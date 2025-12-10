Negri aterriza en el ERSeP y desactiva operaciones en su contra

Julieta FernandezRío Cuarto09 de diciembre de 2025
La diputada agradeció a su equipo por los más de 10 puntos obtenidos en el departamento e instó a trabajar hacia delante. Acompañamiento al movimiento obrero y el objetivo de consolidar el armado de Defendamos Córdoba en la Capital Alterna y el sur. Novaira asoma como un nombre fuerte dentro del esquema, al igual que dirigentes sindicales y del Frente Renovador.
Yanina SoriaProvincial09 de diciembre de 2025
El gobernador Martín Llaryora pone hoy en funciones al nuevo ministro. Empoderado, el dirigente arranca por la ciudad con agenda vinculada a los distintos sectores sociales. Se espera reunión con el intendente Daniel Passerini que hoy asistirá al acto.
Felipe OsmanProvincial09 de diciembre de 2025
Siciliano toma el mando de una cartera creada ad hoc para su posicionamiento en capital. Un Frankenstein gubernamental -se duelen sus colegas- ensamblado con el corazón de cada ministerio, que deberá trabajar para que otro oficie las buenas nuevas. En el PJ capital sospechan. En la Municipalidad se preparan.
Bettina MarengoProvincial09 de diciembre de 2025
El oficialismo aceleró el trámite para designar al nuevo Fiscal General y tras la audiencia pública del jueves, llevará el pliego al recinto el 17 de diciembre, antes de la segunda lectura del Presupuesto. Aunque tiene los números, busca contar con el apoyo de los principales bloques opositores. Rencor viejo rencor, Juez está dispuesto a darle el OK a su viejo enemistado. En un fin de año bien al estilo cordobesista, raid de leyes en la Unicameral.
Gabriela YalangozianProvincial09 de diciembre de 2025
El llamado de Facundo Torres a una reunión con los sindicatos coincide con la hora de la movilización anunciada para este martes. La protesta se hará mientras se discute en audiencia pública el nuevo Código Tributario y la suba de aportes personales a la Caja de Jubilados.