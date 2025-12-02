Recrear o imaginar los hechos

Cuando las luces se apagan, lo real se suspende y el cine enciende sus propias versiones. De esas imágenes pende este martes de diciembre.

Cultura02 de diciembre de 2025Gabriel ÁbalosGabriel Ábalos
Ilustración-Abalos-Martes-2-Dic (1)
Dos rostros: "La infiltrada" en el Cine Arte Córdoba y "Ángeles" en el Cineclub Municipal.

Por Gabriel Abalos
[email protected]


De infiltraciones y de identidades
La programación de este martes en el Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) ofrece dos títulos en tres horarios. A las 17 y a las 21 se proyecta La infiltrada (España, 2024) dirigida por Arantxa Echevarría, filme que obtuvo dos premios Goya, uno compartido, a Mejor Película, y el reconocimiento actoral a la protagonista, Carolina Yuste. Basada en hechos reales, trata sobre una joven policía infiltrada durante ocho años en la organización terrorista ETA con el objeto de colaborar a su desarticulación. Las críticas han sido positivas en su mayoría para esta narración que transmite la tensión de las circunstancias y el enorme riesgo de vida que afronta la protagonista, al convivir durante años con los máximos dirigentes etarras. La organización proseguía tramando sus acciones violentas, aun cuando había anunciado un período de tregua. La misión de la policía infiltrada se concentraba en desbaratar el principal resorte terrorista de ETA, el Comando Donosti, objetivo logrado en 1999. El cese de la actividad armada de ETA se anunció en 2012.

El otro título de la tarde se exhibe a las 19, Luciano (Argentina, 2024) documental dirigido por Manuel Besedovsky, opera prima del realizador rosarino. Con el apoyo del Ministerio de Cultura de Santa Fe, el proyecto se realizó a lo largo de cuatro años de trabajo, entre 2019 y 2023. Su foco está puesto en un retrato de su personaje, Luciano Tomás Pereyra, un varón trans de la periferia pobre de Rosario, y narra las dificultades de vivir y de construir su identidad en condiciones sociales muy adversas, mientras trabaja con gran esfuerzo para sacar adelante a su familia, su madre y su hermana más chica. El documental consiguió acercarse a la persona en el centro del relato, con respeto y empatía, y las circunstancias hicieron de este filme un hecho testimonial. 
Entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500, disponible en boletería.

Lo animado e historias humanas
En el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) prosigue hasta mañana la programación de los últimos estrenos y ciclos que vienen de noviembre. Hoy cierran las últimas proyecciones del ciclo Cortometrajes Checoslovacos de stop motion, y hasta mañana llegan los cortometrajes soviéticos de ciencia ficción. En la primera función de esta tarde, a las 15.30, se podrá ver El sueño de una noche de verano (Checoslovaquia, 1959) animación de Jiri Trnka que constituye el primer kinescopio de marionetas realizado, y está dedicado a la comedia de Shakespeare.
En la última función, a las 23, se pasarán títulos de un puñado de cortos checos en stop motion realizados en su mayoría entre los años sesenta y ochenta del siglo veinte. 

Por su parte, continúan hasta mañana en cartelera los estrenos del jueves pasado. A las 18 se puede apreciar Ángeles (México, Argentina, 2025) ficcional dirigido por Paula Markovitch que fue rodado en la ciudad de Córdoba, con producción mexicana, y narra la historia de una niña que vende dulces en las calles junto a su hermanita, y que decide permanecer junto a un hombre que le cuenta su decisión de suicidarse, acompañándolo. Es el cuarto largometraje de Markovitch, quien debutó con El premio (2011), y siguió con Cuadros en la oscuridad (2017), ambas producciones rodadas en la Argentina, y El actor principal (2019).

El otro título en cartel, a las 20.30 destaca el filme ucraniano de 2025 Dos Fiscales, dirigido por Sergei Loznitsa, una historia ambientada en 1937, en la Unión Soviética que recrea las detenciones y aislamientos de los opositores al régimen stalinista, y el compromiso de un fiscal con un prisionero que ha logrado filtrar una carta suya denunciando su situación.
Entrada general $6500, jubilados $5500. Abonados $600.

Libro sobre la Manzana Jesuítica
Al cierre de los importantes festejos con que se han venido conmemorando los 25 años de la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Manzana Jesuítica y las Estancias Jesuíticas de Córdoba, hoy a las 18.30, en el Salón de Grados del Rectorado Antiguo de la UNC, tendrá lugar la presentación del IV volumen del libro La Manzana Jesuítica de Córdoba 25 años después, a cargo de Ramón Pedro Yanzi Ferreira, pro-rector de Fortalecimiento Institucional de la UNC. El encuentro contará con palabras del autor y del rector de la UNC, Jhon Boretto.


MIÉRCOLES

La Negra, ninguna igual
Se presenta mañana en el Auditorio del Concejo Deliberante PB (Costanera R. Mestre 55) un libro que reúne información sobre las actuaciones que concretó a lo largo de su carrera la gran cantora argentina Mercedes Sosa en la ciudad y la provincia de Córdoba. Mercedes Sosa Ninguna Igual es el título de este nuevo aporte a la historia de la música popular argentina, escrito por Horacio López Das Eiras. La presentación contará con la presencia del músico Horacio Sosa y el periodista Lucas Fernández, y contará con la actuación como invitada de Silvia Lallana. A las 19, entrada libre y gratuita. 

Umbrales en el CAC
Abre el miércoles a las 19, en el Centro de Arte Contemporáneo – Chateau “Antonio Seguí”, una exposición que reúne la obra de cuatro artistas que se destacan netamente en las artes visuales de Córdoba: Vanesa Amenábar, Mateo Argüello Pitt, Fabio Egea, Candelaria Silvestro, bajo el título de Umbrales. La muestra propone un recorrido por espacios de transición de las obras, los espacios intermedios entre lo latente y lo acabado, abriendo la mirada hacia los bordes de la percepción. A cargo de las curadurías: Diego Arrascaeta, Teresa Maluff, Guido Quaglia, Paulina Antacli e Ignacio Martínez del Barrio. Una vez inauguradas, las muestras se podrán visitar de martes a domingos y feriados, de 10 a 19.

Te puede interesar
ilustra-yiya

Más mala imposible

J.C. Maraddón
Cultura02 de diciembre de 2025

En los cinco episodios de alrededor de media hora cada uno que conforman la tira “Yiya”, muy pocos momentos exhiben un titubeo o un arrepentimiento por parte de la que fue la primera asesina serial argentina, quien murió en 2014 sin reconocer jamás los crímenes que se le atribuían.

ilustra Romeo Santos junto y Prince Royce

La última bachata

J.C. Maraddón
Cultura01 de diciembre de 2025

Tal vez con la intención de reverdecer los laureles que supieron conseguir en el pasado decenio, Romeo Santos y Prince Royce han resuelto aunar esfuerzos para elaborar un álbum conjunto, que constituye una flamante sorpresa porque no se sabía que estuvieran compartiendo este proyecto.

Ilustración Caras - Lugones - Córdobers 1° de Diciembre

Caras y caretas cordobesas

Víctor Ramés
Cultura01 de diciembre de 2025

En 1907 y 1908, el “Lugones público” no asoma en las páginas del semanario de marras. En lugar de eso, se encuentran en sus páginas varios cuentos y algunos poemas que serán material de otras publicaciones y que hacen volver los ojos lectores a su obra literaria.

ilustra-muestras-2

Celebración de las representaciones

Gabriel Ábalos
Cultura28 de noviembre de 2025

Es viernes de varios programas realzados por las artes: las escénicas, las visuales, las del cuerpo, las sonoras y demás. Se ponen en movimiento diversas propuestas para tomar contacto con rituales, talentos y versiones de lo real.

ilustra muestras

A dónde llevar las percepciones

Gabriel Ábalos
Cultura27 de noviembre de 2025

Pasearse entre el arte, sentarse a verlo, caminar hasta encontrarlo, reunirse a disfrutarlo, son algunas de las formas posibles de lo bello y de lo humano.

ilustra lugones y valbuena

Caras y caretas cordobesas

Gabriel Ábalos
Cultura26 de noviembre de 2025

1907 es el año del que recolectamos en “Caras” una crítica demoledora a la poética de Lugones, firmada por el periodista español Antonio de Valbuena, entrevistado en el mismo número.

Lo más visto
ilustra consalvi cristalli y castro negociacion

Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata”

Bettina Marengo
Provincial26 de noviembre de 2025

Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.

diagonal-kicillof-vacas

Impuesto al pedo

Javier Boher
Nacional01 de diciembre de 2025

Una legisladora kirchnerista de Buenos Aires quiere cobrar una absurda tasa al metano que genera la digestión de las vacas

enroque-schiaretti (3)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto01 de diciembre de 2025

Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes | Las 62-O lanzaron su regional San Justo | Rambaldi hace los deberes

ilustra-milei-viaja-a-cordoba (1)

Doblete de Milei (y Bornoroni) en Córdoba

Felipe Osman
Provincial01 de diciembre de 2025

El presidente tiene fechadas dos visitas a la provincia en la primera quincena de diciembre. El diputado, por su parte, celebró dos reuniones este fin de semana. La segunda fue el sábado, en el Botánico. La más importante sucedió apenas horas antes, sin aliados y sin cassette.