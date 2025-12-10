Negri aterriza en el ERSeP y desactiva operaciones en su contra

Por Carolina Biedermann

Este miércoles, Juan Negri asumirá formalmente como vocal del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP). Con el decreto ya firmado, se desmoronaron las operaciones que algunos correligionarios empujaban para frenarlo en la recta final.

El desembarco de Negri en el organismo, silla que durante una década ocupó el mestrista Facundo Cortez Olmedo, forma parte de un acuerdo sellado intramuros del radicalismo. La negociación fue motorizada principalmente por los dirigentes que integraron lo que fue Generación X, la coalición que nucleó a la mayoría de los sectores de la UCR en la interna de 2024.

Como miembro del tridente que conforma junto a Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo, y que tomó volumen en la campaña municipal de 2023, Negri terminó de cerrar el pacto que lo deposita en el Ente de control.

Desde el radicalismo opositor, sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad para cuestionar el nombramiento. Aseguraron que Negri accede a ese espacio por un acuerdo perteneciente a una alianza que “ya no existe”, y que su designación desconoce la nueva correlación de fuerzas internas.

Más allá del ruido, Negri piensa en proyección, y aunque no se ha subido a la candidatura por la intendencia, desde los nucleos radicales que lo rodean, lo mencionan como uno de los que va a subirse a la ola por la disputa del 2026

Mientras tanto, sin dudas que el ERSeP se convertirá en una vidriera interesante, sobre todo por la coyuntura de lo que se viene en ese organismo. Con la inminente discusión sobre las licitaciones y concesiones del servicio de agua. El contrato de Aguas Cordobesas entra en su tramo final, y lo propio para el sistema de cloacas, el Ente tendrá en agenda debates sensibles y de alta visibilidad.

En diálogo con Alfil, Negri expreso que su gestión será transparente, de cara a los vecinos, y a la gente. “Ningún usuario se siente representado por este organismo que, lejos de regular, no regula ni controla absolutamente nada”, dijo.

Por su parte, Negri insistió: “No asumo un cargo político, asumo un compromiso con los maltratados usuarios cordobeses. Las empresas hacen lo que quieren y quienes deben defender el bolsillo de los cordobeses lo único que hacen es levantar la mano en contra de ellos”, remarcó. Y agregó: “A partir de ahora, por lo menos desde el rol que me toca asumir, voy a ser la vos de los vecinos en esta lucha absolutamente desigual en la que siempre ganan las empresas”.

“Vengo a resetear este organismo que parece que se quedó en el tiempo respecto al vínculo con los usuarios. Me voy a involucrar personalmente en cada pedido. Quiero que el Ersep sea la gente, el vecino, no un lugar oscuro, oculto, donde solo los dirigentes saben qué pasa y cómo funciona”, concluyó.

Por último, Negri concluyó: “Hay una decisión política que el Ersep pase desapercibido, que a las audiencias públicas no vaya nadie, yo voy abrir las puertas del Ente para que la gente vea lo que pasa ahí dentro. Quiero que la gente conozca qué hace el ERSEP, quiénes lo integran y cómo funciona”.

Los mandatos en el Ersep duran cinco años, por ley. El directorio está integrado por un director y seis vocales. Entre estos últimos, tres son del oficialismo que gobierna en la Provincia, uno es un “representante del pueblo”, designado en una asamblea, y los otros dos se reparten entre las dos primeras minorías en la legislatura. En este caso será uno por el Frente Cívico, y el otro por la UCR. En el caso del Frente Cívico, confirmaron que seguirá al frente de la banca que le corresponde a este partido, Rodrigo Francisco Vega.