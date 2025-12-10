Más de 13 mil personas celebraron la apertura de temporada 2025/26 en Río Ceballos

Provincial10 de diciembre de 2025
10-12-(2)-rio-ceballos

Río Ceballos vivió anoche una de esas jornadas que quedan tatuadas en la memoria colectiva. Más de 13 mil vecinos y visitantes colmaron el Polideportivo Municipal Jorge Newbery para darle la bienvenida a la Temporada 2025/26 en una noche épica, vibrante y absolutamente inolvidable. Ni la lluvia pudo detener la emoción: la ciudad entera tuvo su fiesta.

Con un escenario completamente renovado, moderno y a la altura de una ciudad que despierta, se desplegó una grilla artística que hizo vibrar a cada rincón del predio: DJ Monzo, Jere Leiva, Anne Cardozo, Yuthiel, y un cierre monumental a cargo del inigualable Loco Amato, que encendió un baile multitudinario.

10-12-(1)-rio-ceballos

 Acompañaron la noche los food trucks, emprendedores locales y un marco de celebración popular que reflejó que el turismo, la cultura y el deporte vuelven a poner a Río Ceballos en el centro de la escena.

En una presentación emotiva y contundente, el Intendente valoró la identidad de Río Ceballos y el rumbo decidido que hoy marca la gestión:

“Estamos dando inicio a una temporada que para nosotros es un ícono. Es parte de nuestra identidad y también parte de la decisión de este Gobierno de poner al turismo, la cultura, el deporte y sobre todo a Río Ceballos en el centro de la escena.”, dijo. 

Destacó, además, el trabajo conjunto con el sector comercial y el ecosistema productivo de la ciudad: “Rio Ceballos no tiene grandes industrias ni agro; nuestro motor es el sector comercial, nuestros emprendedores, hoteleros, gastronómicos y cabañeros. Acompañamos a quienes deciden soñar aun en tiempos complejos.”

 Y selló una frase que se volvió el espíritu de la noche: "Despertamos el gigante dormido. Miren lo que somos capaces de hacer cuando hay reglas claras y cuando estamos todos juntos.”, al tiempo que agradeció al equipo de Gobierno, al personal municipal y a cada vecino presente, cerrando con un mensaje que emocionó al predio completo: “Les doy la bienvenida a la temporada 2025/2026.”

La apertura volvió a confirmar el espíritu de este nuevo tiempo para Río Ceballos: una ciudad que se anima, que crece, que genera movimiento económico, cultural y turístico; una ciudad que volvió a creer en su potencial.

 Anoche no solo comenzó una temporada. Anoche despertó un gigante.

