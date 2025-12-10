Siciliano apuesta al micro territorio de Capital y dice “ya lo hice”

Por Bettina Marengo

Con presencia de casi todo el PJ Capital y barra propia, Miguel Siciliano asumió como nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional, una cartera provincial que tendrá como principal objetivo contener y fidelizar el microterritorio en la Capital en lo que el gobierno de Martín Llaryora llama “el mientras tanto” dé resultado el modelo económico de Javier Milei.

Con el gobernador con la palabra limitada por prescripción médica en su post operatorio de una hernia abdominal (solo tomó el juramento de rigor, pero no dio discurso), Siciliano dejó en claro desde las primeras palabras como ministro que su principal enfoque estará en la Capital, donde hasta los off callan cuando se refieren a la imagen del oficialismo. En lo inmediato, hay que esperar fotos con los 150 clubes de barrio que funcionan en la ciudad de Córdoba cuya permanencia y función social es evaluada como imprescindible por el Gobierno para contener las problemáticas de la pobreza. Luego habrá iglesias, organizaciones civiles, escuelas de danza. Hay un modelo, el de la capilaridad territorial de las iglesias evangélicas, que al Panal seduce. “Ya lo hice cuando fui funcionario de la Municipalidad, a escala más chica, lo voy a hacer ahora a nivel provincial”, sostuvo.

Aunque exagere su rechazo a hablar de candidaturas, el speech de Siciliano se pareció mucho al de un candidato en campaña, en este caso para la ciudad de Córdoba. El volumen del acto realizado en el salón Brigadier Bustos del Centro Cívico llevó a la misma interpretación. El nuevo miembro del gabinete de Llaryora hizo un racconto de los logros de la gestión municipal Llaryora-Daniel Passerini en el período 2019-2023 e insistió con que el actual intendente y todo el equipo ligado a la Capital es la continuidad de aquella gestión, incluido él mismo. Varias veces mencionó a “el Dani”, por Passerini, como un digno sucesor de su jefe directo. El jefe comunal aplaudió bastante, igual que el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, al que se lo notó un tanto incómodo por los vítores de la barra miguelista. La vice Miriam Prunoto saludó efusivamente, tal vez relajada porque la convivencia con el ahora nuevo miembro del gabinete provincial no fue sencilla. Lo real es que con Siciliano, el gobierno gana un vocero y un intérprete de políticas, rol que Calvo no ejerce habitualmente. El oficialismo espera que Facundo Torres haga lo propio en la Legislatura, ahora que será jefe de bloque cordobesista.

Abajo del escenario estaban casi todos. Legisladores, concejales, ministros. Y los nuevos aliados del territorio capitalino: Raul Lacava, Juan Domingo Viola, Marcelo Rodio. El secretario de Fortalecimiento Vecinal, Deportes y Cultura de la Municipalidad, Héctor Pichi Campana, estuvo ausente. En su entorno explicaron que el funcionario estaba muy demandado por medios de todo el país por la declaración de la Unesco del Cuarteto como Patrimonio Intangible de la Humanidad. A propósito, Siciliano también habló de ello en su mensaje y recordó que en la gestión municipal de la que él participó junto a Llaryora, por primera vez se le entregó la llave de la ciudad a Carlos “la Mona” Jiménez.

La nueva palabra del glosario oficialista es esperanza y Siciliano la usó. Esperanza en Milei es lo detectado por encuestas locales que ayer mismo revisaron Llaryora y Siciliano para terminar de perfilar la presentación de la tarde. A esa esperanza le quieren dar respuestas con la cartera de Vinculación y Gestión con fondos y presencia. La cara de Sciliano se verá y mucho en las barriadas de Córdoba, mientras que su equipo hará eje en el interior, donde Calvo y su gente van a pelear protagonismo con sus propios fondos.

Aunque aseguró que el país “está peor que año pasado”, el ex legislador se atuvo al manual del Panal y remarcó su confianza en que Argentina crezca en 2026, como creen los cordobeses según las encuestas, y que ese crecimiento le dé sentido a la rebaja impositiva prevista en la ley fiscal provincial que ya tiene sanción en media lectura. “Somos parte de la solución para que a Milei le vaya bien”, sostuvo el dirigente, en línea con la mileización del discurso llaryorista que aplica hasta en la nueva posición sobre la Caja de Jubilaciones. Ahora, la responsabilidad del déficit pasó de la Nación a los propios agentes públicos.