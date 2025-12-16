Tratan iniciativa por el 82% y la oposición habla de un "Caballo de Troya"

Por Gabriela Yalangozian



En un clima político cada vez más tenso en la Legislatura provincial, este martes a las 16.30 se reunirá una comisión conjunta de la Unicameral para comenzar a debatir el proyecto de Iniciativa Popular que impulsa la restitución del 82% móvil, promovido por jubilados y pensionados de Córdoba.

La convocatoria incluye a las comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Salud; y Legislación General, y tiene como único punto del orden del día el Proyecto de Ley 45015/L/25, respaldado por más de 38 mil firmas certificadas. La propuesta plantea restituir el 82% móvil, derogar la Ley 10.694, eliminar el diferimiento de haberes, normalizar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y modificar la ley de APROSS, entre otros aspectos sensibles del sistema previsional.

La iniciativa ingresó formalmente a la Legislatura el miércoles 10 de diciembre, en el marco de la denominada “Marcha de los Paraguas”. Si bien la rapidez con la que tomó estado parlamentario podría interpretarse como un avance institucional, tanto en la oposición como entre los jubilados comenzaron a surgir fuertes reparos. Temen que el oficialismo utilice el reclamo ciudadano para legitimar un proyecto alternativo, más alineado con la mirada del Ejecutivo provincial: el que establece topes a las jubilaciones más altas y declara la emergencia de la Caja.



El proyecto de Matías Chamorro

El legislador socialista Matías Chamorro, cercano al oficialismo, impulsa una iniciativa que define como “una respuesta solidaria ante la ausencia de la Nación, producto de la falta de transferencias al sistema previsional provincial”.

Su propuesta contempla la creación de un Programa Solidario de Sostenimiento Financiero, destinado a permitir que unos 100 mil jubilados cordobeses recuperen el 82% móvil “a partir de un esfuerzo solidario de quienes perciben beneficios superiores a $2.500.000”.

Según explicó Chamorro, el objetivo central es “garantizar la sustentabilidad del sistema previsional”. El oficialismo ya había advertido sobre el déficit operativo de la Caja de Jubilaciones, proyectado en $821.000 millones para 2026.

En ese contexto, el legislador plantea la adopción de “medidas excepcionales y transitorias” orientadas a proteger a quienes perciben los haberes más bajos. La iniciativa apunta a que este sector recupere el 82% móvil y mejore de manera significativa su ingreso real. En paralelo, propone que durante la emergencia los beneficios previsionales que superen los $2.500.000 se abonen hasta ese monto en efectivo, mientras que el excedente se cancele mediante Títulos de Cancelación Previsional transferibles.

“Estos instrumentos, con tasas equivalentes a la pasiva promedio del BCRA, garantizan que el haber total se perciba sin pérdidas: se devuelve en títulos con una tasa de interés compensatoria. De manera complementaria, quienes cobran hasta $2.500.000 recibirán un adicional mensual no remunerativo que compensa la deducción del aporte personal y asegura el acceso al 82% móvil”, explicó Chamorro, quien rechaza de plano que su proyecto implique “recortes” jubilatorios, como sostienen los gremios provinciales que ya expresaron su oposición.

“El proyecto está a favor de restituir el 82% móvil”, insistió el legislador, y añadió: “El problema de la oposición es que apoya la iniciativa popular de los jubilados, pero no explica de dónde saldrán los fondos”.



El rechazo de los gremios

Mientras la oposición sigue con atención el debate en comisión, los sindicatos cordobeses preparan una segunda movilización hacia la Legislatura para el miércoles 17, cuando se trate en segunda lectura el paquete presupuestario 2026. En un comunicado conjunto difundido la semana pasada, 15 organizaciones sindicales ampliaron sus reclamos. Ya no solo rechazan el artículo 63 del proyecto de modificaciones al Código Tributario Provincial, que habilita al Ejecutivo a incrementar hasta un 4% las alícuotas de aportes personales.

Entre los puntos de mayor disidencia, también señalaron: “Repudiamos el desatinado proyecto del legislador Matías Chamorro, mediante el cual se pretende imponer topes a las jubilaciones. Cada intento de este tipo terminó judicializado y el Tesoro provincial debió pagar sumas mucho mayores. Se trata de una medida efectista, injusta y económicamente ineficiente”, afirmaron.

En ese marco, trascendió que el miércoles 30, el oficialismo espera llevar a recinto la iniciativa de Chamorro que podría tener algunos retoques. En tanto, es casi un hecho que este miércoles, con los votos de legisladores propios y aliados, quedaría aprobado en segunda lectura el Código Tributario sin modificaciones.



“Lo van a usar para justificar el ajuste”

Desde los espacios de jubilados el diagnóstico es categórico. “Van a tratar la iniciativa popular, pero la usarán para justificar su propia ley de recortes”, repiten, convencidos de que la apertura del debate no implica una voluntad real de avanzar con el espíritu del proyecto original, sino de capitalizar el reclamo social para habilitar una salida oficial a la crisis previsional.

Dentro de la Legislatura, el clima en el arco opositor es de abierta desconfianza. Los bloques que ya anticiparon su acompañamiento al 82% móvil hablan sin rodeos de un “caballo de Troya”: permitir que la iniciativa avance para luego fusionarla con otros proyectos previsionales, como el impulsado por Chamorro, que fue respaldado por el oficialismo como una opción para minimizar el déficit proyectado de la Caja para el 2026.

Mientras tanto, los jubilados permanecen en estado de alerta. Saben que la reunión de comisión no representa una victoria, sino apenas el inicio de una pulseada en un cierre de año legislativo atravesado por el conflicto previsional, la presión sindical y un Presupuesto que amenaza con profundizar el ajuste.