tercera intervención, que también fue llevada a la Justicia Electoral y aguarda resolución en las dos partes.

Desde el espacio de Agost Carreño expresaron que aún no accedieron al acta de intervención e insisten en que la medida del partido nacional es parte de una estrategia para evitar que haya elecciones en este distrito.

“Los órganos partidarios aprobaron que haya internas entre febrero y marzo, pero no llegamos a llamar a elecciones porque aguardábamos la resolución de la Justicia. Pero cuando aprobamos las elecciones, nos intervinieron de nuevo”, remarcaron

Mientras tanto, desde el PRO Nacional expresaron: “Cada vez que la justicia falle a favor de Oscar, Macri lo va a volver a intervenir”.

En torno a esta declaración dijeron que el terreno de la Justicia, puede que sea del diputado, pero que ya es una decisión que el partido será intervenido las veces que sea necesario.

Además agregaron que no va a haber charla ni diálogo, porque consideran que es un jugador que patea en contra del partido.

Entre los dimes y diretes. Agos Carreño expresó que en Córdoba lo echaron a él, pero con Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fé, quien presidirá el bloque de Provincias Unidad, no se tomó la misma medida, y a Diego Santilli lo felicitaron por irse a La Libertad Avanza .

Con los puentes dinamitados y la rosca convertida en litigio permanente, el PRO cordobés encarará los próximos meses con un doble comando: el de los jueces y el de las intervenciones. En ese esquema, hablar de normalización parece, todavía, una expresión de deseo.