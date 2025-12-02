Recrear o imaginar los hechos

Por Gabriel Abalos

[email protected]



De infiltraciones y de identidades

La programación de este martes en el Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) ofrece dos títulos en tres horarios. A las 17 y a las 21 se proyecta La infiltrada (España, 2024) dirigida por Arantxa Echevarría, filme que obtuvo dos premios Goya, uno compartido, a Mejor Película, y el reconocimiento actoral a la protagonista, Carolina Yuste. Basada en hechos reales, trata sobre una joven policía infiltrada durante ocho años en la organización terrorista ETA con el objeto de colaborar a su desarticulación. Las críticas han sido positivas en su mayoría para esta narración que transmite la tensión de las circunstancias y el enorme riesgo de vida que afronta la protagonista, al convivir durante años con los máximos dirigentes etarras. La organización proseguía tramando sus acciones violentas, aun cuando había anunciado un período de tregua. La misión de la policía infiltrada se concentraba en desbaratar el principal resorte terrorista de ETA, el Comando Donosti, objetivo logrado en 1999. El cese de la actividad armada de ETA se anunció en 2012.

El otro título de la tarde se exhibe a las 19, Luciano (Argentina, 2024) documental dirigido por Manuel Besedovsky, opera prima del realizador rosarino. Con el apoyo del Ministerio de Cultura de Santa Fe, el proyecto se realizó a lo largo de cuatro años de trabajo, entre 2019 y 2023. Su foco está puesto en un retrato de su personaje, Luciano Tomás Pereyra, un varón trans de la periferia pobre de Rosario, y narra las dificultades de vivir y de construir su identidad en condiciones sociales muy adversas, mientras trabaja con gran esfuerzo para sacar adelante a su familia, su madre y su hermana más chica. El documental consiguió acercarse a la persona en el centro del relato, con respeto y empatía, y las circunstancias hicieron de este filme un hecho testimonial.

Entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500, disponible en boletería.

Lo animado e historias humanas

En el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) prosigue hasta mañana la programación de los últimos estrenos y ciclos que vienen de noviembre. Hoy cierran las últimas proyecciones del ciclo Cortometrajes Checoslovacos de stop motion, y hasta mañana llegan los cortometrajes soviéticos de ciencia ficción. En la primera función de esta tarde, a las 15.30, se podrá ver El sueño de una noche de verano (Checoslovaquia, 1959) animación de Jiri Trnka que constituye el primer kinescopio de marionetas realizado, y está dedicado a la comedia de Shakespeare.

En la última función, a las 23, se pasarán títulos de un puñado de cortos checos en stop motion realizados en su mayoría entre los años sesenta y ochenta del siglo veinte.

Por su parte, continúan hasta mañana en cartelera los estrenos del jueves pasado. A las 18 se puede apreciar Ángeles (México, Argentina, 2025) ficcional dirigido por Paula Markovitch que fue rodado en la ciudad de Córdoba, con producción mexicana, y narra la historia de una niña que vende dulces en las calles junto a su hermanita, y que decide permanecer junto a un hombre que le cuenta su decisión de suicidarse, acompañándolo. Es el cuarto largometraje de Markovitch, quien debutó con El premio (2011), y siguió con Cuadros en la oscuridad (2017), ambas producciones rodadas en la Argentina, y El actor principal (2019).

El otro título en cartel, a las 20.30 destaca el filme ucraniano de 2025 Dos Fiscales, dirigido por Sergei Loznitsa, una historia ambientada en 1937, en la Unión Soviética que recrea las detenciones y aislamientos de los opositores al régimen stalinista, y el compromiso de un fiscal con un prisionero que ha logrado filtrar una carta suya denunciando su situación.

Entrada general $6500, jubilados $5500. Abonados $600.

Libro sobre la Manzana Jesuítica

Al cierre de los importantes festejos con que se han venido conmemorando los 25 años de la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Manzana Jesuítica y las Estancias Jesuíticas de Córdoba, hoy a las 18.30, en el Salón de Grados del Rectorado Antiguo de la UNC, tendrá lugar la presentación del IV volumen del libro La Manzana Jesuítica de Córdoba 25 años después, a cargo de Ramón Pedro Yanzi Ferreira, pro-rector de Fortalecimiento Institucional de la UNC. El encuentro contará con palabras del autor y del rector de la UNC, Jhon Boretto.



MIÉRCOLES

La Negra, ninguna igual

Se presenta mañana en el Auditorio del Concejo Deliberante PB (Costanera R. Mestre 55) un libro que reúne información sobre las actuaciones que concretó a lo largo de su carrera la gran cantora argentina Mercedes Sosa en la ciudad y la provincia de Córdoba. Mercedes Sosa Ninguna Igual es el título de este nuevo aporte a la historia de la música popular argentina, escrito por Horacio López Das Eiras. La presentación contará con la presencia del músico Horacio Sosa y el periodista Lucas Fernández, y contará con la actuación como invitada de Silvia Lallana. A las 19, entrada libre y gratuita.

Umbrales en el CAC

Abre el miércoles a las 19, en el Centro de Arte Contemporáneo – Chateau “Antonio Seguí”, una exposición que reúne la obra de cuatro artistas que se destacan netamente en las artes visuales de Córdoba: Vanesa Amenábar, Mateo Argüello Pitt, Fabio Egea, Candelaria Silvestro, bajo el título de Umbrales. La muestra propone un recorrido por espacios de transición de las obras, los espacios intermedios entre lo latente y lo acabado, abriendo la mirada hacia los bordes de la percepción. A cargo de las curadurías: Diego Arrascaeta, Teresa Maluff, Guido Quaglia, Paulina Antacli e Ignacio Martínez del Barrio. Una vez inauguradas, las muestras se podrán visitar de martes a domingos y feriados, de 10 a 19.