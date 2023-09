Por Gabriel Abalos

[email protected]







Resonancia personal y guerra nuclear

Un estreno argentino y un título “americano” encuentran cobijo en las funciones del Cineclub Municipal desde este jueves. A las 15.30 y a las 20 se suma a la cartelera el documental Julia no te cases (2022), dirigido por Pablo Levy, un filme que ha respaldado la crítica por el testimonio íntimo y natural que da su protagonista, la madre del director, acerca de las opciones de su vida: su casamiento casi hormonal con el Sr. Levy, su fracaso matrimonial, las separaciones de hecho incluyendo la tercera y vencida, y un relato lúcido y fresco sobre un caso bastante generalizable en las vidas de muchas mujeres de su generación. Los mandatos patriarcales jalonaron el camino de la frustración de género. El hijo cineasta graba a su madre sin que ella lo sepa, pero no hay revelaciones escabrosas, ni chocantes, más allá de una encantadora sinceridad que el hijo cuida que no se aproxime ni un milímetro a la autoinmolación.

A las 16.45 y a las 21.50 el foco cae en Oppenheimer (2023), filme estadounidense dirigido por Christopher Nolan. La figura histórica del “padre de la bomba atómica” es objeto de un retrato preciso del personaje y de su contexto histórico. Un físico brillante, a cargo del Proyecto Manhattan que desarrolló las primeras armas nucleares, Robert Oppenheimer no pudo sustraerse a una autocrítica moral, pese a ser considerado un héroe a fines de la segunda Guerra Mundial, tras lo cual se opuso activamente al uso de dicho armamento, el más poderoso y destructivo del mundo en toda la historia.

Contracultura de los cortometrajes

Comenzó el miércoles su 9° edición el Festival de cine social y comunitario Invicines, que desarrolla hasta el sábado su programación de un cine muy poco difundido, cortometrajes contraculturales en sus miradas a la realidad y en sus modalidades de producción. La agenda de este jueves está escalonada en cuatro horarios y en dos espacios: desde las 14, en el Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) se desarrollan Diálogos sobre cine comunitario, con presencia destacada de representantes del INCAA y del Cine comunitario Fernando Birri, del Polo Audiovisual Córdoba, Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Red Argentina de Cine Comunitario (RACC) y Mesa de trabajo por el cine social y comunitario de Córdoba. A las 16, en la misma sala, se proyectará la Sección Barro y Semilla del Festival, con un arco de producciones comunitarias de Entre Ríos, Misiones, Lima (Perú), Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

A las 19 las actividades se trasladan al Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), para tomar contacto con la Sección Planeta Corazón, una diversidad de temáticas sociales que dan un vistazo a experiencias de empoderamiento de minorías, visibilización de problemáticas trans, organización cooperativa, defensa de culturas e identidades, en catorce cortos. En el mismo espacio, a las 21 se proyecta la sección Grandes Mujeres, retratos que ponen en valor las experiencias personales y comunitarias femeninas. Las actividades son gratuitas, con colaboración voluntaria.

Recambio de bellezas en el Caraffa

El Museo Emilio Caraffa presenta a las 19.30 la última inauguración de este año, con un abanico de muestras que podrán ser visitadas hasta el 3 de marzo de 2024 en Av. Poeta Lugones 411. El museo ha reunido las obras más recientes de su Colección en la sala 1. Adquisiciones Recientes incluye obras de Ana Luisa Bondone, Javier Calcaterra, Elian Chali, Nubar Doulgerian, Lucas Jalowski, Rocío Moreno y Cristina Ruiz Guiñazú. En la sala 2 va una muestra de medios múltiples de Rubén Grau, El Silencio Ve, una exploración en el sentido poético de las cosas, con curaduría de Rodrigo Alonso. La sala 3 despliega una Antología de dibujos y pinturas del maestro Álvaro Izurieta, quien prosigue su fructífero trabajo de años en Unquillo. El proyecto educativo Original y Múltiple, del colectivo Les Olvidades, introduce a la apreciación de grabados, en base a obras de artistas de la misma generación, de la colección del Museo Caraffa: Ana Josefa Bettini, Nilda Zul de Curet y Marta De Ferrari. Y en las salas 5, 6 y 7, la instalación y exposición de dibujos, fotografías y objetos Protomorfosis, de Cristian Mohaded, despliega tres secuencias de la genealogía creativa y personal del artista. La curaduría es de Laura Novik. Las salas 8 y 9 contienen Picasso y la subversiva fuerza de la imagen, en el 50º aniversario de su fallecimiento. A la muestra se asocia un ciclo de actividades, con curaduría a cargo de la Dra. Paulina Antacli.

Violín mayor del tango local

Una destacada violinista cordobesa celebra sus cincuenta años de carrera, que la encuentran fuertemente vinculada al destino mismo del tango en Córdoba. Valeria Martín es en la actualidad violín solista de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, directora adjunta de la Orquesta Escuela de Tango Nuevo y parte del dúo Chapeau Tango junto a la pianista Daniela Martín. Esas formaciones no resumen toda su inquieta carrera como instrumentista, pero la colocan en su lugar dentro de movimiento de tango local. Esta noche celebra el vínculo entrañable con el violín y con la música, a las 20.30 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas (Vélez Sarsfield 299). Sonarán tangos clásicos y de vanguardia, y habrá bordaduras de folklore. La violinista estará rodeada por un ensamble de cuerdas formado especialmente para la ocasión, que integran Cecilia Jiménez, Mauricio Facundo Pregot, Clara Murúa, Leila Airut, Jorge Pereyra Vega, Cecilia Castelli, Franca Frari, Malva Bifari y Gabriela Torres Nadal en violines; Rosario Ocampo, Alejo Moreno y Lucas Maldonado en violas; Renata Bonamici y Ayelén Bustos Marrero en violoncellos, Jorge Huespe en contrabajo y Daniela Mercado en piano. Se les sumarán las pianistas Livia Giraudo y María Victoria Asurmendi. La entrada general tiene un valor de $ 1000.