Kraisman busca suspender los juicios en su contra con una approbation de $2 millones

El dirigente del PJ cordobés, quien ahora recuperó la libertad, intentará frenar las causas en su contra por el caso de la empleada fantasma y la bondiola robada.

Provincial16 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
guillermo-kraisman-1953102

Por Redacción Alfil

Tras recuperar su libertad, el dirigente del peronismo cordobés, Guillermo Kraisman, busca suspender los juicios por la empleada fantasma y la bondiola robada a cambio de $2 millones y la realización tareas comunitarias. La propuesta fue llevada a cabo por el abogado defensor, pero quien decidirá si aceptar o no la misma será el fiscal López Villagra.

El referente peronista había estado varios meses detenidos en la cárcel de Bouwer, el mismo logró su libertad tras pagar una fianza de $20 millones y haber entregado un vehículo. Aún así, Kraisman se quiere desligar de los juicios que tiene pendiente.

Uno de estos juicios es a partir de un hecho ocurrido a mediados del 2024, más precisamente en septiembre, en donde Kraisman fue detenido tras intentar salir sin pagar del supermercado Mariano Max de avenida Vélez Sarsfield, en barrio Ampliación San Fernando. 

Dentro de las bolsas que quiso hurtar el dirigente del PJ se encontraba un blíster de bondiola, otro de jamón crudo, un pote de mermelada y un frasco de cerezas. Además, los testigos afirman que Kraisman actuó con violencia contra trabajadores del local y miembros de la policía.

Por otro lado, el juicio sobre "la empleada fantasma" se desata luego de que el referente del peronismo haya intentado cobrar dinero con un DNI falso a nombre de Virginia Martínez, dicha mujer sería la mencionada “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba.

de-loredo-bee-sellares-mestre

UCR Nacional: orden arriba, ruido abajo, impacto en Córdoba

Carolina Biedermann
Provincial16 de diciembre de 2025

La elección de Leonel Chiarella como presidente de la UCR reconfiguró el tablero nacional. En Córdoba, dejó ganadores claros, ausencias ruidosas y un dilema estratégico que vuelve a tensar al partido frente al peronismo y al Frente Cívico.

Acompañando-a-los-jubilados

Tratan iniciativa por el 82% y la oposición habla de un "Caballo de Troya"

Gabriela Yalangozian
Provincial16 de diciembre de 2025

Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.

