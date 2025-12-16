Kraisman busca suspender los juicios en su contra con una approbation de $2 millones

Por Redacción Alfil

Tras recuperar su libertad, el dirigente del peronismo cordobés, Guillermo Kraisman, busca suspender los juicios por la empleada fantasma y la bondiola robada a cambio de $2 millones y la realización tareas comunitarias. La propuesta fue llevada a cabo por el abogado defensor, pero quien decidirá si aceptar o no la misma será el fiscal López Villagra.

El referente peronista había estado varios meses detenidos en la cárcel de Bouwer, el mismo logró su libertad tras pagar una fianza de $20 millones y haber entregado un vehículo. Aún así, Kraisman se quiere desligar de los juicios que tiene pendiente.

Uno de estos juicios es a partir de un hecho ocurrido a mediados del 2024, más precisamente en septiembre, en donde Kraisman fue detenido tras intentar salir sin pagar del supermercado Mariano Max de avenida Vélez Sarsfield, en barrio Ampliación San Fernando.

Dentro de las bolsas que quiso hurtar el dirigente del PJ se encontraba un blíster de bondiola, otro de jamón crudo, un pote de mermelada y un frasco de cerezas. Además, los testigos afirman que Kraisman actuó con violencia contra trabajadores del local y miembros de la policía.

Por otro lado, el juicio sobre "la empleada fantasma" se desata luego de que el referente del peronismo haya intentado cobrar dinero con un DNI falso a nombre de Virginia Martínez, dicha mujer sería la mencionada “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba.