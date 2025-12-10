Benedetti prepara cambios y define el eje político hacia 2026

Según pudo conocerse de manera extraoficial, en la última reunión de gabinete el intendente gustavo benedetti habría deslizado la posibilidad de realizar movimientos internos en su esquema de gestión. las versiones que circulan indican que el jefe municipal evaluaría cubrir áreas actualmente vacantes, entre ellas industria, salud y gobierno, como parte de una etapa de relanzamiento que podría proyectarse con fuerza hacia 2026–2027.

Desde sectores cercanos remarcan que, de concretarse, no se trataría de un aumento de la planta política, sino de la decisión de ocupar cargos que hoy están sin designación titular. el planteo habría sido claro: alinear roles y nombres con prioridades de gestión, no sumar estructura ni generar crecimiento administrativo. el mensaje que habría circulado es que la gestión entra en una fase donde se necesita potencia política, presencia territorial y conductores visibles en áreas claves.

En ese marco, benedetti ajusta, rearma y aceitam su equipo de gobierno, con la mirada puesta en un cierre de mandato que deje huella. fuentes internas sostienen que el objetivo sería culminar la gestión con obras de alto impacto estructural y social, y cumplir el 100% de los compromisos de campaña asumidos en 2019 y 2023, lo que sería una marca política inédita en la ciudad.

Otro dato que no pasa desapercibido en análisis económicos es que en los dos últimos balances municipales se registró superávit, algo que no todos los municipios de la región pueden mostrar como antecedente. se considera un distintivo del actual gobierno: equilibrio fiscal, cuentas ordenadas y administración transparente sin frenar inversión pública ni planificación a largo plazo.

Arroyito es una de las ciudades del interior de la provincia que más ha crecido en términos demográficos y económicos, según datos oficiales. una muestra de ello es el sostenimiento continuo de la obra pública, que nunca se detuvo. según lo informado oficialmente por el municipio, esto fue posible por dos factores convergentes: (1) la vinculación política directa del intendente con el gobierno provincial, que permitió sostener acuerdos y avanzar en convenios estratégicos —como la llegada de más de 5 mil millones de pesos para la construcción de la sede regional de la universidad provincial, una de las obras con mayor avance actual—; y (2) el buen manejo de los recursos públicos, que permitió mantener estable la ejecución de infraestructura incluso en contextos económicos adversos.

También es cierto que la gestión de benedetti atravesó cuestionamientos en algunos tramos, especialmente vinculados al plan de viviendas y a la finalización de la escuela proa. si bien esta última era una obra provincial, pasó por instancias con demoras extendidas.

Sin embargo, en los últimos meses benedetti —apoyado en su espalda política y trayectoria ejecutiva— logró destrabar ambos frentes definitivamente: hoy el plan habitacional ya finalizó los sorteos para preadjudicación, y la escuela proa está terminada al 100%, a la espera únicamente de que la provincia formalice su inauguración.